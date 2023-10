Gazze, ekonomik açıdan zorlu bir bölge olmasına rağmen, her zaman bir teknoloji merkezi olmuştur. Bu durum, Filistin ve dünya genelinde uluslararası şirketlerin bölgedeki yetenekli teknoloji çalışanları ve girişimcilerle işbirliği yapma çabalarına dayanıyor. Nvidia gibi büyük teknoloji firmaları uzun yıllardır bu bölgedeki en az 100 mühendisle çalışıyor. Ancak Hamas ve İsrail savaşı yüzünden Filistin teknoloji endüstrisi çökme aşamasına geldi!

Hamas ve İsrail Savaşı Her Alanda Gerilemeye Neden Oldu!

Bu şirketler, hem yerel hem de uluslararası teknoloji pazarlarına hizmet veriyor. Son yıllarda, Silikon Vadisi gibi teknoloji merkezleri Filistin’e ilgi göstermeye başladı. Ancak, bu ekosistem hala gelişme aşamasında. Bölgedeki çalışanlar, Filistin teknoloji ekosistemine şimdiye kadar 10 milyon doların üzerinde yatırım yapıldığını tahmin ediyor.

2017 yılında Salesforce’un kurucusu ve CEO’su Marc Benioff, Gazze’de kurulan ilk kodlama akademisini desteklemek amacıyla Silikon Vadisi liderlerine katıldı. Gazze merkezli Alphabet destekli girişim Gaza Sky Geeks ise Gazzeli girişimciler için yatırımlar, eğitim ve teknoloji kaynakları sağlıyor.

Ancak bu olumlu gelişmelere rağmen, şu anda Gazze’deki teknoloji ekosistemi zorlu bir süreçten geçiyor. İsrail, kendi halkına yönelik saldırılara ve Gazze’deki iktidar örgütü Hamas tarafından alınan rehinelere karşı askeri misilleme başlattı.

Bu durum, Gazze’deki teknoloji endüstrisini olumsuz etkiliyor. İsrail’deki teknoloji sektörü, ülkenin en büyük ihracat kaynağı ve GSYH’ye önemli katkı sağlayan bir sektör olmasına rağmen, savaşın Gazze’deki ekosistem üzerindeki etkisi daha büyük bir felakete işaret ediyor.

Bu karmaşık durum, Gazze’deki teknoloji ekosisteminin geleceğini tehdit ediyor ve bölgedeki fiziksel, ekonomik ve toplumsal yıkımın etkileri uzun süre hissedilebilir.

Umuyor ki masum insanlar bu savaştan daha çok etkilenmeden her şey sona erer ve bir an önce insanlığın yaraları sarılır. Ancak görünen o ki, bu savaşta açılan yaraların kapanması için belki on yıllar geçecek, belki de bu yaralar asla sarılamayacak ve bir daha Filistin teknoloji endüstrisi için konuşamayacağız.

