100 yılı aşkın geçmişi ile hizmet sağladığı sektörlerde öncü konumda bulunan Japon devi Yanmar’ın ülkemizdeki tam iştiraki Yanmar Turkey, yeni nesiller yetiştirerek toplum için daha iyi bir gelecek sunmayı hedefliyor. İnsanların ve geleceğin çiçek açmasını amaçlayan HANASAKA Felsefesi doğrultusunda İzmir’de önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Bu projede Yanmar Turkey; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) proje partneri ve Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni ilk imzalayan kuruluş Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) ile merkezinde tarımsal eğitimler olmak üzere kişisel gelişim eğitimlerinin de bulunduğu ‘Sakura – Gelecek Çiçek Açsın’ eğitim programını başlattı.

Öğrenciler; kara, deniz ve şehir alanlarındaki uygulamalı eğitimlerle kendilerini geliştirecek

İzmir’in sosyal imkanlara erişimi kısıtlı bölgelerde yaşayan 12-15 yaş arası 30 başarılı ortaokul öğrencisi; ‘Sakura – Gelecek Çiçek Açsın’ projesi ile mart ayı itibarıyla dört ay boyunca Yanmar Turkey’in ‘Sürdürülebilir Bir Gelecek’ hedefi kapsamında, yetenek ve becerilerini geliştirebilecekleri eğitimlere dahil olacak. Tarımsal üretim, toprakla tanışma, sunum teknikleri, öğrenmeyi öğrenme, etkili iletişim, sağlık okuryazarlığı gibi konu başlıklarını kapsayan, ‘Sakura – Gelecek Çiçek Açsın’ projesi çerçevesinde başta tarım alanlarında gerçekleştirilen etkinlikler olmak üzere, Yanmar’ın ana iş kolları olan kara, deniz ve şehirde gerçekleşen faaliyetlerde becerilerini geliştirerek potansiyellerini en üst seviyeye çıkaracak. Öğrenciler, takım çalışması, oryantiring, sahil temizliği, yüzme ve dalış gibi etkinliklere katılarak da daha fazla sosyalleşme imkânı bulacak.

Program Birleşmiş Milletler’in hedefleri doğrultusunda belirlendi

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’, ‘Yoksulluk’, ‘Sağlıklı Yaşam’, ‘Kaliteli Eğitim’, ‘Cinsiyet Eşitliği’ ve ‘Temiz Su’ hedefleri doğrultusunda oluşturulan ‘Sakura – Gelecek Çiçek Açsın’ sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde öğrenciler; uzman eğitmenler eşliğinde kapalı ve açık alanlarda eğitimlerini sürdürüyor. Büyük bir çoğunluğu AYDER’in Urla’daki merkezinde süren eğitimlerde tarımsal üretim ve toprağı tanıma derslerini büyük ilgi gösteren öğrenciler; bedensel ve zihinsel gelişimlerinde önemli rol oynayan yoga, müzik, uçurtma yapma gibi derslerde ise hem eğleniyor hem de potansiyellerini keşfediyor.

Eğitimler büyük bir öğrenme iştahıyla gerçekleşiyor

Amaçlarının Yanmar’ın global vizyonu olan HANASAKA Felsefesi kapsamında Ege Bölgesi’ndeki sosyo-ekonomik imkanlara erişimi kısıtlı olan öğrencilere ulaşmak olduğunu belirten Yanmar Turkey Pazarlama Müdürü Tuğçe Akman, “Projedeki genç yeteneklerin süreç içindeki gelişimini takip edebilmek bizim açımızdan oldukça gurur verici. Topluma fayda sağlayan pek çok projeyi hayata geçirmiş Alternatif Yaşam Derneği iş birliği ile yürüttüğümüz ‘SAKURA – Gelecek Çiçek Açsın’ projemiz kapsamındaki eğitimlerde tüm öğrenciler, her etkinliğe büyük bir iştahla ve öğrenme arzusuyla katılım sağlıyor. Özellikle kara alanında yürttüğümüz tarım odaklı çalışmalarda bizlere sorulan akılcı sorular, projemizi, hem bizler hem de öğrenciler için çok daha verimli bir hale getiriyor. Birlikte değişiyor, gelişiyor ve öğreniyor olabilmek; Yanmar Felsefesi olan HANASAKA’nın birlikte çiçek açma amacını desteklerken, bizlere ise gençlerin gelişimine katkıda bulunmanın mutluluğunu veriyor.”dedi.

Yeni nesillere tarımı tanıtmayı görev bildik

Yanmar Turkey’in sosyal sorumluluk projelerine HANASAKA Felsefesi’nden aldıkları ilhamla yaklaştıklarını belirten Akman, şu ifadeleri kullandı: “. Söz konusu geleceğimizi şekillendirecek gençlerimiz olunca, onların tarıma olan ilgilerinin artması, ileride tarımsal üretimi meslek olarak edinmeyi değerlendirebilecek olmaları; dünyanın önde gelen traktör üreticilerinden Yanmar’ın çalışanları olarak bizim için çok değerli. Yanmar Turkey olarak, Solis ve Yanmar marka traktörlerimizle yerli çiftçimizin yanındayız. İhracatta da önemli bir rol üstleniyoruz. YTAgri marka tarımsal üretim araçlarımızla Uzakdoğu başta olmak üzere birçok coğrafyaya kaliteli Türk ürünlerinin satışını gerçekleştiriyoruz. Tarımla, tarımsal üretimle bu kadar iç içe olan bir marka olarak gelecek nesillerin tarımı, toprağı ve doğayı sevmesinde pay sahibi olmayı kendimize görev biliyoruz. Merkezimizin bulunduğu İzmir’in görece merkezden uzak ilçelerinden başarılı 30 ortaokul öğrencisine AYDER iş birliği ile iş kollarımızın yer aldığı alanda eğitim verebiliyor olmak, bizim için çok değerli.”

Fabrika gezisi ve mezuniyet töreni

Haziran ayına kadar sürecek ‘Sakura – Gelecek Çiçek Açsın’ projesi kapsamında 30 öğrenci için bir mezuniyet töreni düzenlenecek. Mayıs ayı içerisinde programa katılan öğrenciler, Yanmar Turkey’in İzmir Torbalı’da bulunan Solis ve Yanmar marka traktörlerini ürettiği tesisini, Yanmar Turkey proje gönüllüleri ile gezecek ve yetkililerden üretim süreçleriyle ilgili bilgiler alacak. Haziran ayının ikinci haftası gerçekleşecek proje finalinde ise AYDER’in Urla’daki yerleşkesinde öğrenciler, çeşitli gösteriler gerçekleştirecek ve daha iyi bir dünya yaratmak için proje önerilerini sunacaklar. Programda sonunda ‘Sakura – Gelecek Çiçek Açsın’ projesine katılımları dolayısıyla öğrencilere sertifika ve hediyeleri takdim edilecek.