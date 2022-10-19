İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu’nun (CMA) kararını dikkate alan Meta, Salı günü (18) Giphy’yi satacağını doğruladı. Animasyonlu gif platformu 2020 yılında Facebook’un sahibi tarafından 400 milyon dolara satın alındı.

Büyük teknoloji sözcüsü Matthew Pollard, The Verge’e yaptığı açıklamada, İngiltere’deki düzenleyici kurumun kararını “hayal kırıklığı” ile karşılamalarına rağmen bu karara uyacaklarını söyledi. Temsilci ayrıca şirketin gif sitesinin tüm uluslararası operasyonlarını elden çıkaracağını söyledi.

Geçtiğimiz yıl CMA, Mark Zuckerberg’in başkanlığını yaptığı holdingin Giphy’yi satmasına karar vermişti. Kurumun görüşüne göre, iki marka arasındaki birleşme, teknoloji devinin pazar gücünü farklı şekillerde artıracaktır.

Ayrıca bkz: Windows 11’in Moment 1 Güncellemesi Yayınlandı; İşte Yenilikler

İngiliz yetkililerin endişelerinden biri de Meta’nın diğer platformların gif kütüphanesine erişimini engellemesi ya da sınırlamasıydı. Buna ek olarak, şirketin Twitter, Snapchat ve TikTok gibi rakiplerinin animasyonlu görüntüleri yayınlamak için kullanıcılarının verilerini sağlamasını gerektireceğine dair korkular vardı.

Temyiz başvurusu reddedildi

Meta, geçtiğimiz Kasım ayında CMA tarafından verilen gif platformunun satışına ilişkin ilk kararın ardından temyize başvurarak düzenleyici kurumun kararını tersine çevirmeye çalıştı. Ancak, itirazı incelemekten sorumlu Rekabet Temyiz Mahkemesi (CAT), şirketin savunmasında belirttiği altı iddianın beşinde başarısız olduğunu söyledi.

İKK tarafından itiraz edilmeyen tek nokta veri paylaşımına ilişkin olanıydı. Bu nedenle mahkeme CMA’nın kararını onadı: “Bunu çözmenin tek yolu Giphy’nin satışıdır. Bu, dijital reklamcılıkta yeniliği teşvik edecek ve aynı zamanda Birleşik Krallık’taki sosyal medya kullanıcılarının Giphy’ye erişimden yararlanmaya devam etmesini sağlayacaktır.”

Kaynak: The Verge, CMA