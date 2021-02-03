MediaMarkt’ta aşık olunacak çeşit çeşit teknolojik hediyeler!

Yaklaşan Sevgililer Günü ile birlikte sevgiliye hediye arayışları da başlıyor. Birçok sevgilinin günlerce düşündüğü, kararsız kaldığı Sevgililer Günü hediyesi için yüzlerce seçenek bulunuyor. Akıllı telefonlardan televizyonlara, küçük ev aletlerinden beyaz eşyalara kaçırılmayacak fırsatlar MediaMarkt mağazalarında ve internet sitesinde sizleri bekliyor.

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Sevgililer Günü Kampanyası başladı

Birbirinden farklı ürünleri sevgilinize hediye alarak onu mutlu edebilirsiniz. Kampanya 14 şubata kadar farklı zamanlarda geçerli tekliflerle devam edecek. Ancak 3-5 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada indirimli ürünlerden birkaçını sizler için listeledik.

PHILIPS MG5716/15 Multigroom Series 5000 9’u 1 Arada Yüz Saç ve Vücut Erkek Bakım Seti

Erkek arkadaşınız için uygun fiyatlı hediyelerden bir tanesi de bu erkek bakım seti. Bu sayede hem güzel bir hediye hem de kullanışlı bir ürün almak mümkün. Siz de bu ürüne buradaki linkten sahip olabilirsiniz.

SAMSUNG 55TU8500 55″ 139 Ekran Uydu Alıcılı Smart Ultra HD 4K LED TV Siyah

Evinizin salonunda veya oturma odasında kaliteli görüntü ve keyif veren bir izleme sunan Samsung Smart Ultra HD 4K LED TV sevgilinize ve kendinize alacağınız en güzel hediyelerden bir tanesi olabilir. Siz de bu ürüne buradaki linkten sahip olabilirsiniz.

SAMSUNG Galaxy A51 128GB

Samsung’un orta seviyede iddalı cihazlarından olan Galaxy A51, özellikle sevgilinizin bu dönemde telefon ihtiyacı varsa tam ona göre. Amoled ekranı ve gün boyu sizi rahat ettirecek pili ile alınabilecek en iyi telefonlardan biri. Siz de bu ürüne buradaki linkten sahip olabilirsiniz.

BABYLISS Smooth Glide 230 Saç Düzleştirici

Özellikle beyler, kız arkadaşınız bu hediyenizi çok sevecek. Kadınlar saçlarına fazlasıyla önem verirler. Bu yüzden güzel bir saç düzleştiricisi onun için güzel bir hediye olacak. Ayrıca fiyat etiketinin de fazla olmaması bütçenize de yarar sağlayacak. Siz de bu ürüne buradaki linkten sahip olabilirsiniz.

TTEC SoundBeat Pro Mıknatıslı Stereo Bluetooth Kulaklık

Sevgiliniz için harika bir hediye daha. Artık kablosuz bağlantılara geçtiğimiz günümüzde kablosuz kulaklık en güzel hediyelerden biri. Ttec’in bu boyun askılı mıknatıslı kulaklığı sayesinde multimedya tüketimi artık daha keyifli. Siz de bu ürüne buradaki linkten sahip olabilirsiniz.

MediaMarkt genel kampanya sayfasına ise buradan bakmak mümkün.

Bu haber MediaMarkt’ın katkılarıyla hazırlanmıştır.