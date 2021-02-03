Apple M1 Mac cihazları Edge için resmi desteği sonunda aldı

Microsoft, Edge tarayıcısı için yeni bir versiyon yayınladı. Tarayıcı yeni haliyle artık Apple M1 MacBook cihazlarını destekliyor.

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M1 için Office 365 desteği Aralık ayında gelmiş, günler sonrasında firma Edge için denemelere başlamıştı. Şimdi de Microsoft sitesinden Edge tarayıcısının güncel hali indirilebiliyor. Bu alanda ise MacBook kullanıcılarına verilen “Apple Çipli Mac” seçeneği görülebiliyor. Dolayısıyla artık Edge, Apple Silicon üzerinde Rosetta 2 kullanmaya gerek olmadan doğal olarak çalışabiliyor.

Özellikle Microsoft tarayıcısına geçmek isteyen Apple M1 Mac kullanıcıları için bu oldukça iyi bir haber. Çünkü Rosetta her ne kadar Edge tarayıcısını çalıştırsa da performansta düşüşler sıkça mevcuttu.

Ayrıca 9to5Mac tarafından gelen bilgilere göre M1 optimizesine sahip Edge tarayıcısı Chrome kadar hızlı çalışıyor. MacBook cihazlarında Chrome tarayıcısının kullandığı kaynakları düşünürsek sistemde Edge tarayıcısına geçişler görmemiz muhtemel.

Microsoft yeni tarayıcısıyla ilgili olarak “macOS için uygun hale getirildiğini” söylüyor. Böylelikle kullanıcılara “Mac için özel bir internet deneyimi” vadettiklerini de belirtiyor. Bu özelliklerin içerisine sekmelere kolay erişim ve video kontrolüne touchbar üzerinden erişme de dahil.

Böylelikle bir süre önce Mac için getirilen Google Chrome ve Firefox desteğinin ardından Microsoft da tarayıcısını Apple M1 Mac cihazları için getirmiş oluyor.