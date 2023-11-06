MediaTek, Dimensity 9200 / 9200+ yonga setinin halefi olan MediaTek Dimensity 9300 yonga setini duyurdu. Bu yeni yonga seti, 3. nesil TSMC’nin 4nm proses teknolojisini kullanarak geliştirilmiştir. Ayrıca, 2. nesil termal olarak optimize edilmiş IC tasarımı ve paketi ile donatılıyor.
Dimensity 9300, 1 adet 3.25 GHz saat hızına sahip ARM Cortex-X4 performans çekirği ile birlikte, 3 adet 2.85 GHz saat hızına sahip ARM Cortex-X4 performans çekirği kullanır. Ayrıca, 2.0 GHz saat hızına sahip 4 adet Cortex-A720 verimlilik çekirdeğine sahip. Bu yonga seti, Dimensity 9200’e göre tek çekirdekli CPU performansında %15 artış ve çok çekirdekli performansta %40 iyileşme sağladığını iddia etmektedir. Aynı zamanda, CPU en yüksek performans güç tüketiminin %33 azaldığı söyleniyor.
Dimensity 9300, donanım ışın izleme performansını %46 artıran yeni bir Immortalis-G720 GPU ile geliyor. Ayrıca, donanım tabanlı ışın izleme motoru ve değişken hızlı işleme teknolojisini destekler. GPU’nun önceki nesil yonga setine göre %40 daha az güç tükettiği belirtiliyor. MediaTek, oyunlarda ışın izlemeyi optimize etmek için Unity, Unreal ve Messiah gibi ana motorları destekleyen bir ışın izleme ekosistemi oluşturduğunu açıkladı.
Ayrıca, APU 790’nin yapay zeka işlem gücünü artırdığını ve güç tüketimini %45 azalttığını iddia ediliyor. APU 790, NeuroPilot Fusion için destek sağlar ve büyük dil modellerini desteklemek için ölçeklenebilirlik sunuyor.
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Dimensity 9300, son teknoloji büyük dil modellerini destekleyen bir yapay zeka ekosisteminin bir parçası olarak bulunur. Ayrıca, görüntüleme sistemini kullanarak gerçek zamanlı nesne ve arka plan tespiti yapabilir.
MediaTek, Dimensity 9300’ün MiraVision Resim Kalitesi (PQ) motoruyla birleşerek, video deneyimini geliştirerek günümüzün amiral gemisi televizyonlarıyla rekabet edebilecek gerçekçi video deneyimleri sunacağını söylüyor. Ayrıca, 4K her zaman açık HDR’yi, 4K sinema modunu ve diğer özellikleri destekliyor.
Imagiq 990, video önizlemesi için ISP ile APU arasında doğrudan bağlantı sunar ve sinematik video çekimlerini geliştirmek için AI Anlamsal Analiz Video Motoru ile donatılmıştır. Ayrıca, Android 14’teki yeni Ultra HDR formatını ve ortam ışığına uyarlanabilir HDR kurtarma teknolojisini destekliyor.
Son olarak, Dimensity 9300, Wi-Fi 7’yi destekler ve MediaTek Xtra Range Teknolojisi ile uzun menzilli bağlantılar için geliştirilmiş. Bu yonga seti aynı zamanda akıllı telefon bağlantı hızlarını rakip çözümlere göre 3 kat artırabiliyor.
MediaTek Dimensity 9300 yonga setini içeren ilk akıllı telefonlar 2023 yılı sonuna kadar piyasada olacak. vivo, 13 Kasım’da Çin’de tanıtılacak olan X100’ün Dimensity 9300’ü ilk kullanacak cihaz olacağını da doğruladı. Bakalım bu yonga setini kullanan telefonlar Snapdragon 8 Gen 3’ü kullananlara göre ne gibi artılar sunacak? Bekleyip göreceğiz.
İçindekiler
MediaTek Dimensity 9300 özellikleri
- 3,25 GHz’e kadar 1 x ARM Cortex-X4 çekirdeği + 2,85 GHz’e kadar 3 x ARM Cortex-X4 çekirdeği + 2,0 GHz’e kadar 4 x Cortex-A720 çekirdeği
- 18 MB L3 + SLC önbellek: Önceki nesle göre %29 daha büyük
- Arm Immortalis-G720 MC12 GPU, 2X MSAA desteği, 2X Piksel karışımı çıkışı, 2X Doku çıkışı
- MediaTek APU 790 (Generative AI), 33 milyara kadar parametre, Özel donanım hızlandırmalı bellek sıkıştırma teknolojisi, Cihaz üzerinde LoRA Fusion’ı destekleyen ilk
- TSMC’nin üçüncü nesil 4 nm süreci
- 180Hz’de WQHD ve 120Hz’e kadar 4K
- 320MP’ye kadar kamera, Imagiq 990
- Güvenli İşlemci, HWRoT, Arm Bellek Etiketleme Uzantısı (MTE) Teknolojisi, CC EAL4+ Özellikli, FIPS 140-3, Çin DRM
- 6GHz altı (FR1), mmWave (FR2), 2G-5G çoklu mod, 5G-CA, 4G-CA, 5G FDD / TDD, 4G FDD / TDD, TD-SCDMA, WDCDMA, EDGE, GSM
- 5G/4G Çift SIM Çift Aktif, SA ve NSA modları; SA Seçenek2, NSA Seçenek3 / 3a / 3x, NR FR1 TDD+FDD, DSS, FR1 DL 4CC, 300 MHz’e kadar 4×4 MIMO, FR2 DL 4CC, 400 MHz’e kadar, 256QAM FR1 UL 2CC 2×2 MIMO, 256QAM NR UL 2CC , R16 UL Geliştirme, 256QAM VoNR / EPS geri dönüşü
- GPS L1CA+L5+ L1C, BeiDou B1I+ B1C + B2a +B2b, Glonass L1OF, Galileo E1 + E5a +E5b, QZSS L1CA+ L5, NavIC L5
- Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/ax/be) hazır, 2T2R, Bluetooth 5.4
- 9600Mbps’ye kadar LPDDR5T 9600Mbps belleği, UFS 4 + MCQ