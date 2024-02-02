Meizu 21 serisinin tepesinde yer alacak olan Meizu 21 Pro modeli için heyecanlı bekleyiş başladı. Çin’in 3C sertifikalandırma kuruluşu tarafından onaylanan Meizu 21 Pro, teknoloji dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor. Cihazın kamera özelliklerini ve tasarımını gösteren sızıntılar, kullanıcıların beklentilerini artırdı. Şimdi ise Weibo’da yeni sızıntılar, Meizu 21 Pro özellikleri ve çıkış tarihi hakkında yeni detayları ortaya koydu.

İçindekiler Meizu 21 Pro Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Meizu 21 Pro Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Çinli bir sızıntı kaynağına göre, Meizu 21 Pro, Meizu 21’in Samsung Galaxy S23 ailesine çok benzer olan göz alıcı tasarımını devam ettirecek. Pro versiyonunun ince ve hafif bir tasarıma sahip olacağı ve kullanıcılara elde rahat bir his vereceği belirtiliyor. Ayrıca, titanyum gövde malzemesi IP68 su ve toza karşı dayanıklılık sertifikasıyla bu cihaz resmen beton gibi sağlam olacak.

Cihaz, yerel bir üreticiden temin edilen 2K OLED ekranla donatılmış durumda. Ekranın dört tarafının da aynı şekilde beyaz renkli ince çerçevelerle çevrelendiği belirtiliyor. Beyaz çerçeve çok alışık olmadığımız bir şey olsa da, Meizu için bu tanıdık bir hamle. Ayrıca, ekranın geniş bir tarama alanına sahip ultrasonik bir ekran içi parmak izi tarayıcısına ev sahipliği yapacağı söyleniyor.

Henüz sızıntıda belirtilmemiş olsa da, Meizu 21 Pro’nun muhtemelen Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip olacağı tahmin ediliyor. Cihazın gırtlak paket olarak adlandırabileceğimiz en üst düzey versiyonunda 16GB RAM ve 1TB depolama alanı sunması bekleniyor. Ayrıca, 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj özelliğine sahip 5.000mAh’lik bir pil içereceği öngörülüyor.

Meizu 21’in kamerası, 200MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve 5MP makro kamera gibi etkileyici özelliklere sahipti. Ancak, yeni sızıntılar, Pro versiyonunun daha da güçlü bir kamera kurulumuna sahip olacağını ortaya koyuyor.

Pro modelin 50MP ana kamera, 3x optik yakınlaştırmalı bir telefoto kamera ve ultra geniş açı kamerasından oluşan bir üçlü kamera kurulumuyla geleceği belirtiliyor. Meizu cephesi bu sayede rakiplerini ciddi anlamda zorlayacak bir kamrea donanımı kullanacak.

Meizu 21 Pro çıkış tarihi de sızıntılarda yer alıyor. Buna göre, yeni canavarın Mart ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu bilgiler, Meizu hayranlarını ve teknoloji tutkunlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Meizu 21 Pro’nun resmi duyurusunu ve çıkışını beklerken, kullanıcılar yeni özelliklerle dolu bu telefonu merakla bekliyorlar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Meizu’nun yeni canavarı nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!