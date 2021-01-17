İnceleme
EN İYİLER!’ | iPhone 12 Pro Max, Mate 40 Pro, Note 20 Ultra ve Find X2 karşılaştırması!
iPhone 12 Pro Max, Huawei Mate 40 Pro, Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve OPPO Find X2 karşılaştırması ile beraberiz. Türkiye’de satılan en iyi telefonları birçok paydada karşılaştırdık. Bakalım kazanan ve yılın en iyisi olan hangisi?
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EN İYİLER! | iPhone 12 Pro Max, Mate 40 Pro, Note 20 Ultra ve Find X2 karşılaştırması!
Huawei Mate 40 Pro incelemesi; https://www.youtube.com/watch?v=bsf63D-WVlQ
OPPO Find X2 incelemesi; https://www.youtube.com/watch?v=DacIk1g_g4U
Samsung Galaxy Note 20 Ultra incelemesi; https://www.youtube.com/watch?v=CVHaaMH4aJk
Video karşılaştırma; https://www.youtube.com/watch?v=900yQPMTDEA
2020 yılının şampiyonunu belirliyoruz. 12 Pro Max ile Huawei Mate 40 Pro, OPPO Find X2 ve Samsung Galaxy Note20 Ultra modellerinin yer aldığı kıyaslamada daha önce video kıyaslamasını yapmıştık. Şimdi ise tasarım, ekran, performans ve kamera gibi birçok maddede cihazları kıyaslayarak en iyilerini belirlemeye çalıştık.
Hali hazırda Türkiye’de satın alınabilecek en iyi telefonlar olan bu ailede elbette fiyatlar da yüksek. 10.000 TL ile 20.000 TL arasında değişen fiyatlara sahip olan listemizde en uygun fiyatlı model OPPO Find X2 iken, en pahalısı da elimizde 512 GB versiyonu olan iPhone 12 Pro Max oluyor. Birçok kullanıcının en çok istediği telefonlar arasında bakalım hangi cihaz diğerine daha üstünlük sağlayabilecek.
Listemizdeki puanlamaları elbette kişisel deneyimler üzerinden objektif olarak yapmaya çalıştık. Fakat kullanıcıların önceliğine ve istediklerine göre bu durum elbette değişebilir. Farklı maddelerdeki sıralamaya göre de kendi önceliğinizi belirleyerek telefonların kendi aralarında hangi konularda üstün olduklarını böylece rahatlıkla görebilirsiniz. Lütfen sizler de aynı maddelerde kendi puanlarınızı ve kendi sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizlere aktarmayı unutmayın. Böylece genel bir kanıya da ulaşmış oluruz.
Aksesuar
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
Logitech MK295 Silent Wireless Combo incelemesiyle karşınızdayız. Logitech’in tamamen sessizlik odaklı kablosuz klavye ve fare seti olan MK295, fiyat/performans noktasında tam aradığınız set olabilir.
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Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
Klavye ve mouse gürültüsünün %90’ından fazlasını ortadan kaldıran özel bir Logitech teknolojisi olan SilentTouch’a sahip Logitech MK295 Sessiz Kablosuz Kombinasyonu fark yaratıyor. Rahatsız edici tıklama ve yazma sesleri olmadan dünyanın en çok satan setiyle aynı tıklama ve yazma hissine sahip olan model, özel olarak geliştirildi.
Tam boy klavye ve orta boyutlarda faresi ile gelen bu sette 10 metre kullanım mesafesi sağlayan güçlü, güvenilir 2,4 GHz kablosuz bağlantı yer alıyor. 36 ay klavye ve 18 ay mouse pil ömrü sayesinde pil değiştirmekle uğraşmak zorunda kalmadan aylarca kullanabilirsiniz.
Detayları videomuzda!
İnceleme
Huawei FreeBuds Studio inceleme | Bu kulaklık gerçekten iyi!
Huawei FreeBuds Studio incelemesi ile karşınızdayız. Huawei’nin ilk kafa üstü kulaklığı olan FreeBuds Studio, üstün özellikleri ile dikkat çekiyor. Bu videoda ürünün tüm detaylarını görebilirsiniz. İyi seyirler…
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Huawei FreeBuds Studio inceleme | Bu kulaklık gerçekten iyi!
Huawei FreeBuds Studio’yu Hepsiburada’dan satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/c94ea042
Huawei FreeBuds Studio’yu Trendyol’dan satın almak için; https://ty.gl/elwknwc
Studio, Huawei tarafından üretilen ilk kablosuz kafa üstü kulaklığı olarak dikkat çekiyor. Akıllı Dinamik Gürültü Engelleme, Yüksek Çözünürlüklü Ses ve Farkındalık Modu gibi özellikleriyle gelen Studio, 40 mm sürücüler kullanıyor.
Üzerinde yer alan 8 adet mikrofondan 6 adeti gürültü engelleme ve farkındalık modu için oldukça etkili çalışıyor. Gürültü engellemede ise 3 farklı modu mevcut. Sıcak, Genel ve Ultra. Sıcak modu ofis gibi noktalarda konuşulanlara hakim olurken bilgisayar ve klima seslerini engelliyor. Genel ise günlük kullanımlar için ideal. Uçak, tren ve kalabalık ve sesli ortamlarda ise Ultra modunu kullanabilirsiniz.
Yüksek kaliteli ses
4 Hz ila 48 kHz arasında ultra geniş bir frekans yanıt aralığı sunan Huawei FreeBuds Studio, yüksek çözünürlüklü kod çözümleyici L2HC’den yararlanıyor. Bu sayede Huawei telefonlar ve ürünler ile 960 kbps’ye varan hızlı ve net ses aktarımını desteklemekte. Bu noktada Sony WH-1000XM4’teki LDAC’ye rakip bir çözümleyici de kullanabiliyor.
Hi-Fi ses deneyiminde oldukça yeterli olan kulaklığın detaylarını videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
İnceleme
18 ay pil ömrü mü olur?! | Logitech M190 kablosuz fare incelemesi
Aramızda eli büyük olan izleyiciler mutlaka vardır. Hal böyle olunca, fare konusunda daha seçici oluyoruz. Bugün, büyük fare isteyen kullanıcılar için Logitech M190 incelemesiyle karşınızdayız.
Logitech M190’ı Hepsiburada üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Logitech M190’ı Trendyol üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
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Günlük kullanıcı için ideal fiyat/performans faresi: Logitech M190
Logitech M190, günlük kullanıcının ihtiyaç duyduğu her şeyi karşılayabilecek potansiyele sahip. Dolayısıyla kullanım ergonomisi de işin içine dahil olunca; hem günlük işlerde kullanabileceğiniz potansiyelde hem de konforlu bir fareye sahip oluyorsunuz. Farenin uzunluğu da; 11.5 cm. Fiyat performans dengesini de göz önüne aldığımızda, bugün 110 TL gibi fiyatlarla satın alabildiğiniz Logitech M190’ın kalitesine oranla iyi bir noktada yer aldığını söyleyebiliriz. 10 metreye kadar kablosuz kullanım mesafesi sunan M190, uzaktan mesafelerden de alıcıya sağlıklı veri gönderebiliyor ve fare hareketlerinizi düşük gecikme süreleriyle takip edebiliyor. M190, bir oyuncu faresi olmasa da rekabetçi oyunları profesyonel düzeyde oynamayanlar için de tercih edilebilir bir seçenek. M190’ın, 1000 DPI çözünürlüğe sahip olduğunu da belirtelim.
Ergonomiye dikkat edenler için, cihazın sağ tarafında da tırtıklı bir yüzey bulunuyor. Bu sayede farenizin elden kayması gibi durumların önüne geçilebiliyor.
18 ay pil ömrü!
Logitech M190’ın bizce en çok öne çıkan özelliği, 18 aya varan pil ömrüne sahip olması. Bu sayede M190’ı uzun soluklu olarak kullanabilirsiniz ve cihaz işletim maliyetleri açısından da çok düşük noktada kalmış olacak. 36 ay içinde sadece 1 kere kalem pil değiştirmiş olacaksınız ve fareyi şarj etme derdiniz de olmayacak. Bütün bu özellikleri göz önüne aldığımızda; fiyatıyla beraber Logitech M190 gerçekten çok avantajlı bir fare olmuş. İyi seyirler.
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