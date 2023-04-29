AnTuTu kıyaslama testi sonuçları ve Geekbench V6 puanları, merakla beklenen Dimensity 9200+ işlemcinin etkileyici bir şekilde Android CPU performansı rekorları kırmasıyla son zamanlarda manşetlere hükmediyor. Bir Dijital Sohbet İstasyonuna göre Dimensity 9200+ önceki tüm Android CPU performans rekorlarını geride bırakarak tek çekirdekte 2121 puan ve çok çekirdekte 5655 puan elde etti.

Dimensity 9200+’nin AnTuTu’daki olağanüstü performansıyla birleştiğinde, bu sonuçlar Dimensity 9200+’yı güçlü bir yonga seti olarak ortaya koyuyor. Dimensity 9200+, 3,35 GHz Cortex-X3 üst çekirdekli, üç 3,0 GHz A175 büyük çekirdekli ve dört A510 küçük çekirdekli sekiz çekirdekli bir mimariye sahiptir. Ayrıca GPU’su için bir ölümsüz-G715MC11 çekirdeğine sahiptir ve güçlü performansının nedenlerinden biri büyük çekirdeklerin 3.0GHz gücüdür.

MediaTek’in resmi duyurusu, Dimensity 9200+’ın 10 Mayıs’ta piyasaya çıkacağını belirtiyor. MediaTek’in yayınladığı posteri göz önüne alındığında, Dimensity 9200+ performans açısından hayal kırıklığına uğratmadı gibi görünüyor. Ayrıca, MediaTek’in her altı ayda bir amiral gemisi işlemcilerinin “Plus” sürümlerini piyasaya sürme eğilimi göz önüne alındığında, amiral gemisi akıllı telefon pazarı bir kez daha kızışacak. Karşılaştırma listelerine göre iQOO Neo 8 Pro’nun Dimensity 9200+ işlemciye sahip ilk akıllı telefon olması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: General Mobile GM 23 İle PUBG Mobile Testi! | MediaTek Helio G37

Qualcomm gibi sektördeki diğer büyük oyuncular da yeni işlemciler üzerinde çalışıyor. Qualcomm’un yaklaşmakta olan Snapdragon Gen 3’ünün yeni bir mimariye ve potansiyel olarak Dimensity 9200+’dan daha iyi performans gösteren güçlü bir 3.7GHz ana çekirdeğe sahip olması bekleniyor.

Bu iki işlemcinin nasıl karşılaştırılacağını ve hangisinin zirveye çıkacağını görmek ilginç olacak. Ancak etkileyici kıyaslama puanları ve vaat edilen performans özellikleriyle Dimensity 9200+, üst düzey akıllı telefon pazarında önemli bir oyuncu olmaya hazırlanıyor.