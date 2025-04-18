Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren A101 marketleri, A101 teknolojik Üürünler kapsamında sunduğu yeniliklerle dikkat çekiyor. 17 Nisan 2025 itibarıyla raflarda yerini alan Hybron markalı akıllı ev sistemleri ve Redmi Buds 6 Play tam kablosuz kulaklık modeli, teknoloji tutkunlarının ilgisini çekiyor. İşte, 17 Nisan A101 teknolojik ürünler listesi:

A101 Teknolojik Ürünler Neler? (17 Nisan) İşte A101 teknoloji sayfası!

A101 teknolojik ürünler arasında yer alan Hybron markalı akıllı ev çözümleri, ev güvenliğini artırmak isteyenler için ideal seçenekler sunuyor. Türkiye’nin yerli girişimlerinden biri olan Hybron, Biges şirketi çatısı altında faaliyet gösteriyor ve ülkemizin tek güvenlik ve IoT platform işletmesi olarak öne çıkıyor.

Hybron Hold HY Bataryalı Wi-Fi Akıllı Ortam Kamerası

2299 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan bu kamera, kablosuz bağlantı özelliği sayesinde evinizin her köşesini kolayca gözetlemenizi sağlıyor. A101 teknolojik ürünler arasında yer alan bu ürün, kullanıcı dostu arayüzü ve yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesiyle dikkat çekiyor.

Hybron Omni HY Güneş Enerjili Dış Ortam Wi-Fi Güvenlik Kamerası

3499 TL fiyatla satışa çıkan bu kamera, güneş enerjisiyle çalışarak enerji tasarrufu sağlıyor. A101 teknolojik ürünler kapsamında sunulan bu ürün, dış mekan güvenliği için ideal bir çözüm sunuyor.

Hybron Flex HY Wi-Fi Akıllı Bebek Kamerası

1399 TL fiyat etiketiyle ebeveynlerin beğenisine sunulan bu kamera, bebeklerin güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır. A101 teknolojik ürünler arasında yer alan bu ürün, gece görüşü ve hareket algılama özellikleriyle öne çıkıyor.

Hybron Omni HY Wi-Fi Hareketli Güvenlik Kamerası

999 TL fiyatla satışa sunulan bu kamera, hareketli yapısı sayesinde geniş bir alanı kapsayarak ev güvenliğini artırıyor. A101 teknolojik ürünler kapsamında sunulan bu ürün, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Redmi Buds 6 Play Tam Kablosuz Kulaklık

A101 teknolojik ürünler arasında yer alan bu kulaklık modeli, yüksek ses kalitesi ve uzun pil ömrüyle müzikseverlerin beğenisini kazanıyor. Ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile konfor sağlıyor.

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A101 teknolojik ürünler kapsamında sunulan bu ürünler, uygun fiyatları ve yüksek performanslarıyla dikkat çekiyor. Ev güvenliğini artırmak ve teknolojiyi yakından takip etmek isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.

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