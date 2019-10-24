Akıllı Telefonlar
Meizu 16T, Snapdragon 855 işlemci, 4.500 mAh bataryayla tanıtıldı!
Meizu’nun son amiral gemisi olarak tanıtılan Meizu 16T bugün çıkışını yapmış oldu. Bayrak gemisi cihaz, süper agresif bir fiyatlandırmayla sahip olmanız gereken her şeye sahip olacak şekilde tasarlandı.
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Telefon, üzerinde çentik veya delik bulunmayan 6.5 inç OLED ekranla geliyor. Üstte yer alan çerçeve oldukça ince ve ekranın üst kısmına yerleştirilen kamera içinde oldukça yeterli duruyor. Kameranın yanında, ahize ve sensör grubu kullanımı tercih edilmiş.
Ekran, ayrıca düşük mavi ışık emisyonu sağlayan TÜV sertifikasıyla taçlandırılmış. Çözünürlük tarafı,, 1080 x 2232px olurken daha çok video izlerken farkına vardığımız en boy oranı ise standart modellere nazaran çok daha uç bir tercihlendirme yapılarak 18.5:9 olarak kullanılmış. Parmak izi okuyucu ise, ekran altındaki yerini koruyor.
Adreno 640 GPU ile desteklenen Snapdragon 855’den gücünü alan akıllı cihazda, her zaman olduğu gibi oldukça güçlü bir cihaz görüyoruz. 6GB RAM + 128GB dahili depolama/ 8GB RAM ve 256GB dahili depolama seçeneklerinden birini seçebildiğiniz telefonda maalesef ki artık microSD kart slotu bulunmuyor. Fakat 3.5mm ses çıkışı cihazın üst kısmında konumlandırılmış durumda
Telefonun arka tarafında, üç kameralı kurulum modeli bulunurken, bunlardan biri 12MP ana kamera çözümünün f/1.9 odak açıklığına sahip ikinci kamera çözümü 8MP ultra geniş açılı f/2.2 lens ve 5MP derinlik sensörü tercih edilmiş. Ön kamerada ise f/2.2 16MP kamera kullanılmış.
Batarya çözümünde oldukça cömert davranan firma, 4,500mAh kapasite dahilinde firmanın fast mCharge adını verdiği sistemi kullanıyor. Meizu’nun akıllısında, özelleştirilmiş Android 9 Pie tabanlı Flyme 8 arayüzü kullanılıyor.
Meizu, yazılım işini çözmek için herhangi bir çaba sarf ettiğini hala görmemekteyiz. Umarım yazılım ekibini gelen satışlar doğrultusunda genişletebilir. Meizu 16T’de üç renk seçeneği mevcut. Turuncu, Mavi ve Yeşil renklerden biri seçilebiliyor. 6GB/128GB standart model için 1,999 Yuan’a satılacak.
Öncelikle Çin’de satışa çıkması beklenen cihazın, Meizu’nun resmi mağazasında satışa çıkması bekleniyor. İç pazarın dışına çıkıp çıkmayacağını, zaman gösterecek. Umarım firmayı dezavantajlı kılan, güncelleme sorununu firma yakın tarihte çözer.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate Xs modeli duyuruldu
Huawei, Çin‘de düzenlediği bir etkinlikle katlanabilir ekranlı ikinci telefonu Huawei Mate Xs modelini duyurdu.
Çinli teknoloji devi Huawei’nin katlanabilir ekranlı ilk telefonu “Mate X”, uzunca bir süredir büyük bir heyecanla bekleniyordu. Ancak o bekleyiş sona erdi ve teknoloji devi şimdi, Mate X’in piyasaya ne zaman çıkacağını resmi olarak açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Çinli teknoloji tutkunları, 15 Kasım itibarıyla Mate X’i satın alabilecekler.
Samsung Galaxy Fold’un başına gelenler nedeniyle çıkması uzun süren telefon, katlanabilir tarafın en önemli temsilcisi konumunda bulunuyor. Bu arada Huawei’den bir başka katlanabilir Mate X modeli daha geliyor. Çin’de duyurulan yeni sürüm direkt olarak Huawei Mate Xs olarak geçiyor. 2020’de gelecek telefonun, gücünü normal Mate X’ten farklı olarak Kirin 980 değil Kirin 990 5G işlemciden alacağı aktarılıyor. Ayrıca Mate Xs, tasarımı dahi diğer tüm detayları Mate X ile aynı olan katlanabilir bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor.
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Huawei Mate Xs, ilk model ile benzer özellikler sunuyor
Huawei’nin bu yılki ikinci katlanır ekranlı telefonu olan Huawei Mate Xs modelinin en bilindik yanı Kirin 990 5G yonga setine sahip olması. Bu işlemciyi 8GB RAM belleği ile destekliyor. GPU olarak ne kullandığı şu an için bilinmiyor. Katlanabilir ekran demişken ekrandan da söz edelim. Bu ekranın katlanmamış standart hali tam 8 inç büyüklüğünde. Ekran bu hali ile 2480×2200 piksel çözünürlük sunuyor. Bu OLED ekranın katlanabilir olması cihazı çift yönlü yapıyor. Yani cihaz katlandığında hem önde hem arkada ekran bulunuyor.
512GB depolama sunan Mate Xs, 256GB’a kadar MicroSD kart desteği sunuyor. Cihazın içerisinde 4500mAh’lik bir batarya bulunuyor. Bu batarya 55W Huawei SuperCharge destekli. Tüm bunlara ek olarak Android 9.0, yerçekimi sensörü, jiroskop, pusula, parmak izi sensörü, barometre, 5G, USB Type-C, USB 3.1 gibi özellikler de mevcut.
2020 yılında satışa sunulacak olan Huawei Mate Xs teknoloji meraklılarını şimdiden heyecanlandırdı. İlk nesil Mate X 2.400 dolara satılırken Kirin 990 kullanan ve nispetten güncellenmiş Mate Xs’in fiyat etiketi nasıl olacağı büyük merak konusu.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi CC9 Pro, 30W şarj desteğiyle doğrulandı!
Xiaomi, CC serisini Mi ailesinin bir ferdi haline getirerek meraklı ve yaratıcı insanlar için yaratıldığını iddia ederek piyasaya sunmuştu. Avrupa pazarına cihaz, Mi 9 Lite olarak lanse edilmişti.
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Mi CC9’un aslında iki varyantı bulunuyor. Orta seviyeye konumlandırılan cihazda Mi CC9 ve daha ucuz olan Mi CC9e olarak satışa sunulmuştu. Şu an cihaz serisinin üçüncü versiyonu olacak Pro modelinde birçok kaynaktan gelen bilgiler dahilinde çeşitli marketlerde satışa çıkacağı doğrulandı.
M1910M4E model numarasıyla, Çin’in 3C sertifikasyon şirketi tarafından onaylandı. Cihaz kutudan 30W hızlı-şarj desteğiyle gelecek. Aynı telefon başka bir kod adı olan M1910M4G ismiyle Avrupa Ekonomi Komisyonu’nun testlerinde görüntülenmişti.
Bazı yayınlanan erken sızıntılar, Mi CC9 Pro’nun Snapdragon 730G işlemcisiyle geleceğini öne sürüyordu. Şu anlık kamera detaylarıyla ilgili bir bilgi sızdırılanların içinde maalesef ki yer almıyor. Muhtemel kombinasyonun 48MP + 8MP geniş açılı + 2 MP derinlik sensörü kombinasyonu ile geleceği yer alan muhtemel olasılıklar arasında yerini koruyor.
Gençlere yönelik, ideal telefon yarattıklarını belirten Xiaomi, orta seviyeye hitap eden bu seriyi uzun süre devam ettirmeyi planladığı aşikar. Umarım, üst seviye cihazların özelliklerini bu tip cihazlarla birlikte daha erişebilir hale gelmesi sağlanabilir.
Xiaomi Mi CC9 akıllı telefonda, Super AMOLED panel yer alacak. 4.030 mAh batarya kapasitesine sahip olacak telefonda Android Pie tabanlı MIUI 10 işletim sistemi kullanılıyor. Yine de Android Q tabanlı MIUI 11’i de deneyimlemek isterdik. Yakın zamanda Xiaomi’nin cihaza yeni güncellemeyi vermesi bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate X, gelecek ay satışa çıkacak!
Huawei Mate X, gelecek aydan itibaren raflarda yerini alması bekleniyor. Çok uzun bir süreçten geçen katlanabilir cihazın kusurları düzeltilmiş stabil bir versiyonun çıkış yapacağını tahmin ediyoruz.
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Çinli Dev’in yeni nesil telefonunun piyasaya sürüş tarihiyle ilgili haberimizi yakın zamanda sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise bu eylemin gerçekleşeceğine dair bazı ek bilgileri sizle paylaşmak istiyoruz.
Mate X, Huawei’nin Kirin 980 işlemci ve Barong 5000 modem ile birlikte gelen 5G bağlantı desteğine sahip cihazda aynı zamanda 4.500mAh batarya bulunuyor. Çift hücreli bir pile sahip telefonda 55W hızlı şarj desteği ile yarım saatte %85 pil doluluğu rakamlarını vadediyor. Katlanabilir durumdayken 6.6 inç önde 6.38 inç’de arkada panele sahip olan cihazda katlanabilir kavisli AMOLED ekran kullanıldığını görüyoruz.
Deniz kabuğu tarzında bükülebilen yapısıyla karşımıza çıkan Mate X, kullanıcılarına çok daha verimli bir kullanış stili ile, günlük yaşamda Galaxy Fold’dan daha başarılı bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz.
Biz sadece cihazın katlanmasını görebiliyoruz. Çünkü ucuz bir cihaz değil. Çin’de 15 Kasım tarihlerinde 16,999 yuan fiyat etiketiyle çıkacak olan cihazın dolar paritesi karşılığı 2,400 dolar olacak. Eğer almayı düşünüyorsanız cihazın sadece 8GB RAM 512GB hafızalı modeli şimdilik satışlarda olacak.
Uluslararası pazarda duyurusu ise Huawei sözcüsünün demeçlerine göre, ağ sağlayıcı operatörlerin 5G iletişim tarafındaki yeterliliğine bağlı olarak sunulacak. Şu anlık global taraf nazarında planların inceleme altında olduğunu da ekledi.
Huawei, bilindiği üzere, geçen hafta son çeyrek rakamlarında büyüme gösteren bir firma olmuştu. Ülkemizde ve global pazarda da yükseliş trendini hiç bozmayan firmanın, cesur hamleler için hazır olduğunu söylemek çokta yanlış olmayacaktır.