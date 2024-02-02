Dünyanın önde gelen iş dergilerinden biri olan Fortune, her yıl dünyanın en prestijli şirketlerini belirleyen bir liste yayınlıyor. Apple, bu yıl da 17 yıl üst üste birinci sırada yer alarak dikkatleri üzerine çekti. 1.500 şirketin yer aldığı bu özel sıralamada, ABD merkezli bin firma ile 500 ABD dışındaki şirketlerden oluşan bir seçki bulunuyor. Ancak bu listeye girmek için yeterli değil; şirketlerin en az 10 milyar dolar gelire sahip olmaları gerekiyor.

Fortune, 1.500 şirket arasından sadece en yüksek gelire sahip olanları seçerek listeyi 680’e indirdi. Daha sonra ise yaklaşık 3.700 yönetici, direktör ve analist, listedeki her şirketi değerlendirmek üzere bir araya geldi. Bu değerlendirmeler arasında yatırım değeri, yönetim kalitesi, sosyal sorumluluk ve daha birçok kategori yer alıyor.

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Bu yılki değerlendirme sonuçlarına göre, Apple bir kez daha zirvede yer alarak 17 yıllık üst üste birincilik unvanını sürdürdü. Şirket, özellikle sosyal sorumluluk, finansal sağlamlık, yenilikçilik ve küresel rekabet gücü alanlarında elde ettiği yüksek puanlarla dikkat çekiyor. Cupertino merkezli teknoloji devini bu başarıda Microsoft ve Amazon takip ediyor. Microsoft, bu yıl bilgisayar yazılımı sektöründe ikinci sıraya yükselirken, Amazon ise bir sıra gerileyerek internet hizmetleri ve perakende satışta mükemmel puanlar almaya devam ediyor.

Apple’ın bu yıl elde ettiği 8,19’luk puan, birinci sırada yer almasına rağmen geçen yıl elde ettiği 8,65’ten daha düşük olması dikkat çekici. Ancak şirketin bu yılki performansı, endüstri liderliğini koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Apple, teknoloji dünyasında tüketicilerin ve uzmanların güvenini kazanmaya devam ediyor, sadece ürün ve hizmet kalitesi ile değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk alanındaki etkileyici çalışmalarıyla da öne çıkıyor.