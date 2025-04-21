Soğuk iklimlere uyumlu yapılarıyla tanınan Kangal cinsi köpekler, artık ani ısı değişimlerine karşı direnç gösteremiyor. Uzmanlar, son dönemde Kangal köpeklerinde belirgin şekilde depresyon, iştahsızlık ve çeşitli dermatolojik hastalıklar gözlemlendiğini bildiriyor.

Kangal köpekleri mevsimsel krize girdi!

Hava değişiklikleri sonrası Sivas kangalları depresyona girdi. Sivas’ta yetiştiricilik yapan uzmanlardan Hüseyin Yıldız’ın açıklamalarına göre, iklimin keskin iniş çıkışları hem fiziksel hem ruhsal sağlıkta ciddi bozulmalara yol açıyor.

Yıldız, “Mevsimlerdeki iniş çıkışlardan bütün canlılar çok etkilendi. Kangallar da artık bu iniş ve çıkışları kontrol edemiyorlar. Bu havalar yemelerini ve tüy oranlarını olumsuz etkiliyor.” diyerek yaşanan durumu açıkladı.

Soğuk havayı seven Kangal’ların, aniden gelen sıcaklıklara ayak uyduramadığı için iştah kaybı yaşadığı, zayıfladığı ve depresyona girdiği belirtiliyor.

İklim değişikliği sadece insanları değil, doğaya en dayanıklı canlıları bile etkisi altına alıyor. Kangal gibi soğuk havaya adapte olmuş türler için bu durum çok daha riskli bir hale gelmiş durumda.

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