Samsung Battery AI ile Samsung telefon pil ömrü coşacak. Samsung, Galaxy S24 serisini tanıtarak Galaxy AI adını taşıyan ilk yapay zeka destekli yazılımı ile piyasaya sürdü. Galaxy S25 serisi ile beraber Galaxy AI seviye atlayacak gibi duruyor. Samsung, Battery AI adını verdiği bir sistemle Galaxy S25 pil ömrünü yüzde 10’a kadar artırmayı planlıyor.

Samsung Battery AI ile Samsung Telefon Pil Ömrü Artacak: Galaxy S25 Serisi Coşacak

Galaxy S24 serisinin, şirketin 2024’ün ilk çeyreğinde işletme kârının yüzde 53’ünü oluşturduğu göz önüne alındığında, yeni serinin de kullanıcılar arasında popülerlik kazanması muhtemel. Ancak, Galaxy S25 Ultra modelinin önceki nesil modellerle aynı 5.000mAh bataryaya sahip olacağı iddiaları, bazı kullanıcılar arasında hayal kırıklığı yarattı.

Yine de endişelenmeye gerek yok, çünkü One UI 7 ile harika bir özellik gelecek. Samsung Battery AI adı verilen bir sistemle Galaxy S25 serisinde pil ömrünün yüzde 10’a kadar artacağı söyleniyor. Bu özellik, gereksiz görevleri ortadan kaldırarak cihazın pil ömrünü artırmayı hedefliyor. Battery AI’nin, Galaxy AI’nın bir sonraki sürümünde yer alacağı ve akıllı telefonun performansını etkilemeden genel çalışma süresini artıracağı tahmin ediliyor.

Battery AI’nin, kullanıcıların toplam cihaz açık kalma süresinde yüzde 5-10 arasında bir artış sağlayabileceği belirtiliyor. Ancak, benzer pil artırıcı yazılımların bazı dezavantajları bulunuyor. Bu tür yazılımlar, CPU ve GPU performansını düşürebilir ve bazı durumlarda hiçbir fayda sağlamayabilir. Ancak, Battery AI’nin nasıl çalışacağı hakkında daha fazla detay henüz bilinmiyor.

Galaxy S25 serisi için Batarya Yapay Zekası hakkında yapılan sızıntılarda, bu özellikle ilgili detaylı bir bilgi bulunmuyor. Galaxy AI yapay zekasının şirketin pazarlama stratejisinin önemli bir parçası olduğu düşünüldüğünde, bu özelliğin gelecek sürümlerde yer alması muhtemel. Battery AI, kullanıcıların pil ömründen tasarruf etmelerine yardımcı olacak ve arka plan işlemlerini otomatik olarak kaldırabilecek.

Samsung Battery AI sisteminin Snapdragon 8 Gen 4 ve Exynos 2500 ile entegre edilmesi, pil ömrünü artırmada önemli bir rol oynayabilir. Ancak, henüz bu konuda detaylı bilgi bulunmuyor. Ancak, bu özelliğin pil ömrünü artırmak için önemli bir adım olacağı düşünülüyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 kullanıcıları için kötü haber

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung One UI 7 ile gelmesi beklenen bu özellik yararlı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!