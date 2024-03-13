iPhone SE 4 modeline dair heyecan verici gelişmeler, Apple hayranlarını merak içinde bırakıyor. Peki, bu yeni modelin piyasaya sürülmesi ne anlama geliyor ve nasıl bir etki yaratacak? Söylentiye göre, iPhone SE 4, standart ve ‘Pro’ serilerinden çeşitli özellikleri bünyesinde barındıracak. Ancak, bu bütçe dostu telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda kesin bir bilgi henüz yok. Ancak, telefonun piyasaya sürülmeden önce, amiral gemisi iPhone modelleri kadar değerini koruyamayacağı yönünde aktarımlar yapılıyor. Henüz yargılamak ve sonuç çıkarmak için erken olsa da, iPhone SE serisinin geçmişte benzer sonuçlar verdiği biliniyor.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition çok can yakacak

Apple cihazları, rakiplerinden daha az değer kaybetme eğilimi gösterir. Bu da, Apple kullanıcılarının cihazlarını daha uzun süre kullanabilmesine olanak tanır. Ancak, yeni bir modelin piyasaya sürülmesiyle birlikte, eski modelin değerinde bir düşüş yaşanabilir. SellCell’in yeni araştırmasına göre, iPhone SE 4’ün, iPhone’un standart ve ‘Pro’ modellerine göre daha fazla değer kaybedeceği öngörülüyor.

Geçmişe bakıldığında, iPhone SE serisi cihazların satış değerinde bir düşüş yaşandığı gözlemlenmiştir. Örneğin, iPhone SE 3, piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren amiral gemisi iPhone modellerine kıyasla daha fazla değer kaybetti. Bu, yeni bir iPhone SE modelinin piyasaya sürülmesiyle birlikte yaşanabilecek bir durum olarak öngörülüyor.

Ancak, iPhone 14 ve iPhone 15 serilerinin piyasaya sürülmesinden sonra yeniden satış değerini koruduğu da göz önüne alındığında, iPhone SE 4’ün geleceği belirsizliğini koruyor. Çünkü, yeni bir modelin piyasaya sürülmesiyle birlikte eski modelin değeri genellikle düşer. Bununla birlikte, iPhone SE 4’ün özellikleri ve tasarımı, kullanıcıların ilgisini çekebilir ve bu da değerini korumasına yardımcı olabilir.

iPhone SE 4’ün, ön kamerayı ve Face ID sensörlerini barındıran çentikli üst kısmı olan daha büyük bir 6,1 inç ekranla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca, Apple’ın Lightning’den tamamen vazgeçerek USB-C’yi tercih etme planları da var. Ancak, bu yeni modelin piyasaya sürülmesi planlanan tarihlerde gecikme yaşanabilir, çünkü iPhone SE serisi geçmişte çeşitli gecikmeler yaşamıştı. Sonuç olarak, iPhone SE 4’ün piyasaya sürülmesi, Apple hayranları arasında heyecan yaratıyor ve değerinin nasıl etkileneceği merakla bekleniyor.