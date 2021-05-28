Bir KATIL Üyemize Philips TV Hediye Ediyoruz!

Bir KATIL üyemiz EURO 2020’yi Philips Android TV’den İzleyecek.

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Philips’in The One isimli performans serisine ait 58 inçlik 58PUS8505 modelini 3 Haziran akşamı canlı yayında yapacağımız bir çekilişle hediye edeceğiz.

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Dolby Atmos ve Dolby Vision sertifikalarına sahip olan bu modelin 3 taraflı Ambilight sunduğunu ve Philips’in görüntüleri kusursuz hale getiren P5 görüntü motoru teknolojisi ile donatıldığını bilmekte fayda var.

Çekilişle ilgili detayları HWP’nin sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Hediye ettiğimiz 58PUS8505 ile ilgili detaylı bilgiye https://www.philips.com.tr/c-p/58PUS8505_62/8500-series-ambilight-3-tarafli-4k-uhd-led-android-tv adresinden ulaşabilirsiniz.