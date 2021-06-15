Haber
MediaMarkt’ta Babaların Pazarına Yakışacak Hediyeler!
Aslan babaların 1 Pazar’ı var! Onda da şöyle tabletten gazete okusunlar… Akıllı telefondan okey, tavla oynasınlar… Koltuğa yayılıp 4k ekrandan geniş geniş maç izlesinler. Babaların 1 pazarı var. O da 20 Haziran Pazar Babalar Günü! Tabletten televizyona, bilgisayardan akıllı telefona babaların Pazar’ına yakışacak son teknoloji hediyeler 14-16 Haziran tarihlerinde geçerli olmak üzere MediaMarkt’ta!
Bakmakta fayda var: Canalys araştırmasına göre akıllı telefon sevkiyatları 2021’de %12 artacak!
Sizler için babalar gününe özel olarak hazırlanan hediye olarak babanıza alabileceğiniz ürünlerle birlikteyiz.
İçindekiler
Sizin için oluşturduğumuz liste:
Samsung 165 Ekran Smart 4K Ultra HD LED TV
Televizyon sektöründe ismini çokça duyduğumuz markalardan birisi de Samsung. Samsung 165 Ekran Smart 4K Ultra HD LED TV Dinamik Kristal Ekran özelliği ile dikkat çekiyor. 4K Kristal İşlemci ile rengi ayarlayan, yüksek kontrast oranını optimize eden ve HDR görüntü sağlayan bir televizyon. Babalarımız televizyon karşısında daha iyi bir vakit geçirsin, tam babalar günü hediyesi diyenlerdenseniz siz de bu ürüne göz atabilir ve 9499TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz. Ayrıca Samsung 165 Ekran Smart 4K Ultra HD LED TV alan herkese yanında Samsung 200W Dolby Ses Sistemi 799TL!
PHILIPS MG5716/15 Multigroom Series 5000 9’u 1 Arada Yüz Saç ve Vücut Erkek Bakım Seti
2 kat daha fazla bıçak içeren DualCut teknolojisiyle maksimum hassasiyetin keyfini çıkarabilirsiniz. Sakal düzelticinin çelik bıçakları birbirine hafifçe sürterek çalıştıkça daha keskin hale geliyor. Böylece bıçaklar 4 yıl kullanımın ardından ilk günkü gibi keskin oluyor. 2 kirli sakal tarağı (1,2 mm), 1 ayarlanabilir sakal tarağı (3-7 mm), 2 saç tarağı (9, 12 mm) ve 1 vücut tarağı (3 mm) ile gelen bu ürün ile babalarınızın daha şık bir görüntüye sahip olmasını isterseniz, tam babalar günü hediyesi diyenlerdenseniz bu ürüne göz atabilir ve 249TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz.
OPPO A15 32GB
Oppo’nun giriş seviyesinde bulunan akıllı telefonu OPPO A15 6.52 inç büyüklüğünde ekranı, 4230 mAh büyüklüğünde pili ve arka tarafta bulunan 13MP + 2MP + 2MP kamera kurulumuyla dikkat çekiyor. Android 10.0 tabanlı ColorOS 7.2 arayüzüyle gelen A15 tam babalara göre bir telefon. Eğer babanızın yakın zamanda bir telefona ihtiyacı var ise siz de bu ürüne göz atabilir ve 1999TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz.
Genel kampanya fırsatlarına da buradaki linkten ulaşabilirsiniz.
Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Canalys araştırmasına göre akıllı telefon sevkiyatları 2021’de %12 artacak!
Canalys araştırmasına göre Covid-19 için aşı yapılanması dünya çapında artmaya devam ederken ve pandeminin etkileri azaltılırken teknolojik cihazlarda olan bileşen arzı akıllı telefon endüstrisi için yeni darboğaz olarak ortaya çıkacak.
Bakmakta fayda var: General Mobile’ın en iyisi hangisi? | GM9 Pro vs GM21 Pro
Canalys’in son tahminlerine göre, dünya çapında akıllı telefon pazarı 2021’de %12 büyüyecek ve sevkiyatlar 1,4 milyar adede ulaşacak. Bu sonuçlar, COVID-19 pandemisinin neden olduğu büyük pazar kısıtlamaları nedeniyle sevkiyatların %7 düştüğü 2020’den çok daha güçlü bir toparlanmayı temsil ediyor. Dünya çapında aşının yaygınlaşması devam ederken ve pandeminin etkileri azaltırlırken, bileşen tedariki akıllı telefon endüstrisi için yeni darboğaz olarak ortaya çıkacak.
Canalys Araştırma Müdürü Ben Stanton, “Akıllı telefon endüstrisinin esnekliği inanılmaz” dedi. “Akıllı telefonlar, insanları birbirine bağlı tutmak ve eğlendirmek için hayati önem taşıyor ve evin içinde de dışarısı kadar önemli. Dünyanın bazı bölgelerinde, insanlar son aylarda tatillerde ve dışarıda geçirdiği günlerde para harcayamıyor ve birçoğu harcanabilir gelirini bunun yerine yeni bir akıllı telefona harcıyor. İlk çeyrekte küresel sevkiyatların %37’sini oluşturan ve tüm yıl için (610 milyon adet) %43’ünü oluşturması beklenen 5G telefonlarının arkasında güçlü bir ivme var. Bu, 5G’yi mümkün olan en ucuz cihaza entegre etmek için ekran veya güç gibi diğer özelliklerden fedakarlık eden satıcılar arasındaki yoğun fiyat rekabetinden kaynaklanacak. Yıl sonuna kadar, sevk edilen tüm 5G cihazlarının %32’sinin maliyeti 300 ABD Dolarının altında olacak. ” sözlerini kullandı.
Bununla birlikte, bileşenleri tedarik etmede oluşan darboğazları, bu yıl akıllı telefon gönderilerinin büyüme potansiyelini sınırlayacak. Stanton, “Karşılıksız siparişler artıyor,” dedi. “Endüstri, yarı iletkenler (telefon bileşenleri) için savaşıyor ve her marka bu sıkıntıyı hissedecek.” Son aylarda, üreticiler Hindistan’daki COVID-19 salgını nedeniyle bazı ürünlerini diğer bölgelere yönlendirdi, ancak dünya normale döndüğü için bu diğer bölgelere gönderme ve tahsis etme işi sürdürülebilir olmayacak. Satıcılar önce bölgesel gönderimlere yönelecek ve bu birimlerin Latin Amerika ve Afrika pahasına Çin, ABD ve Batı Avrupa gibi kazançlı gelişmiş pazarlara akışına odaklanacak.
Canalys Mobilite Başkan Yardımcısı Nicole Peng, “Bunun diğer bir yandaki etkisi ise fiyatlandırmadır” dedi. “Yonga setleri ve bellek gibi temel bileşenler fiyattaki artıştan dolayı, akıllı telefon satıcıları bu maliyeti karşılamaya mı yoksa tüketicilere mi aktarmaya karar vermelidir. Ancak LTE yonga setleri etrafında büyük kısıtlamalar olduğu için bu, müşterilerin özellikle fiyata duyarlı olduğu alt segment telefonlarda bu sorunun cevabı zorlayıcı olacaktır. Akıllı telefon satıcıları, kısıtlamaların süresi boyunca düşük kaliteli portföylerindeki kar marj beklentilerini düşürürken operasyonel verimliliklerini artırmaya veya rakiplerine karşı pazar payını riske atmaya bakmalıdır.” sözlerine açıklamasında yer verdi.
Pandemi, bildiğiniz gibi toplum ve akıllı telefon pazarı için yeni normali şekillendirecek kalıcı değişikliklere neden oldu. Stanton, “Pandemi sırasında kanalların dönüşmesi veya ölmesi gerekiyordu ve bu yeniliği zorunlu hale getirdi” diye ekledi. “Gelişmiş ülkeler, perakendecileri çevrimdışı ayak izlerini yeniden değerlendirmeye zorlayan çevrimiçi bir artış gördü. Sonuç olarak, bu yıl birçok mağaza kapanacak ve müşteriler satın alma sürecinde giderek daha fazla online kanal kullandığından, açık kala mağazalar için amaçları müşteri desteği ve sipariş karşılaması olmak için yeniden tasarlanacak. Birleşik stok ve araca teslimat gibi COVID-19 tarafından yönlendirilen yenilikler, perakendecilerin konsolide çok kanallı vizyonlarına doğru kaymasına yardımcı oluyor. Ayrıca merkezi satın alma, akıllı telefon markalarıyla daha fazla pazarlık gücü verecek ve bazı perakendecilerin yeni, doğrudan ilişkiler kurmak için dağıtıma daha az önem vermelerine neden olabilir. Akıllı telefon endüstrisi için yeni normal, eskisi kadar acımasız ve rekabetçi olacak.” diye sözlerine son verdi.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Genel
Forza Horizon 5 Sistem Gereksinimleri Açıklandı!
Yarış oyunu kategorisinde en üst sıraya yerleşecek olan Forza Horizon 5‘in sistem gereksinimleri açıklandı. İşte Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri.
Son dönemin popüler yarış oyunu olan Forza Horizon 4, oyun kategorisindeki yerini üst sırada tutmaya devam ediyor. Oyuncuların büyük bir kısmı tarafından tüm platformlarda beğeni kazanan Forza Horizon 4, yarış oyunu kategorisindeki yerini yine kendi geliştiricilerinden bir oyun olan Forza Horizon 5‘e bırakacak gibi gözüküyor.
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İlk görselleri ile oyuncuları cezbeden Forza Horizon 5 şimdiden merak edilen bir oyun olmayı başardı. Tabi bu durum oyunun sistem gereksinimlerini de merak edilir hale getirdi. Ancak bu konuda açıklamalar gecikmedi. İşte Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri.
Forza Horizon 5 Minimum Sistem Gereksinimleri!
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz ya da Intel i5 750 @ 2.67Ghz
- RAM: 8 GB RAM
- Grafik: NVidia 650TI ya da AMD R7 250x
- Depolama: Minimum 80 GB kullanılabilir alan
- DirectX 12
Forza Horizon 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri!
- İşletim Sistemi: Win 10 64
- İşlemci: Intel Core i7-3820 4-Core 3.60GHz / AMD Ryzen R5 1400
- RAM: 16 GB RAM
- Grafik: AMD Radeon RX 470 4GB or NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB
- VRAM: 4GB
- Depolama: 80 GB ya da daha fazla boş alan
- DirectX 12
Turn 10 Studios tarafından geliştirilen Forza Horizon 5, piyasada adının anılmasından beri oldukça konuşulan bir oyun oldu. Önceki serileri ile beğeni toplamayı başaran Forza Horizon, doğal olarak yeni gelecek olan Forza Horizon 5‘in de ilgi çekmesini sağladı. Peki bu oyunu bu kadar çekici kılan nedir? Gelin önce bu konuyu tartışalım. Hem de oyunun ilk görüntülerine göz atalım.
Forza Horizon 5‘i bu kadar ilgi çekici kılan aslında önceki serilerde yakalanılan başarı diyebiliriz. Özellikle Forza Horizon 4 ile yeni bir kapı açan Turn 10 Studios ilk olarak oyunun grafik kalitesi ile kullanıcıların ilgisini çekmişti. Grafiklerin bu denli kaliteli olması oyuna gerçekçi bir hava katıyor. Bu durum da oyunun sürükleyici olmasına yol açıyor.
Öte yandan insanların bir çoğunda bulunan araba tutkusu çeşitli nedenlerden dolayı bu oyunları çekici kılıyor. Tabi Forza Horizon 4’ün birçok otomobil modeline sahip olması ve hepsine geliştirme ve modifikasyon sunması da kullanıcıları bünyesinde toplamasını sağladı.
Forza Horizon 4’ü güzel kılan tüm bu özelliklerin daha iyileştirilmiş halde yeni bir oyun olan Forza Horizon 5’de sunulacak olması da doğal olarak insanları heyecanlandırdı. Bakalım Forza Horizon 5 beklentileri karşılayacak mı? Sizce Forza Horizon 5‘in fiyatı ne kadar olacak?
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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Akıllı Telefonlar
General Mobile’ın en iyisi hangisi? | GM9 Pro vs GM21 Pro
General Mobile denilince aklımıza ilk gelen telefonlardan birisi GM9 Pro. Çünkü General Mobile tarafında en çok sevilen modellerin başında kuşkusuz GM9 Pro geliyor. Biz de bu en sevilen telefonu GM’nin çiçeği burnunda telefonu GM21 Pro ile kıyasladık.
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General Mobile 2021 model akıllı telefonlarını duyurdu. Bu 2021 model aile üç telefondan oluşuyor; GM21, GM21 Plus, GM21 Pro. Takdir edebileceğiniz gibi bu ailenin en güçlüsü GM21 Pro. General Mobile bu telefonuyla orta seviyede etkili olmak istediği çok net. Bu yüzden de sunduğu teknik özellikler konusunda da aynı seviyede olan rakipleriyle yarışması çok doğal.
Ancak videomuzda söz konusu olan iki telefon da General Mobile markası altında olan telefonlar. Bir tarafta General Mobile’ın en sevileni GM 9 Pro bir yanda da 2021 GM ailesinin en güçlüsü GM21 Pro. General Mobile’ın belki de en çok satan ve zamanında çok satılıp General Mobile isminin daha fazla duyulmasına yardımcı olan GM 9 Pro sunduğu özellikler bakımından da doyurucu özelliklere sahipti. AMOLED ekran, stereo hoparlör, 3800mAh büyülüğünde pil ve 15W’lık hızlı şarj bunlardan birkaçı.
Ancak yeni çıkan GM21 içerisindeki MediaTek Helio G90 işlemcisi 6GB RAM ve 128GB hafızası ile performans konusunda kullanıcılara göz kırpıyor. 6.67 inçlik görece büyük sayılan ekranı sayesinde içerikler de o derece keyifli hale geliyor. GM9 Pro da bulunan AMOLED ekrandan sonra GM21 Pro ekranının büyüklüğü iyi gelse de IPS LCD olması bir tık üzüyor dersek yanlış olmaz. Renkler konusunda GM9 Pro daha kontrastlı görüntüler verirken GM21 Pro gerçeğe daha yakın sonuçlar veriyor. Ancak iş siyahları ekrana vermeye gelince GM9 Pro farkını ortaya koyuyor. AMOLED olması sebebiyle siyah ekranda ledleri çalıştırmayarak ekrana tam siyah görüntüler verebiliyor.
General Mobile GM9 Pro kamera konusunda zamanın en iyi kameralarında birisiydi. Hatta GM9 Pro, bağımsız test kuruluşlarından dxOmark’ta teste girip 90 puan almayı başarmıştı. Ancak karşısında yeni jenerasyon bir telefon bulunuyor ve GM21 Pro kamera tarafında GM9 Pro’dan çok daha iyi sonuçlar çıkarıyor. GM’nin en sevilen telefonu GM9 Pro’dan daha üstte bir performans sergilemesi beklenen bir sonuç olsa da GM’nin bu şekilde kamera tarafında gelişme göstermesi iyi bir hareket olmuş.
Pil tarafında ise fark daha da açılıyor. GM21 Pro 5000mAh pili ile GM9 Pro’un 3800mAh büyüklüğündeki pilden çok daha iyi gidiyor. Fiziksel farkının gerçek kullanımına da bu derece somut olarak fark ettiğini de görebiliyorsunuz. Ancak ortak oldukları bir nokta var ki o da şarj olma hızları. 15W hızlı şarj destekli bu iki telefondan kötü olanı tabiki de GM21 Pro oluyor. 5000mAh büyülüğündeki pili doldurmak yaklaşık 2 saat sürüyor. Yeni nesil bir telefonda en azından 30W ve üstü değerler olması gerekirdi diye düşünüyoruz. Zamanında GM9 Pro da 15W hızlı şarj aleti için yeterli gözükse de günümüzde maalesef ki yeterli değil.
General Mobile’ın kanayan yarası güncelleme konusudur. GM9 Pro çıktığı zamanlarda Android One projesi içerisinde bulunan bir telefondu. Google tarafında verilen güncellemelerinin ilk olarak Google telefonları ve Android One projesi kapsamında olan telefonlara geleceği sözü vardı ancak bu sözü General Mobile tutamadı. Hal böyle olunca da Android 8.1 ile çıkan GM9 Pro, Andorid 9 aldıktan sonra yüzüstü bırakıldı. Bu hareketi sonrasında kullanıcılar tarafından tepki çeken GM, Android One projesinden ayrıldı. Şimdi ise GM21 Pro Andorid 11 ile satışa sunuldu ve kendi arayüzünü kullanıyor. İleriki dönemde de General Mobile markasının GM21 ailesine ne derece destek vereceği, hangi sürüme kadar güncellemeleri düzenli olarak sunacağı ise merak konusu. Umarız General Mobile bu konuda daha hassas ve istekli olur ve kazandığı kötü intibahı geri kazanır.
General Mobile GM9 Pro ve GM21 Pro’ya Hepsiburada üzerinde incelemek için; https://app.hps.im/d7ct/76d53aa8
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