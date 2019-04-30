Meizu 17 şirketin ilk 5G telefonu olacak

Meizu’nun geçtiğimiz sene piyasaya sürülen amiral gemisi serisi Meizu 16’nın yeni bir halefi geliyor. Şirketin yeni amiral gemisi Meizu 17, 5G teknolojisini destekleyecek.

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Super AMOLED ekrana sahip olacak

Meizu’nun yeni amiral gemisi olması beklenen Meizu 17’nin, Çin Unicom Ortak Konferansı’nda ortaya çıktı. Meizu’nun standında “yeni 5G dönemiyle tanışın, Meizu 17 geliyor” sloganı kullanıldı. Ayrıca cihazın Weibo’dan sızdırılan görselleri de ortaya çıktı.

Meizu Zero’nun tasarım yapısını benimseyen cihaz, 6 inçlik Super AMOLED bir ekranla karşımıza çıkacak. Arka tarafında 20 MP + 12 MP çözünürlüklerinde iki kamera bulunacakken, ön tarafında ise 20 MP çözünürlüğe sahip bir selfie kamerası yer alacak. Muhtemelen Snapdragon 855 yonga setini kullanacak telefon, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı ile karşımıza çıkacak.