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WhatsApp karanlık mod, hem iOS hem de Android için resmen yayınlandı!
WhatsApp karanlık mod (dark mode), her iki mobil işletim sisteminde aylardır beta sürümde test ediliyordu. Fakat birçok akıllı telefon kullanıcısı, modun resmi olarak gelmesini de bekliyordu. Bugün yapılan güncelleme sonrasında hem iOS hem de Android kullanıcıları, WhatsApp karanlık moda resmen kavuşmuş oldu!
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Aylardır beta sürümde olan karanlık mod, sonunda tüm kullanıcılar için yayınlandı. Whatsapp kendi blogu üzerinden yaptığı açıklamada, karanlık modun kullanıcılar tarafından çokça talep edildiğini ve özelliğin artık tüm Android ve iPhone kullanıcıları için sunulduğunu belirtti.
(Karanlık mod, iOS)
(Karanlık mod, Android)
WhatsApp karanlık mod, iOS cephesinde daha siyah ve koyu renklerde bir tema ile karşımıza çıkıyor. Android tarafında ise koyu gri rengin daha hakim olduğu görülüyor. Birçok kullanıcı karanlık modun daha az gözü yorduğunu ve daha güzel olduğunu belirtiyor.
WhatsApp karanlık mod nasıl etkinleştirilir?
- iOS (iPhone) kullanıcıları için: Ayarlar > Ekran ve Parlaklık > Koyu
Belirtilen adımları izleyerek iPhone‘unuzu koyu moda almanız gerekiyor. Bu sayede WhatsApp‘e geçiş yaptığınızda telefon otomatik olarak karanlık mod ile açılıyor. Özelliği kullanabilmeniz için iOS 13 işletim sistemine sahip olmanız gerektiğini belirtelim.
- Android kullanıcıları için: Ayarlar > Ekran > Gece Modu ya da Karanlık Mod
Belirtilen adımları izleyerek akıllı telefonunuzu gece moduna ya da karanlık moda almanız gerekiyor. Eğer Android 10 kullanıcısı iseniz WhatsApp‘e geçiş yaptığınızda telefonunuz otomatik olarak işlemi gerçekleştiriyor.
Eğer Android 9 işletim sistemine sahipseniz,
- WhatsApp Ayarları > Sohbetler > Tema > Koyu
Belirtilen adımları izleyerek manuel bir şekilde işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor.
WhatsApp karanlık mod özelliğini kullanabilmek için uygulamanın en son yayınlanan güncel sürümlerine sahip olduğunuzu unutmayın. Uygulamaya ait güncel sürümlere aşağıdaki linkler aracılığı ile ulaşabilirsiniz.
- WhatsApp iOS sürümü (App Store)
- WhatsApp Android sürümü (Google Play Store)
Sağlık/Tıp
Twitter çalışanlarına “evden çalışın” talimatı verdi!
Corona virüsün etkisinin tüm hızıyla devam ettiği şu günlerde, firmalar da bu virüsten oldukça etkileniyor. Son olarak Twitter, çalışanlarına evden çıkmamaları için talimat verdi. Görünüşe göre firma hem şirket işleyişini bozmamak hem de virüsün yayılmasını önlemek için çalışmalara başladı.
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Twitter bu süreçte uzaktan kontrole geçiyor
Twitter daha önceden desteklediği uzaktan kontrol ile çalışmayı Corona virüsü sebebiyle hızlandırdı. Firma, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore ofislerinde görev yapan çalışanlarına ofise gelme zorunluluklarının kaldırıldığını ve çalışmalarına evden devam etmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca dünya genelinde yer alan yaklaşın 5 bin çalışanına da virüsün yayılmasını önlemek amacıyla işe gelmelerine gerek olmadığını ve çalışmalarına evden devam edebileceklerini tavsiye etti. Twitter insan kaynakları başkanı Jennifer Christie, hedeflerinin Corona virüsünün yayılma olasılığını minimuma indirmeye çalışmak olduğunu belirtti. Tüm bunların yanı sıra Twitter, bu ay Austin‘de düzenlenecek “South by Southwest” medya konferansında da çekildiğini açıkladı.
Out of an abundance of caution and care, both @Twitter and @Square are taking significant measures to help lower the probability of spread of #coronavirus #covid19, including strongly encouraging all of our employees globally to work from home if able. More here:
— jack 🌍🌏🌎 (@jack) March 3, 2020
Uzun zamandır ofise bağlı kalmadan çalışmanın daha doğru olduğunu savunan Jack Dorsey de, bu konuda gerekliliklerin sağlanması için daha hızlı olunması gerektiğini belirtti. Öte yandan Google, İrlanda ofisinde görev alan çalışanlarına da olası bir salgında evden nasıl çalışabilecekleri ile alakalı bir tatbikat düzenledi. Aynı zamanda çoğu firma Asya‘ya yapılacak uçuşlara da sınırlama getirdi. Firmaların oldukça ciddiye aldığı Corona virüsü, resmi rakamlara göre 3 binden fazla insanın canına mal oldu.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 serisi telefonlar, Nisan’da tanıtılabilir
OnePlus geçtiğimiz yıl OnePlus 7 ve 7 Pro modellerini Mayıs ayında tanıtmıştı. Bu yılın amiral gemisi modelleri OnePlus 8 ve 8 Pro ise Nisan ayında tanıtılacak gibi görünüyor.
Hindistan merkezli TechRadar sitesinin haberine göre şirkete yakın kaynaklardan gelen dedikodular, OnePlus’a ait yeni amiral gemisi modellerin Nisan ayı ortasında tanıtılacağı yönünde. OnePlus cephesinden yeni serinin tanıtım etkinliği tarihi ile ilgili herhangi bir resmi duyuru yapılmadı. Fakat şimdiye kadar sızan bilgilere göre seride, Vanilla adıyla sızan OnePlus 8, 8 Pro ve 8 Lite olmak üzere 3 yeni telefonun bulunması bekleniyor. Lite versiyonunun diğer cihazlar ile aynı anda tanıtılmaması ihtimali de haberde yer alan detaylar arasında bulunuyor.
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OnePlus’ın geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yeni ürünlerinin tanıtımı için Hindistan lansmanı ve global lansman olmak üzere, aynı gün içinde iki ayrı lansman yapması bekleniyor. Fakat bu yıl çoğu firma Koronavirüs salgını nedeniyle tanıtım etkinliklerini internet üzerinden yapmayı tercih etti. Tanıtım etkinlikleri konusunda bu yolu izleyen firmalar artarken, OnePlus’da önlem olarak böyle bir yöntem izleyebilir. Virüs salgınına karşı önlem almanın yanında tek lansman ile yeni cihazlarını tüm dünyaya tanıtabilir.
Haberimize konu olan tarih ve bilgilerin sızıntılara dayandığını belirtelim. OnePlus etkinliği ile ilgili kesin tarihin içinde bulunduğumuz Mart ayı içerisinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Galaxy S10 Lite yeni güncellemesi yayınlandı!
Samsung Galaxy S10 Lite‘ın ilk güncellemesi telefonun kamerasına yeni özellikler getiriyor. İsmine rağmen cihaz, S10 ve S20 arasındaki çizgisini koruyor. Bu ikiliye benzer tasarım ve temel özelliklere sahip olan telefonun son güncellemesi kameraya yönelik oldu.
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Galaxy S10 Lite güncellemesi neler içeriyor?
Bu güncellemeyle gelen en büyük gelişme, Super Steady video modunun 2160p çözünürlükte etkinleşebilmesi. (S20 serisi bile yalnızca 1080p‘de Super Steady özelliğini kullanabiliyor ancak yakın zamanda güncelleme ile eklenecek.) Başka bir yükseltme ise 2160p çözünürlükte video çekimi için ek 60 fps modunun eklenmiş olması. Teknik olarak, Galaxy S10 Lite her zaman bunu yapabiliyordu ancak Samsung forumlarındaki bazı kişiler sadece 2160p / 30 fps olduğundan şikayet ediyorlardı.
Ayrıca, kameranın görüntü kalitesi ve kamera uygulamasının çalışmasındaki kararlılık geliştirildi. Bunlar haricinde ekrandaki parmak izi okuyucu, güncellemeyi yükledikten sonra telefonun kilidini çok daha hızlı açacak. Samsung Galaxy S10 Lite‘ın genel yazılım kararlılığının da geliştirildiği güncelleme notlarında mevcut.
Son olarak, G770FXXU2ATB2 güncelleştirmesi güvenlik düzeltme ekini 1 Şubat tarihine kadar getiriyor. Yani Şubat ayına kadar gelmiş olan güvenlik güncellemelerini Samsung S10 Lite cihazınız almış olacak. Güncelleştirme 416 MB‘lık bir yükleme ile geliyor olacak ve değiştirme günlüğü göz önüne alındığında oldukça küçük bir alan kaplıyor diyebiliriz.