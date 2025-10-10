Epic Games, her hafta düzenli olarak sunduğu haftanın ücretsiz oyunu kampanyasına bir yenisini daha ekledi. Oyuncuların uzun süredir ilgiyle takip ettiği bu kampanya kapsamında bu hafta 287 TL değerindeki Gravity Circuit tamamen ücretsiz oldu. Epic Games kullanıcıları, bu oyunu 9-16 Ekim 2025 tarihleri arasında ücretsiz şekilde kütüphanelerine ekleyebilecek. Peki haftanın Epic Games ücretsiz oyunu neler sunuyor? İşte detaylar.

Epic Games haftanın ücretsiz oyunu: Gravity Circuit

Bu hafta Epic Games haftanın ücretsiz oyunu olarak karşımıza çıkan yapım, klasik konsol dönemlerinin ruhunu yeniden yaşatıyor. Gravity Circuit, 2D aksiyon ve platform unsurlarını bir araya getirerek, tempolu dövüş sistemleriyle retro bir deneyim sunuyor. Oyuncular, duyarlı robotların yaşadığı kıyamet sonrası bir dünyada gizemli güçleriyle mücadele eden “Kai” adlı kahramanın kontrolünü üstleniyor.

Oyunun atmosferi, eski tarz piksel grafikleriyle modern dokunuşları birleştirirken, zorluk seviyesiyle de aksiyon severleri tatmin ediyor. 287 TL değerindeki bu yapım, kısa süreliğine tamamen ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor.

Gravity Circuit konusu

Gravity Circuit, savaş sonrası karanlık bir gelecekte geçiyor. Dünya artık duyarlı robotların kontrolünde ve “Circuit” adı verilen enerji gücü her şeyin merkezinde yer alıyor. Oyuncular, bu gücü kullanarak hem çevreyle etkileşime giriyor hem de düşmanları alt ediyor. Her bölge, farklı temalara, platform zorluklarına ve özel boss savaşlarına sahip. Kai karakteri, insanlığın son umudu olarak devreye giriyor ve düzeni yeniden sağlamak için zorlu bir serüvene atılıyor.

Oyun, hızlı refleks, doğru zamanlama ve stratejik hamlelerin birleştiği saf bir aksiyon deneyimi sunarken, nostaljik havasıyla Mega Man gibi klasiklere de selam gönderiyor.

Epic Games ücretsiz oyun nasıl alınır?

Epic Games ücretsiz oyun kampanyasına katılmak ve Gravity Circuit’i kalıcı olarak kütüphanenize eklemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Epic Games Store’un web sitesine gidin veya Epic Games Launcher’ı açın. Mağaza sekmesinden veya bu bağlantıdan Gravity Circuit oyununu bulun. Oyunun sayfasındaki “Yükle” butonuna tıklayın. Hesabınızla giriş yaptıktan sonra, fiyat 0 TL olarak görünecektir. Onaylayarak oyunu kütüphanenize ekleyin. Artık oyun sonsuza kadar sizin. Dilediğiniz zaman indirip oynayabilirsiniz.

