OnePlus, bugün Çin’de piyasaya sürülecek olan en yeni telefonu OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition modelinin resmi fotoğraflarını yayınladı. OnePlus 11’in bu özel sürümü, akıllı telefon endüstrisinde daha önce hiç kullanılmamış hacimsel bir mikrokristal kaya malzemesine sahip doğal dokuya sahip ilk akıllı telefon olarak lanse edildi.

OnePlus’a göre, bu malzemenin kullanımı benzersiz bir dokunsal deneyim sağlar ve onu piyasadaki diğer akıllı telefonlardan ayırır. Tanıtım görüntüleri, doğal kaya oluşumlarının görünümünü ve hissini taklit eden kaba, dokulu bir arka panel ile çarpıcı bir tasarım sergiliyor.

Kaputun altında, OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama olmak üzere en üst düzey özelliklerle gelecek. Telefon ayrıca 100W SuperVOOC hızlı şarj desteği ile 5000mAh pili paketleyecek.

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Kameralar açısından OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition, fotoğraf meraklılarını memnun edecek 50MP, 32MP telefoto ve 48MP ultra geniş görüntü sensörleri içeren üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Telefonun ayrıca SIM kart için orijinal klipsle birlikte geldiği ve sınırlı sayıda cihazın premium hissine katkıda bulunduğu söyleniyor.

OnePlus 11’in aynı bellek setine sahip standart versiyonunun fiyatı 710 dolar iken, OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition’ın benzersiz tasarımı ve nadir malzeme kullanımı nedeniyle daha pahalı olması bekleniyor.