Meizu, Çin pazarında son dönemlerde büyük bir çıkış yakalamış olabilir, ancak şirket henüz yeni ürünler üzerinde durmayıp, rekabeti sıkı tutmaya devam ediyor. Son zamanlarda ortaya çıkan bir sızıntı, şirketin bir sonraki büyük Meizu 21x hamlesinin habercisi gibi görünüyor.

Yapılan sızıntılara göre, Meizu’nun yeni pil modeli BA468, Çin’deki 3C sertifikasyon platformu tarafından onaylanmış durumda. Bu pil, 5.400mAh nominal değere sahip ve tipik olarak 5.500mAh civarında olması bekleniyor. Bu sertifikasyon, yeni bir Meizu akıllı telefonunun yolda olduğuna dair güçlü bir işaret olarak değerlendiriliyor.

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Digital Chat Station (DCS) adlı ihbarcı, Weibo’da yakında piyasaya sürülecek olan bir akıllı telefonun bazı temel özelliklerini belirtmeden paylaştığı bir gönderiyle bu sızıntıyı daha da güçlendirdi. Sızıntıyı yapan kişinin emoji seçimi, Meizu’nun heyecan verici bir yeni telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor olabilir.

DCS’nin paylaştığı bilgilere göre, Meizu’nun yeni telefonu orta seviye bir Snapdragon AI yonga setiyle donatılmış olacak. Telefon, düz bir ekranla gelecek ve 5.400mAh (nominal) / 5.500mAh (tipik) kapasiteli bir BA466 pil tarafından desteklenecek. Ayrıca, cihazın 66W hızlı şarjı destekleyen UP2033 güç adaptörüyle birlikte geleceği belirtildi.

Meizu’nun geçmişte farklı fiyat aralıklarına hitap eden telefonlar piyasaya sürdüğü biliniyor, ancak son zamanlarda şirket ürün yelpazesini Snapdragon 8 serisiyle desteklenen amiral gemisi telefonlarla sınırlamıştı. Ancak, tahminlere göre, orta seviye bir çipe sahip olması beklenen bu yeni telefon, muhtemelen Snapdragon 7+ Gen 3 Yonga Seti’ne sahip olabilir.

Gelecek cihazın adı konusunda henüz net bir bilgi olmasa da, bazı Weibo kullanıcıları, cihazın Meizu 21 serisinin bir parçası olarak ortaya çıkabileceğini ve muhtemelen Meizu 21x olarak adlandırılabileceğini iddia ediyor. Bu yeni telefonun tanıtımı, Meizu’nun rekabetçi akıllı telefon pazarındaki konumunu daha da güçlendirebilir.