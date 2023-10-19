Meizu, bu yılın başlarında Meizu 20, 20 Pro ve 20 Infinity modellerini tanıttıktan sonra, şimdi Çin’deki kullanıcılar için yeni bir sürprizle karşımızda. Meizu 20 serisinin en yeni üyesi, Meizu 20 Classic! Meizu 20 Classic modeli, geçen yılın kullanıcı geri bildirimlerinden ilham alarak tasarlandı. Bu yeni model, göz alıcı ve benzersiz renklere sahip, kullanıcıları büyülemek için tasarlanmıştır. Ayrıca, arka kapağında Meizu Singularity’nin yeni logo öğesini taşıyor ve MEIZU Logosu şimdi orta çerçeveye daha estetik bir şekilde yerleştirilmiş durumda.

Her ne kadar tasarımı önemli olsa da, Meizu 20 Classic aynı zamanda diğer özellikler açısından da iddialı. Bu cihaz, güçlü performansı, yüksek kaliteli kamerası ve kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çekiyor.

Telefonda bizleri 6,55 inç büyüklüğünde 2400×1080 piksel çözünürlüğünde 144Hz tazelemeli OLED ekran karşılıyor. Telefonun kalbinde ise Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini görüyoruz. RAM tarafında telefonda 16 GB LPDDR5X RAM bulunuyor. Depolama seçenekleri arasında ise 256 GB ve 512 GB’lık sürümler yer alıyor. Baz modelin 455 dolardan başlayan fiyatlar ile satılacağını belirtelim.

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Kamera tarafında ise; arkada f/1,88 diyafram açıklığına sahip 50MP OIS’li ana kamera, f/2,4 diyafram açıklığına sahip 16MP ultra geniş kamera ve 5MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise bizleri f/2,45 diyafram açıklığına sahip 32 MP ön kamera karşılıyor. Kutusundan 67WSuper mCharge hızlı şarjlı 4700mAh kapasiteli batarya ile çıkan telefonun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz belirsiz.

Meizu 20 Classic özellikleri

6,55 inç büyüklüğünde 2400×1080 piksel çözünürlüğünde 144Hz tazelemeli OLED ekran

Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 Mobil Platform

256 GB / 512 GB UFS 4.0 depolama alanı

16 GB LPDDR5X RAM

50MP f/1,88 OIS’li ana kamera, f/2,4 diyafram açıklığına sahip 16MP ultra geniş kamera, 2,5cm makro, 5MP derinlik sensörü f/2,4 diyafram açıklığı

f/2,45 diyafram açıklığına sahip 32 MP ön kamera

3D Sonic ultrasonik parmak izi sensörü

67WSuper mCharge hızlı şarjlı 4700mAh kapasiteli batarya