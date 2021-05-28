Video
Bir KATIL Üyemize Philips TV Hediye Ediyoruz!
Bir KATIL üyemiz EURO 2020’yi Philips Android TV’den İzleyecek.
İlginizi çekebilir; KULAKLIKLAR SAĞLIĞA ZARARLI MI? | Prof. Dr. Murat Karaman açıklıyor!
Bir KATIL Üyemize Philips TV Hediye Ediyoruz!
Philips’in The One isimli performans serisine ait 58 inçlik 58PUS8505 modelini 3 Haziran akşamı canlı yayında yapacağımız bir çekilişle hediye edeceğiz.
Dolby Atmos ve Dolby Vision sertifikalarına sahip olan bu modelin 3 taraflı Ambilight sunduğunu ve Philips’in görüntüleri kusursuz hale getiren P5 görüntü motoru teknolojisi ile donatıldığını bilmekte fayda var.
Çekilişle ilgili detayları HWP’nin sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
Hediye ettiğimiz 58PUS8505 ile ilgili detaylı bilgiye https://www.philips.com.tr/c-p/58PUS8505_62/8500-series-ambilight-3-tarafli-4k-uhd-led-android-tv adresinden ulaşabilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Video
REALME’NİN İLK YERLİ ÜRETİM TELEFONU! | realme C21 kutu açılışı
realme C21 kutu açılışı ile karşınızdayız. Birçok markanın ardından realme de Türkiye topraklarında üretilen telefonu C21’i ofisimize gönderdi.
İlginizi çekebilir; Türkiye’de Üretilen OPPO Reno 5 Kutu Açılışı!
REALME’NİN İLK YERLİ ÜRETİM TELEFONU! | realme C21 kutu açılışı
*Bu videodaki ürün realme Türkiye tarafından tedarik edilmiştir.
realme C21 özellikleri
Boyut: 165.2 x 76.4 x 8.9 mm
Ağırlık: 190 gram
Ekran: 6,5 inç HD+ IPS
İşlemci: MediaTek Helio G35
Bellek: 3 GB
Depolama: 32 GB + Micro SD
Batarya: 5.000 mAh
Şarj: 10 Watt
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Video
General Mobile GM 21 ailesini değerlendirdik! | Beğendik mi?
General Mobile GM 21 ailesi geçtiğimiz üç günde tanıtıldı. Biz de GM 21 Pro kutu açılışı ardından yeni nesili özellikleri ve fiyatı tarafında söz verdiğimiz gibi değerlendiriyoruz.
İlginizi çekebilir; GENERAL MOBILE GM 21 PRO GELDİ! | Yeni pro neler sunuyor?
İçindekiler
General Mobile GM 21 ailesini değerlendirdik! | Beğendik mi?
General Mobile GM 21 Pro özellikleri
Boyut: 165.24 x 76.95 x 8.99 mm
Ağırlık: 205 gram
Ekran: 6.67 inç FHD+ IPS
İşlemci: MediaTek Helio G90
Bellek: 6 GB
Depolama: 128 GB (+MicroSD kart)
Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 16 MP
Video: 4K 30 fps
Batarya: 5.000 mAh
Şarj: 15 Watt
General Mobile GM 21 Plus özellikleri
Boyut: 164 x 75.8 x 9.1 mm
Ağırlık: 185 gram
Ekran: 6.5 inç HD+ IPS
İşlemci: MediaTek Helio G35
Bellek: 4 GB
Depolama: 64 GB (+MicroSD kart)
Kamera: 16 MP + 2 MP + VGA
Ön Kamera: 8 MP
Batarya: 5.050 mAh
General Mobile GM 21 özellikleri
Boyut: 164.76 x 76.26 x 9.0 mm
Ağırlık: 200 gram
Ekran: 6.5 inç HD+ IPS
İşlemci: Spreadtrum SC9863
Bellek: 3 GB
Depolama: 32 GB
Kamera: 13 MP + 0.08 MP + 0.08 MP
Ön Kamera: 8 MP
Batarya: 5.000 mAh
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Video
POCO F3 KUTU AÇILIŞI | Mavisine bayıldık!
POCO F3 kutu açılışı ile karşınızdayız. Snapdragon 870 ve 120 Hz AMOLED ekrana sahip olan modelin detaylarına beraber bakıyoruz.
İlginizi çekebilir; POCO X3 PRO GELDİ! | En çok sorduğunuz telefon ofiste!
POCO F3 KUTU AÇILIŞI | Mavisine bayıldık!
POCO F3 özellikleri
Boyut: 163.7 x 76.4 x 7.8 mm
Ağırlık: 196 gram
Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 120Hz, HDR10+
İşlemci: Snapdragon 870
Grafik: Adreno 650
Bellek: 6 GB / 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB
Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 4520 mAh
Şarj: 30 Watt
Diğer: IP53 koruma
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: hasanaydogdu, 20 saat önce
-
Yazan: kadirosmanselim, 20 saat önce
-
-
Kiralık sunucu hosting tavsiyesi
Yazan: hasanaydogdu, 3 hafta önce
-
Yazan: techwarn, 1 ay önce
Bir KATIL Üyemize Philips TV Hediye Ediyoruz!
REALME’NİN İLK YERLİ ÜRETİM TELEFONU! | realme C21 kutu açılışı
Asus ExpertBook B9400, dünyanın en hafif 14 inç iş bilgisayarı!
Türkiye’de Üretilen OPPO Reno 5 Kutu Açılışı!
OPPO Türkiye’de Yerli Üretime Reno5 Lite ile Devam Ediyor!
Bir KATIL Üyemize Philips TV Hediye Ediyoruz!
REALME’NİN İLK YERLİ ÜRETİM TELEFONU! | realme C21 kutu açılışı
Türkiye’de Üretilen OPPO Reno 5 Kutu Açılışı!
General Mobile GM 21 ailesini değerlendirdik! | Beğendik mi?
POCO F3 KUTU AÇILIŞI | Mavisine bayıldık!
Bir KATIL Üyemize Philips TV Hediye Ediyoruz!
REALME’NİN İLK YERLİ ÜRETİM TELEFONU! | realme C21 kutu açılışı
Türkiye’de Üretilen OPPO Reno 5 Kutu Açılışı!
General Mobile GM 21 ailesini değerlendirdik! | Beğendik mi?
POCO F3 KUTU AÇILIŞI | Mavisine bayıldık!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.