General Mobile GM 23 modeli MediaTek Helio G37 ile geliyor. Oyun odaklı giriş seviye işlemci olan Helio G37 ve elbettte GM 23 modelinin PUBG mobile’da hangi ayarlarda neler yapabildiğini hep beraber görelim.
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İçindekiler
General Mobile GM 23 İle PUBG Mobile Testi! | MediaTek Helio G37
Not: Bu videoda kullanılan General Mobile GM 23 modeli inceleme örneği olarak General Mobile tarafından temin edilmiştir.
General Mobile GM 23 Teknik Özellikleri:
- Boyut: 164,75 x 76,3 x 8,9 mm
- Ağırlık: 204 gram
- Ekran: 6,52 inç HD+ IPS 90Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G37
- Bellek: 4 GB (+4 GB Sanal Bellek)
- Depolama: 128 GB (+SD Kart)
- Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj: 15 Watt
- Bağlantılar: WiFi 5, Bluetoothh 5.0
- Fiyat: 5.199 TL