MediaTek işlemcili milyonlarca cihaz risk altında!

Android işletim sisteminin sunduğu eşsiz özgürlük alanı, aynı zamanda kullanıcı güvenliği tarafında bir tehdit de barındırıyor. MediaTek işlemcili Android cihazlarda ortaya çıkan son güvenlik açığı ise milyonlarca kullanıcı için tehlike yaratabilir!

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MediaTek işlemcilerde ortaya çıkan güvenlik açığı kapatılmıyor!

Mobil platform geliştiricilerinin yer aldığı XDA forumunda ortaya çıkan güvenlik açığı, bir geliştiricinin dikkati sayesinde fark edildi. MediaTek işlemcili Amazon Fire tablet üzerinde test edilen açığın çalışma şekli ise root izinlerine dayanıyor. Buna göre; uygun kit yazılımına sahip olan bir kişi, bootloader kilidini kaldırmadan cihazın root dizinine erişim sağlayabiliyor. Böylece kötü amaçlı uygulamaların mobil cihazı kolayca ele geçirmesi mümkün hale geliyor.

Durumun ciddiyeti ise detaylara inildiğinde ortaya çıkıyor. Çünkü MediaTek, söz konusu güvenlik açığı için Mayıs 2019’da bir güvenlik güncellemesi yayınladı. Samsung gibi üreticiler güncellemenin dağıtımını eksiksiz şekilde gerçekleştirirken, bazıları ise tam tersi bir davranış sergileyerek yayınlamadı. Dolayısıyla tam olarak hangi cihazların risk altında olduğu net şekilde anlaşılamıyor.

XDA forumunda yayınlanan listeye göre; 64-bit MediaTek işlemciye sahip akıllı telefonlar ve tabletlerin çoğunda güvenlik açığı tespit edilmiş. İleri düzey kullanıcılar ise kök dizine girecekleri basit bir kod grubu ile cihazlarının açık barındırıp barındırmadığını öğrenebiliyor. Son olarak aralarında bazı Nokia, LG, Alcatel, Meizu, Oppo ve Xiaomi modellerinin de bulunduğu cihazlar için Google tarafından gönderilecek Mart ayı güvenlik güncellemesi ile açığın giderilmesinin planlandığını belirtelim.