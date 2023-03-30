Meizu telefon endüstrisinde eskisi kadar öne çıkmasa da şirket hala aktif ve Çin’de her yıl amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürüyor. Kısa bir süre önce marka, 2022’de Geely tarafından satın alındı ​​ve yeni sahibi, Meizu’nun 2023’te yeni bir üst düzey akıllı telefon serisini tanıtacağını duyurdu. Meizu, söz verdiği gibi bugün karşımıza Meizu 20 serisi ile çıkacak. Peki bu seri nasıl olacak ve etkinlik nereden yayınlanacak?

Firma bugün Çin’de Meizu 20 serisini tanıtacak. Bu etkinlik Meizu’nun resmi Weibo hesabı üzerinden yayınlanacak. Merak edenler etkinliği buradan canlı olarak izleyebilir.

Meizu 20 serisinin Meizu 20 ve Meizu 20 Pro olmak üzere iki cihazdan oluşması bekleniyor. Her iki telefonun da LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleşmiş Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile donatılması bekleniyor.

Ayrıca söylentiler, telefonların 120 Hz yenileme hızına ve 10 bit HDR desteğine sahip OLED ekranlara sahip olacağını öne sürüyor. Pro modelinin daha büyük bir ekrana sahip olması ve ayrıca LTPO teknolojisini içermesi bekleniyor.

Meizu 20 Pro’nun Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi diğer üst düzey Çin amiral gemisi telefonlarında yaygın olan 1 inçlik Sony IMX989 sensörüne sahip olacağı söyleniyor.

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Yazılımla ilgili olarak telefonlar, Android 13 tabanlı Flyme 10 üzerinde çalışacak. Son olarak Meizu 20 Pro’nun 5.000mAh batarya ile donatılması ve 80W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarjı desteklemesi bekleniyor. Çin pazarı dışına çıkmayacak olan bu serinin Türkiye’ye gelmeyeceğini de belirtelim. Bakalım Meizu bu sefer şeytanın bacağını kırıp eski şaşalı günlerine geri dönebilecek mi?