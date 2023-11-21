Meizu, Çin’de Meizu 21 serisi akıllı telefonlarının lansmanı için hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde fiyatları sızdırılan serinin şimdi de tanıtım tarihi açıklandı. Kendinizi hazırlayın, canvarlar geliyor.

Meizu 21 Serisinin Çıkış Tarihi Açıklandı, Kemerlerinizi Bağlayın

Meizu’nun bir sonraki amiral gemisi telefonu önümüzdeki hafta piyasaya sürülmeye hazır. Şirket 30 Kasım’da Meizu 21 için bir lansman etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlikte Meizu 21 ve Meizu 21 Pro olmak üzere en az iki model görmemiz bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde ise, güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, cihazın fiyatı hakkında bir ipucu verdi. Paylaşımlara bakarsak, yeni canavarlar fiyat konusunda rekabetçi olacak.

Cihazın resmi fiyatı henüz onaylanmamış olsa da, ön siparişler Çin’de 15 Kasım’dan bu yana alınıyor. Meizu, Meizu 21 için ön siparişlerin şimdiden 100.000 adedi aştığını duyurdu ki bu, cihazın Çin pazarında büyük bir ilgi göreceğini gösteriyor.

Fiyat konusunda ise, Meizu 21’in yaklaşık 555 dolar civarında fiyatlandırılması bekleniyor. Bu fiyatlandırma, Meizu 21‘i Xiaomi 14 serisi, iQOO 12 serisi ve Vivo X100 serisi gibi 555 dolardan başlayan diğer akıllı telefonlarla doğrudan rekabete sokuyor.

Meizu 21’in Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine ve büyük olasılıkla FHD+ çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızını destekleyen 6,55 inç Samsung AMOLED ekranına sahip olduğu doğrulandı.

Cihazın ekranınında ultra ince, sadece 1,74 mm kalınlığında, kçerçeveler bulunuyor. 4.800mAh batarya, muhtemelen 80W hızlı şarjı destekleyecek. Bunlar cihazı segmentinde öne çıkaracak özellikler.

Raporlara göre, cihazda OIS özellikli 50 megapiksel birincil arka kamera, ultra geniş açılı lens ve bir telefoto kamera yer alacak. Ayrıca, cihazın arka panelinde RGB-LED flaş bulunacağı belirtiliyor.

Meizu cephesi ayrıca elektrikli otomobil üreticisi Polestar için Polestar Phone adında bir telefon da tasarlıyor. Bu telefonda Meizu’nun FlymeOS işletim sistemine benzer bir işletim sisteminin de bulunması bekleniyor.

Meizu 21 serisinde beklenen bir diğer önemli özellik ise Meizu’nun ana şirketi Geely’nin Polestar, Lotus ve Lynk & Co markaları altındaki araç filosuyla güzel bir şekilde eşleşen FlymeAuto özelliği olacak.

Garanti konusunda da güzel haberler var. Meizu cephesi tüm Meizu 21 telefonlarıyla birlikte 36 aylık uzatılmış bir garanti sunacağını da doğruladı.

Meizu harika donanıma sahip telefonlar üretse de, ne yazık ki Çin dışında bu cihazları göremiyoruz. Umuyoruz ki, Çinli dev bu yıl geleneği değiştirir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Meizu’nun yeni canavarları nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!