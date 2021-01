Mediatek yeni Dimensity işlemcilerini tanıttı !

NASA, Türkiye’nin yer altı su rezervlerini gösteren bir harita yayınladı. Resmi sitede yer alan bilgiye göre, Türkiye’deki yer altı suları ortalama seviyenin altında.

İlginizi çekebilir: American Robotics firmasına ait drone, güvenlik pilotsuz uçuş onayı aldı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, paylaştığı kuraklık haritası raporu ile önümüzdeki süreçte bizleri bekleyen muhtemel sorunlara dikkat çekti.

Türkiye ve pek çok ülke için uydu üzerinden görüntüleme yapan NASA, 11 Ocak 2021 tarihinde yayımladığı görüntülerle Türkiye’nin yer altı suları için kritik durumu gözler önüne serdi. NASA, 2021 yılı başlarında Türkiye’nin çoğu bölgesinde şiddetli kuraklık yaşandığı vurguladı.

NASA kuraklık haritası Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO) uyduları tarafından kaydedildi. Paylaşılan görsellerde karedeki mavi kısımlar, normalden fazla su olan bölgeleri, kırmızı ve turuncu renkteki kısımlar ise normalden az su olan bölgeleri gösteriyor.

Daha önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan ve Türkiye’nin yüzde 80’inden fazla alanını ‘olağanüstü şiddetli kurak ve şiddetli kurak’ olarak gösteren haritalarda olduğu gibi NASA’nın yayımladığı iki haritada da şiddetli kuraklık tehlikesine işaret edildi.

Multiple seasons of below-average rainfall have affected #Turkey's drinking water supplies and groundwater reservoirs. @NASA 's GRACE-FO satellite measurements show the country's shallow groundwater storage and root zone soil moisture. https://t.co/woX1ULeCfs pic.twitter.com/J6fdiBmCed

— NASA Earth (@NASAEarth) January 18, 2021