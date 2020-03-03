WhatsApp karanlık mod, hem iOS hem de Android için resmen yayınlandı!

WhatsApp karanlık mod (dark mode), her iki mobil işletim sisteminde aylardır beta sürümde test ediliyordu. Fakat birçok akıllı telefon kullanıcısı, modun resmi olarak gelmesini de bekliyordu. Bugün yapılan güncelleme sonrasında hem iOS hem de Android kullanıcıları, WhatsApp karanlık moda resmen kavuşmuş oldu!

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Aylardır beta sürümde olan karanlık mod, sonunda tüm kullanıcılar için yayınlandı. Whatsapp kendi blogu üzerinden yaptığı açıklamada, karanlık modun kullanıcılar tarafından çokça talep edildiğini ve özelliğin artık tüm Android ve iPhone kullanıcıları için sunulduğunu belirtti.

(Karanlık mod, iOS)

(Karanlık mod, Android)

WhatsApp karanlık mod, iOS cephesinde daha siyah ve koyu renklerde bir tema ile karşımıza çıkıyor. Android tarafında ise koyu gri rengin daha hakim olduğu görülüyor. Birçok kullanıcı karanlık modun daha az gözü yorduğunu ve daha güzel olduğunu belirtiyor.

WhatsApp karanlık mod nasıl etkinleştirilir?

iOS (iPhone) kullanıcıları için: Ayarlar > Ekran ve Parlaklık > Koyu

Belirtilen adımları izleyerek iPhone‘unuzu koyu moda almanız gerekiyor. Bu sayede WhatsApp‘e geçiş yaptığınızda telefon otomatik olarak karanlık mod ile açılıyor. Özelliği kullanabilmeniz için iOS 13 işletim sistemine sahip olmanız gerektiğini belirtelim.

Android kullanıcıları için: Ayarlar > Ekran > Gece Modu ya da Karanlık Mod

Belirtilen adımları izleyerek akıllı telefonunuzu gece moduna ya da karanlık moda almanız gerekiyor. Eğer Android 10 kullanıcısı iseniz WhatsApp‘e geçiş yaptığınızda telefonunuz otomatik olarak işlemi gerçekleştiriyor.

Eğer Android 9 işletim sistemine sahipseniz,

WhatsApp Ayarları > Sohbetler > Tema > Koyu

Belirtilen adımları izleyerek manuel bir şekilde işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor.

WhatsApp karanlık mod özelliğini kullanabilmek için uygulamanın en son yayınlanan güncel sürümlerine sahip olduğunuzu unutmayın. Uygulamaya ait güncel sürümlere aşağıdaki linkler aracılığı ile ulaşabilirsiniz.