Qualcomm, gelecek yıl akıllı telefonlara getirmeyi planladığı Snapdragon 8 Gen 4 ile karşımıza çıkacak. Bu yeni işlemci, Qualcomm’un özel Oryon çekirdeklerini içerecek ve Apple’ın A serisi yonga setlerine rakip olması bekleniyor. Ayrıca, yeni Adreno 830 GPU’suna da dikkat çekiliyor, ancak teknik özellikler hakkında henüz ayrıntı verilmemiş durumda. İlk 3DMark Wife Life Extreme sonuçlarına göre, Snapdragon 8 Gen 4’ün yeni nesil grafik işlemcisi, Apple’ın M2’sinden %10 daha hızlı olduğu iddia ediliyor.

İçindekiler Snapdragon 8 Gen 4 çok hızlı olacak

Snapdragon 8 Gen 4 çok hızlı olacak

Ayrıca, Oryon çekirdeklerinin Geekbench 5 testlerinde etkileyici tek çekirdekli ve çok çekirdekli sonuçlar elde ettiği de söyleniyor. Bu bilgilere 3DMark Wild Life Extreme ekran görüntüleri olmasa da, bir kaynak, Adreno 830’un aynı testte Apple’ın M2’sinden %10 daha yüksek bir puan aldığını iddia ediyor. Apple’ın M2’sinin farklı GPU çekirdekleri ile geldiği ve en üst düzey konfigürasyonun 10 GPU çekirdeğine sahip olduğunu unutmayın. Adreno 830’un 7.200 puan aldığı söyleniyor, bu da 8 çekirdekli GPU’lu M2 ile karşılaştırıldığında %10’luk bir performans farkını temsil ediyor.

8G4 is very powerful. Is it thanks to the 3nm process? Adreno 830 holds a comprehensive 10% performance advantage compared to Apple M2’s GPU. In 3DMark Wild Life Extreme, it achieved a score of 7200 points. CPU is also very powerful. – Based on Geekbench 5: Single-core 2000+… — Revegnus (@Tech_Reve) November 4, 2023

3DMark Wild Life Extreme, akıllı telefon ve tablet yonga setlerini termal sınırlarına kadar zorlamayı amaçlayan bir testtir ve verimliliği ve sürekli iş yükleri altında nasıl performans gösterdiklerini değerlendirmektedir. Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400, TSMC’nin 3 nm süreciyle seri üretileceği için güç verimliliğinde iyileşme bekleniyor.

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Ancak bu sonuçlar henüz resmi değil ve mühendislik örneklerinin kontrollü bir ortamda test edildiği belirtelim. Gerçek dünya kullanımı, farklı iklim koşulları ve cihazlarda test edildiğinde sonuçlar farklı olabilir. Bu nedenle, bu bilgilere şüpheyle yaklaşmak ve daha fazla güncellemeyi beklemek en iyisi olabilir. Sonuçta, Snapdragon 8 Gen 4’ün gerçek performansını değerlendirmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç var. Snapdragon 8 Gen 3’lü telefonlar daha çıkmamışken Gen 4’ün sızıntılarının gelmesi de oldukça ilginç. Bakalım işlemci pazarı 2024’te nasıl şekillenecek?