Amazon Prime Gaming yıllardır oyunculara sunduğu ücretsiz oyunlar ve Twitch avantajlarıyla biliniyordu. Ancak Amazon, bu hizmetin artık sona ereceğini ve tüm oyun içeriklerini Amazon Luna çatısı altında toplayacağını açıkladı. Peki Prime Gaming kullanıcılarını neler bekliyor?

Amazon Prime Gaming yerine ne gelecek?

Amazon’un yaptığı açıklamaya göre Amazon Prime Gaming markası tamamen kaldırılacak ve yerine Luna Standard isimli yeni sistem gelecek. Bu geçiş sürecinde en çok merak edilen konulardan biri ücretsiz içeriklerin devam edip etmeyeceğiydi. Şirket, Prime üyelerinin aylık ücretsiz PC oyunları, Twitch kanal aboneliği, özel emote paketleri ve sohbet avantajlarını koruyacağını duyurdu.

Yani kullanıcıların bugüne kadar alıştığı avantajlar kaybolmayacak, sadece farklı bir platform üzerinden erişilebilir olacak.

Luna ile hangi yenilikler geliyor?

Yeni sistemde sosyal deneyime odaklanan GameNight kategorisi öne çıkıyor. Angry Birds, Exploding Kittens, Flappy Golf Part ve Draw & Guess gibi eğlenceli yapımlar bu kategori altında optimize edilmiş sürümleriyle sunulacak. Lansman döneminde kütüphanede 25’ten fazla oyun yer alacak.

İlginizi Çekebilir: Amazon Prime Gaming Eylül 2025 oyunları neler?

Bunun yanı sıra Amazon Luna sayesinde kullanıcılar ek donanım gerektirmeden televizyon, tablet veya bilgisayar üzerinden oyun oynayabilecek. Daha geniş içerik isteyenler ise Luna Premium aboneliğiyle zengin kütüphaneye erişim sağlayabilecek.

Luna’nın oyun kataloğu da oldukça iddialı. Hogwarts Legacy, Indiana Jones and the Great Circle, Kingdom Come Deliverance II ve TopSpin 2K25 gibi büyük yapımlar listede yer alıyor. Şu an 50’den fazla oyunun bulunduğu platforma her ay yeni içerikler eklenmesi planlanıyor.

Amazon’un 30 Ekim etkinliğinde Luna için yeni detaylar açıklanabilir. Henüz sistemin tüm Prime abonelerine ne zaman sunulacağı kesinleşmiş değil.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Prime Gaming markasının sona ermesi ve her şeyin Luna altında birleşmesi oyuncular için daha iyi bir deneyim sunacak mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.