Xiaomi Xring 01 işlemcisi, Çinli teknoloji devinin en büyük adımlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce geliştirdiği Surge serisinden yıllar sonra ilk kez yüksek performanslı bir çip üretmeye hazırlanan Xiaomi, Xiaomi 15S Pro modeliyle bu çipi sahaya sürecek. Geekbench performans sonuçları ise beklentilerin çok ötesinde. İşte Xiaomi’nin kendi işlemcisi hakkında merak edilenler.

Xiaomi Xring 01: Snapdragon 8 Elite ve Apple A18’e rakip geliyor

Xiaomi’nin kendi geliştirdiği Xring 01 işlemcisi, ilk kez Geekbench testlerinde görüntülendi. Paylaşılan verilere göre işlemcinin elde ettiği puanlar, doğrudan Snapdragon 8 Elite ve Apple A18 gibi üst seviye yonga setleriyle yarışabilecek düzeyde.

Çipin performans sonuçları şu şekilde:

Tek çekirdek: 3103 puan

3103 puan Çok çekirdek: 9622 puan

Bu skorlar, Xiaomi’nin sadece donanım üreticisi değil, aynı zamanda yüksek performanslı işlemci mimarileri geliştirme konusunda da iddialı olduğunu gösteriyor. Xiaomi, uzun süredir Qualcomm’un ürettiği işlemcileri kullanıyordu. Ancak ABD menşeli üreticilere olan bağımlılığı azaltmak için bu hamle son derece stratejik.

Xiaomi 15S Pro ilk model olacak

Xring 01 işlemcisi, ilk olarak Xiaomi 15S Pro modelinde kullanılacak. Xiaomi’nin yeni amiral gemisi olacak bu model, hem şirketin kendi geliştirdiği işlemciyle sahneye çıkacak hem de Çin’de üretilmiş bir çip kullanan ilk cihaz olacak.

Bu hamle, sadece teknik anlamda değil, jeopolitik olarak da önemli. Xring 01 işlemcisi, Tayvan yerine Çin’de üretilecek ve bu sayede Çin’in çip üretiminde dışa bağımlılığını azaltma politikasıyla örtüşecek. Küresel çip krizleri ve tedarik zinciri problemleriyle birlikte bu tür yerel üretim çözümleri, ileride daha da kritik hale gelecek.

Teknik özellikler (beklenen)

İşlemci: Xiaomi Xring 01 (4nm TSMC eşdeğeri üretim)

Xiaomi Xring 01 (4nm TSMC eşdeğeri üretim) CPU konfigürasyonu: 1x 3.2 GHz Prime + 3x 2.5 GHz Performance + 4x 2.0 GHz Efficiency

1x 3.2 GHz Prime + 3x 2.5 GHz Performance + 4x 2.0 GHz Efficiency İlk cihaz: Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15S Pro Tek çekirdek puanı: 3103

3103 Çok çekirdek puanı: 9622

Peki sizce Xiaomi’nin kendi işlemcisiyle kurduğu bu yeni yolculuk başarılı olacak mı? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz.