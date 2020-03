WhatsApp karanlık mod, hem iOS hem de Android için resmen yayınlandı!

Corona virüsün etkisinin tüm hızıyla devam ettiği şu günlerde, firmalar da bu virüsten oldukça etkileniyor. Son olarak Twitter, çalışanlarına evden çıkmamaları için talimat verdi. Görünüşe göre firma hem şirket işleyişini bozmamak hem de virüsün yayılmasını önlemek için çalışmalara başladı.

Twitter daha önceden desteklediği uzaktan kontrol ile çalışmayı Corona virüsü sebebiyle hızlandırdı. Firma, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore ofislerinde görev yapan çalışanlarına ofise gelme zorunluluklarının kaldırıldığını ve çalışmalarına evden devam etmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca dünya genelinde yer alan yaklaşın 5 bin çalışanına da virüsün yayılmasını önlemek amacıyla işe gelmelerine gerek olmadığını ve çalışmalarına evden devam edebileceklerini tavsiye etti. Twitter insan kaynakları başkanı Jennifer Christie, hedeflerinin Corona virüsünün yayılma olasılığını minimuma indirmeye çalışmak olduğunu belirtti. Tüm bunların yanı sıra Twitter, bu ay Austin‘de düzenlenecek “South by Southwest” medya konferansında da çekildiğini açıkladı.

Out of an abundance of caution and care, both @Twitter and @Square are taking significant measures to help lower the probability of spread of #coronavirus #covid19, including strongly encouraging all of our employees globally to work from home if able. More here:

— jack 🌍🌏🌎 (@jack) March 3, 2020