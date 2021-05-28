MediaMarkt’ta “Biz de Bu Renklere Gönül Verdik Futbolu Ayağınıza Getirdik!” Kampanyası Devam Ediyor

OPPO’nun yeni akıllı saat modelleri OPPO Watch 2 serisi hakkında yeni bilgiler geldi. İşte Oppo Watch 2 modelleri hakkındaki ilk bilgiler.

Sektörde adını oldukça sık duyuran markalardan birisi olan Oppo, yeni teknoloji temelli ürünleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl akıllı saat modelleri ile ilgi gören şirket, bu sene yeni modelleri ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

Bir süredir Oppo tarafından duyurulması beklenilen yeni akıllı saat modelleri hakkında ilk bilgiler geldi. Artık adlarının Watch 2 olduğu kesinleşen modellerin renkleri ve boyutları hakkında da yeni bilgiler mevcut. Gelin OPPO Watch 2 serisinin bilinen detaylarına göz atalım.

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OPPO Watch 2 serisinin özellikleri!

Oppo’nun yeni akıllı saat modelleri OPPO Watch 2 ile ilgili gelen ilk bilgiler arasında cihazların boyutları ve model numaraları yer alıyor. OW20W1, OW20W2 ve OW20W3 model numaraları ile gelecek olan yeni Watch 2 serisi iki farkı boyutta sunulacak.

46mm ve 42mm olmak üzere iki farklı boyut ile gelecek olan Oppo Watch 2 modelleri için renk seçenekleri de belirlenmiş gibi gözüküyor. Çünkü gelen bilgilere göre Oppo Watch 2 modelleri Dusty Gray, Mine Shaft, Steel Blue, Gold Sand, Water Leaf ve Matisse adlı renklere seçeneklerine sahip olacak. Cihazın teknik özelliklerine geçtiğimizde ise Oppo, yeni akıllı saat modellerinde kavisli AMOLED ekran kullanmayı planlıyor.

Yine gelen bilgilere göre işlemci tarafında Qualcomm Snapdragon Wear 4100 yonga setini kullanacak olan OPPO Watch 2 serisi, 16GB dahili depolama ile birlikte gelecek. Ve muhtemelen Android 8.1 tabanlı Wear OS işletim sistemi ile birlikte çalışacak. Ayrıca yeni akıllı saat yüzleri, stres algılama, OPPO Relax uygulaması, e-SIM desteği gibi yenilikler ve özellikler de OPPO Watch 2 modellerinde bulunacak. Şimdi gelin şirketin son çıkarmış olduğu OPPO Watch serisinin özelliklerine bakarak yeni Watch 2 serisini yorumlayalım.

OPPO Watch’un özellikleri!

OPPO Watch 2 serisinden bahsetmişken, bir süredir satışta olan OPPO Watch modeline de göz atmamak olmaz. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen bu akıllı saat modelleri tıpkı yeni Watch 2 modelleri gibi AMOLED bir ekran sunuyor. 8GB dahili depolama ile gelen 46mm boyutundaki OPPO Watch modelleri, Android 6.0 temelli Wear OS işletim sistemi kullanıyor. Aynı zamanda bu modellerde Snapdragon Wear 3100 yonga seti bulunuyor.

Genel olarak baktığımızda OPPO Watch 2 serisi bir önceki seriye göre gerçekten yüksek özellikler sunuyor. Özellikle işlemci ve depolama farkı iki akıllı saat modeli arasında uçurum oluşturuyor. Tabi Watch 2 ile birlikte gelecek olan yeni özellikleri de unutmamak gerek.

OPPO Watch 2 modelleri hakkında bilinenler şimdilik bu şekildeydi. Görünüşe göre OPPO, akıllı saatlerinin tarzından ve büyüklüğünden gayet memnun. Ancak yeniliğin peşini de bırakmıyor. Bakalım OPPO Watch 2 serisi ne zaman tanıtılacak? Sizce OPPO Watch 2 modellerinin fiyatları ne kadar olacak?