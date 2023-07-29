Mercedes-Benz bir süredir elektrikli otomobiller üretiyordu. Artık ülkemizin yollarında da gördüğümüz elektrikli Mercedes’ler hayatımızın her geçen gün daha da parçası haline geliyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Mercedes, Vito’nun yeni elektrikli versiyonu olan Mercedes EQV’yi tanıttı. Detaylara bakalım.

Mercedes’in yeni elektrikli panelvanı dışarıdan bakıldığında oldukça lüks görünen bir tasarıma sahip. Farlar, sinyaller, stoplar hepsi LED.

Kaputun altında ise şehir içinde 364 km, şehirlerarası ise 266 km menzil sunan bir elektrik motoru bulunuyor. Bu motor gücünü 90 kWh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor. Bunların haricinde EQV, çapraz trafik işlevli aktif fren asistanından kör nokta asistanına ve aktif şerit tutma yardımına kadar birinci sınıf güvenlik sistemlerine de sahip.

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İçeri girdiğimizde ise bizleri oldukça premium bir yaşam alanı karşılıyor. Sürücü koltuğunda oldukça fazla ekran kullanılmış. Bunun haricinde fazlaca premium olan bir direksiyon da dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu panelvanın makam aracı olarak kullanılacağını düşündüğümüzde arka tarafın da lüks olmasını bekliyoruz. Arka yaşam alanına geldiğimizde hayal kırıklığına uğramıyoruz. İçeride fazlasıyla lüks bir ortam bulunuyor. Koltukların tamamı deri, yolcular için masalar ekranlar, bardaklıklar havada uçuşuyor. Koltukların yatabildiğini de görselde görüyoruz.

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