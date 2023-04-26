General Mobile GM 23 modeli MediaTek Helio G37 ile geliyor. Oyun odaklı giriş seviye işlemci olan Helio G37 ve elbettte GM 23 modelinin PUBG mobile’da hangi ayarlarda neler yapabildiğini hep beraber görelim.

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Not: Bu videoda kullanılan General Mobile GM 23 modeli inceleme örneği olarak General Mobile tarafından temin edilmiştir.

General Mobile GM 23 Teknik Özellikleri:

Boyut: 164,75 x 76,3 x 8,9 mm

164,75 x 76,3 x 8,9 mm Ağırlık: 204 gram

204 gram Ekran: 6,52 inç HD+ IPS 90Hz

6,52 inç HD+ IPS 90Hz İşlemci: MediaTek Helio G37

MediaTek Helio G37 Bellek: 4 GB (+4 GB Sanal Bellek)

4 GB (+4 GB Sanal Bellek) Depolama: 128 GB (+SD Kart)

128 GB (+SD Kart) Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP

50 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Şarj: 15 Watt

15 Watt Bağlantılar: WiFi 5, Bluetoothh 5.0

WiFi 5, Bluetoothh 5.0 Fiyat: 5.199 TL