Giriş ve orta segment akıllı telefonlarının yanı sıra amiral gemisi seviyesinde de akıllı telefonlar üreten Redmi, küresel pazara bu akıllı telefonları Poco veya Xiaomi T serisi adı altında sürüyor. Bu yüzden ülkemizde ve küreselde Redmi’nin K serisi çok bilinmiyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi, yeni amiral gemisi akıllı telefonu olması beklenen Redmi 70’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Akıllı telefonun işlemci detayları resmi olarak açıklandı.

İlginizi çekebilir: One UI 6 kullanıcıları tatmin etmedi

Lu Weibing’in Weibo üzerinde yaptığı açıklamaya göre Redmi K70, Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikte gelecek. Bu yonga setini 2023 yılının Xiaomi amiral gemisi olan Xiaomi 13 serisinde görmüştük.

Redmi K70 neler sunacak?

Bundan önceki sızıntılarda Redmi K70e, 3C sertifikasını alırken görüntülendi. Sertifika akıllı telefonun şarj özelliklerini açığa çıkardı. 2311DRK48C model numarası ile sertifika alan Redmi K70e, 90W kablolu hızlı şarj desteği sunacak.

Redmi K70 ve Redmi K70 Pro ise 120W kablolu hızlı şarj desteği ile birlikte gelecek.

Batarya büyüklüğü tarafında ise Redmi K70 5.000mAh, Redmi K70 Pro 5.120mAh, Redmi K70e ise 5.500mAh batarya ile birlikte gelecek.

Redmi K70 serisi bu ayın sonlarında piyasaya sürülecek. Redmi K70, 2023 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacak. Redmi K70 Pro ise 2024 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte gelecek. Redmi K70e ise MediaTek Dimensity 8300 yonga seti ile birlikte gelecek.