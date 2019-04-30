Samsung: Arızanın nedeni kalıtsal hata değil

Arızalı pilleri nedeniyle piyasadan geri çekilen Galaxy Note 7’leri herkes hatırlıyordur. Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S10 5G’de aynı sorunla karşı karşıya kalmış olabilir.

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Samsung Galaxy S10 5G patladı mı?

Samsung Galaxy S10 5G, diğer varyasyonlarından farklı bir şarj mekanizmasına sahip. Telefonun daha hızlı şarj olmasını sağlayan bu mekanizma, geçmişte yaşanan sorunları tekrardan ortaya çıkarabilir. Güney Koreli bir kullanıcının paylaştığı görsellerde yanmış bir S10 5G modeli ortaya çıktı. Kullanıcı, “Telefon masanın üstünde sabit bir şekilde dururken ilk olarak kokular gelmeye başladı ve sonrasında büyük bir duman bulutu oluşarak telefon bu hale geldi.” Dedi.

Görüntüler Galaxy Note 7’yi bizlere hatırlatırken, Samsung tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan bu açıklamada cihazın kullanıcı hatasından dolayı olduğu ve telefonun hiçbir kalıtsal sorununun olmadığına vurgu yapıldı.

Olay konusunda çok fazla detay bilinmezken, detaylar açıklanmadan konu hakkında pek fazla yorum yapmak mümkün değil.