MediaTek, Dimensity 9200 / 9200+ yonga setinin halefi olan MediaTek Dimensity 9300 yonga setini duyurdu. Bu yeni yonga seti, 3. nesil TSMC’nin 4nm proses teknolojisini kullanarak geliştirilmiştir. Ayrıca, 2. nesil termal olarak optimize edilmiş IC tasarımı ve paketi ile donatılıyor.

Dimensity 9300, 1 adet 3.25 GHz saat hızına sahip ARM Cortex-X4 performans çekirği ile birlikte, 3 adet 2.85 GHz saat hızına sahip ARM Cortex-X4 performans çekirği kullanır. Ayrıca, 2.0 GHz saat hızına sahip 4 adet Cortex-A720 verimlilik çekirdeğine sahip. Bu yonga seti, Dimensity 9200’e göre tek çekirdekli CPU performansında %15 artış ve çok çekirdekli performansta %40 iyileşme sağladığını iddia etmektedir. Aynı zamanda, CPU en yüksek performans güç tüketiminin %33 azaldığı söyleniyor.

Dimensity 9300, donanım ışın izleme performansını %46 artıran yeni bir Immortalis-G720 GPU ile geliyor. Ayrıca, donanım tabanlı ışın izleme motoru ve değişken hızlı işleme teknolojisini destekler. GPU’nun önceki nesil yonga setine göre %40 daha az güç tükettiği belirtiliyor. MediaTek, oyunlarda ışın izlemeyi optimize etmek için Unity, Unreal ve Messiah gibi ana motorları destekleyen bir ışın izleme ekosistemi oluşturduğunu açıkladı.

Ayrıca, APU 790’nin yapay zeka işlem gücünü artırdığını ve güç tüketimini %45 azalttığını iddia ediliyor. APU 790, NeuroPilot Fusion için destek sağlar ve büyük dil modellerini desteklemek için ölçeklenebilirlik sunuyor.

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Dimensity 9300, son teknoloji büyük dil modellerini destekleyen bir yapay zeka ekosisteminin bir parçası olarak bulunur. Ayrıca, görüntüleme sistemini kullanarak gerçek zamanlı nesne ve arka plan tespiti yapabilir.

MediaTek, Dimensity 9300’ün MiraVision Resim Kalitesi (PQ) motoruyla birleşerek, video deneyimini geliştirerek günümüzün amiral gemisi televizyonlarıyla rekabet edebilecek gerçekçi video deneyimleri sunacağını söylüyor. Ayrıca, 4K her zaman açık HDR’yi, 4K sinema modunu ve diğer özellikleri destekliyor.

Imagiq 990, video önizlemesi için ISP ile APU arasında doğrudan bağlantı sunar ve sinematik video çekimlerini geliştirmek için AI Anlamsal Analiz Video Motoru ile donatılmıştır. Ayrıca, Android 14’teki yeni Ultra HDR formatını ve ortam ışığına uyarlanabilir HDR kurtarma teknolojisini destekliyor.

Son olarak, Dimensity 9300, Wi-Fi 7’yi destekler ve MediaTek Xtra Range Teknolojisi ile uzun menzilli bağlantılar için geliştirilmiş. Bu yonga seti aynı zamanda akıllı telefon bağlantı hızlarını rakip çözümlere göre 3 kat artırabiliyor.

MediaTek Dimensity 9300 yonga setini içeren ilk akıllı telefonlar 2023 yılı sonuna kadar piyasada olacak. vivo, 13 Kasım’da Çin’de tanıtılacak olan X100’ün Dimensity 9300’ü ilk kullanacak cihaz olacağını da doğruladı. Bakalım bu yonga setini kullanan telefonlar Snapdragon 8 Gen 3’ü kullananlara göre ne gibi artılar sunacak? Bekleyip göreceğiz.

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MediaTek Dimensity 9300 özellikleri