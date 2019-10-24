Meizu 16T, Snapdragon 855 işlemci, 4.500 mAh bataryayla tanıtıldı!

Meizu’nun son amiral gemisi olarak tanıtılan Meizu 16T bugün çıkışını yapmış oldu. Bayrak gemisi cihaz, süper agresif bir fiyatlandırmayla sahip olmanız gereken her şeye sahip olacak şekilde tasarlandı.

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Telefon, üzerinde çentik veya delik bulunmayan 6.5 inç OLED ekranla geliyor. Üstte yer alan çerçeve oldukça ince ve ekranın üst kısmına yerleştirilen kamera içinde oldukça yeterli duruyor. Kameranın yanında, ahize ve sensör grubu kullanımı tercih edilmiş.

Ekran, ayrıca düşük mavi ışık emisyonu sağlayan TÜV sertifikasıyla taçlandırılmış. Çözünürlük tarafı,, 1080 x 2232px olurken daha çok video izlerken farkına vardığımız en boy oranı ise standart modellere nazaran çok daha uç bir tercihlendirme yapılarak 18.5:9 olarak kullanılmış. Parmak izi okuyucu ise, ekran altındaki yerini koruyor.

Adreno 640 GPU ile desteklenen Snapdragon 855’den gücünü alan akıllı cihazda, her zaman olduğu gibi oldukça güçlü bir cihaz görüyoruz. 6GB RAM + 128GB dahili depolama/ 8GB RAM ve 256GB dahili depolama seçeneklerinden birini seçebildiğiniz telefonda maalesef ki artık microSD kart slotu bulunmuyor. Fakat 3.5mm ses çıkışı cihazın üst kısmında konumlandırılmış durumda

Telefonun arka tarafında, üç kameralı kurulum modeli bulunurken, bunlardan biri 12MP ana kamera çözümünün f/1.9 odak açıklığına sahip ikinci kamera çözümü 8MP ultra geniş açılı f/2.2 lens ve 5MP derinlik sensörü tercih edilmiş. Ön kamerada ise f/2.2 16MP kamera kullanılmış.

Batarya çözümünde oldukça cömert davranan firma, 4,500mAh kapasite dahilinde firmanın fast mCharge adını verdiği sistemi kullanıyor. Meizu’nun akıllısında, özelleştirilmiş Android 9 Pie tabanlı Flyme 8 arayüzü kullanılıyor.

Meizu, yazılım işini çözmek için herhangi bir çaba sarf ettiğini hala görmemekteyiz. Umarım yazılım ekibini gelen satışlar doğrultusunda genişletebilir. Meizu 16T’de üç renk seçeneği mevcut. Turuncu, Mavi ve Yeşil renklerden biri seçilebiliyor. 6GB/128GB standart model için 1,999 Yuan’a satılacak.

Öncelikle Çin’de satışa çıkması beklenen cihazın, Meizu’nun resmi mağazasında satışa çıkması bekleniyor. İç pazarın dışına çıkıp çıkmayacağını, zaman gösterecek. Umarım firmayı dezavantajlı kılan, güncelleme sorununu firma yakın tarihte çözer.