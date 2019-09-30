Meizu 16T modelinin çıkış tarihi belli oldu!

Meizu, 16T isimli yeni modeli ile gündeme gelmiş durumda. Resmi olarak Ekim ayı sonunda lanse edilecek model büyük merak uyandırdı. Geçen ay yeni amiral gemi telefonu Meizu 16s Pro’nun duyurusunu gerçekleştiren Meizu’dan bu defa oyun odaklı bir telefon gelecek.

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Meizu 16T, şirketin üst düzey oyun telefonlarından biri olacak. Telefonun isminde bulunan ‘T’ harfi ‘Turbo’ anlamına geliyor ve Black Shark 2 Pro’ya büyük bir rakip olması bekleniyor. Şirketten edinilen bilgilere göre cihaz, Red Magic 3S ve Black Shark 2 Pro’da daha uygun fiyatlı olacak.

Meziu’nun yeni amiral gemisi 23 Ekim tarihinde Pekin’de gerçekleştirilecek olan bir etkinlikte tanıtılacak. Meizu 16s ile benzer şekilde Qualcomm’un Snapdragon 855 işlemcisi telefona güç verecek. Yer alan diğer bilgilere göre telefon 4.500 mAh bataryaya sahip olacak. Meizu 16T büyük bataryasına rağmen yalnızca 183 gram ağırlığında olacak. Meizu’nun son dönem tasarım anlayışını yansıtan telefonda 12 Megapiksel + 8 Megapiksel + 5 Megapiksel çözünürlüklü üçlü arka kamera ve 16 Megapiksel ön kamera ile gelecek.

AnTuTu performans testinde boy gösteren cihaz, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile görülse de, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan bir modelin olacağı belirtiliyor. Ayrıca testlerde Android 9 Pie ile çalıştığı görülen Meizu 16T’nin satışa sunulduktan sonra Android 10’a güncelleneceği düşünülüyor.

Meizu 16T modelinin can alıcı özelliği fiyatı olacağı tahmin ediliyor. Meizu CEO’su Jack Wong,16T’nin 280-350 dolar seviyesinde fiyatlandırılacağını belirtti.