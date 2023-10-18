Xiaomi, kendi ekosistemini büyütmek ve güçlendirmek için önemli bir adım atıyor. Huawei’nin HarmonyOS’u gibi, Xiaomi de kendi işletim sistemine sahip olma hedefinde. Bu yeni işletim sistemine “HyperOS” adı veriliyor ve Android ile Xiaomi’nin “Vela” sistemi arasında bir sentez olacak gibi görünüyor. HyperOS’un temel amacı, kullanıcıların farklı cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde iletişim kurmasını sağlamak olacak, yani bu işletim sistemini akıllı telefonlar dışında da göreceğiz! İşte Xiaomi HyperOS özellikleri!

Xiaomi HyperOS Tüm Xiaomi Ekosistemine Güç Verecek!

Xiaomi’nin yaklaşan elektrikli otomobili de bu yeni işletim sistemine sahip olacak. Bu, Xiaomi’nin elektrikli otomobil pazarında Huawei’nin Aito serisi elektrikli araçlarına rakip olacağı anlamına geliyor.

Xiaomi CEO’su Lei Jun, HyperOS’un geliştirilmesinin 2017 yılına kadar uzandığını ve bu işletim sisteminin tüm cihazlar ve uygulamaları desteklemeyi hedeflediğini açıkladı. Ayrıca, bu yeni platformun ilk olarak Xiaomi’nin 14 serisi akıllı telefonlarında yer alacağını belirtti.

Lei Jun, HyperOS’un, MIUI’yi çalıştıran mevcut telefonlar ve tabletlerde yavaşça MIUI’nin yerini alacağını da vurguladı. Henüz bir lansman tarihi açıklanmasa da HyperOS’un yakın zamanda tanıtılması bekleniyor.

Xiaomi’nin HyperOS’unun, diğer işletim sistemleri olan ColorOS, OxygenOS, OneUI, Funtouch OS ve benzerleri gibi her yıl güncellemeler alarak en son Android sürümünü temel alıp almayacağı hala net değil. Bazı raporlar, Xiaomi’nin bu yeni işletim sisteminde HUAWEI’nin Harmony OS’undan ilham aldığını ve AOSP ve mikro çekirdek kullanacağını iddia ediyor.

HyperOS’un uluslararası pazarda kullanılması da bir olasılık. Ancak Xiaomi CEO’su, bu konuda net bir açıklama yapmaktan kaçındı ve sadece “bizi izlemeye devam edin” dedi.

Xiaomi’nin HyperOS’u, şirketin ekosistemini daha da güçlendirecek gibi görünüyor. Farklı cihazlar arasında sorunsuz bir entegrasyon sunarak kullanıcı deneyimini daha da geliştirebilir. Bu adım, Xiaomi’nin gelecekteki ürünlerinin daha da rekabetçi olmasına yardımcı olabilir.

Xiaomi’nin yeni işletim sistemi, Kasım ayında tanıtılacak olan Xiaomi 14 serisi ile birlikte resmi olarak duyurulacak. Bu nedenle, önümüzdeki haftalarda HyperOS hakkında daha fazla ayrıntı öğreneceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi HyperOS işletim sistemi nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!