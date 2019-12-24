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MediaMarkt hediye derdine son veriyor: Hediye Bulucu!
MediMarkt, yılbaşında hediye alma derdine düşen müşterileri için pratik bir çözüm üretti. Artık ne alsam diye telaşlanmanıza gerek yok. Tasarlanan Hediye Bulucu uygulamasıyla, dokuz farklı kategoride hediye seçme imkanı, kullanıcılara tanınıyor.
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Bu aralar birçok insan, yılbaşında sevdiklerine hediye almak için koşuşturma içerisine girdiler. MediaMarkt, bu duruma bir son veriyor ve yaratmış oldukları Hediye Bulucu ile çözümler sunuyor.
Ürün yelpazesinde bulunan yüz binlerce ürünle her yaştan ve her zevkten insana yılbaşı hediyesi bulan isteyen MediaMarkt, Hediye Bulucu ile dokuz farklı kategoride alternatif ürünler sunuyor.
Kulaklıklardan akıllı telefonlara, beyaz eşyalardan bilgisayarlara, hoparlörlere ve aksesuarlara kadar birçok kategoride mediamarkt.com.tr’de hizmet alabiliyorsunuz.
Buna göre; “Maceraperestlerin, Aksesuarsız Yapamayanların, Gamer’ların, Müzikseverlerin, Dizi ve Film Sevenlerin, Hamaratların, Teknolojiseverlerin, Sporcuların ve Bakımına Düşkünlerin” kategorileri tercih edilebiliyor.
Hediye Bulucu sayfasında bu kategorilere ek olarak en popüler, el yapımı, sevgiliye, kişiye özel, kadınlara ve erkeklere göre hediye ipuçları da bulunuyor. Yılbaşına sayılı günler kalmışken MediaMarkt ise bu uygulamayla yeni yıl öncesi sevdiklerine hediye almak isteyen herkesi “Hediye Bulucu”yu kullanmaya davet ediyor.
Firmanın özel olarak hazırlamış olduğu sayfaya buradaki linkten kolayca ulaşabilirsiniz.
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MediaMarkt’ta “en uzun gece” kampanyası başladı!
MediaMarkt mağazaları ve MediaMarkt.com.tr web sitesinde “en uzun gece” kampanyası başladı. Küçük ev aletlerinden televizyona, beyaz eşyadan cep telefonuna tüm kategorilerde indirim sunan kampanya, 20-21 Aralık tarihlerinde geçerli.
Not: Bu bir advertorial çalışmasıdır
Kampanya detayları neler?
MediaMarkt.com.tr adresinde, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde sadece 2 saat geçerli olan özel teklifler sunuluyor. Bu teklifler; 20 Aralık için 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 ve 21:00 saatlerinde, 21 Aralık içinse 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00 saatlerinde MediaMarkt.com.tr ile birlikte şirketin Instagram ve Facebook hesaplarında duyurulacak.
MediaMarkt Instagram hesabına için tıklayın
MediaMarkt Facebook hesabı için tıklayın
MediaMarkt mağazaları özel indirimlerle, özel saatlerde açılıyor!
Kampanya kapsamında birçok MediaMarkt mağazası, saat 22:30’da ekstra ve özel indirimlerle kapılarını açacak. Bu saatte açık olacak mağazaları bu link üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
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MediaMarkt’ta erken yılbaşı indirimleri başladı
MediaMarkt, yılbaşından hemen önce “erken yılbaşı indirimleri”ne başladı. Yılbaşı gelmeden önce rahat rahat hediyesini almak isteyen insanlar için düşünülen kampanyada, birbirinden farklı birçok fırsat bulunuyor. Bilgisayar kategorisinde tüm ürünlerde %18 KDV indirimi uygulanırken, iPhone 8 Plus gibi akıllı telefon modellerinde de indirim var.
Erken yılbaşı indirimlerinde neler var?
Mediamarkt.com.tr adresinde bilgisayar almak isteyen insanlar için %18 KDV indirimi ve 12 aya kadar taksit imkanı sunuluyor. Örneğin Acer Swift 3 SF315 modelini indirimle birlikte 3799 TL fiyata satın alabilmek mümkün.
Dizüstü bilgisayar kategorisindeki tüm indirimleri görmek için tıklayın
Erken yılbaşı indirimlerinde bilgisayar kategorisi hariç pek çok üründe indirim söz konusu. Örneğin iPhone 8 Plus modeli 5999 TL yerine 5699 TL‘ye satılıyor. Ayrıca LG 43UK6470 modeli 3699 TL yerine 2899 TL‘ye inmiş durumda. Ayrıca Samsung’un popüler akıllı telefonu Galaxy A20s modelinin fıyatı da 1999 TL’den 1799 TL’ye geriledi.
İndirimli tüm ürünleri görmek için tıklayın
MediaMarkt‘ın erken yılbaşı indirimlerinin 13 – 15 Aralık tarihleri arasında olacağını ve ürünlerin stoklarla sınırlı olduğunu belirtelim.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır
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MediaMarkt’ta tüm ürünlere %5 indirim fırsatı
MediaMarkt, web sitesinde tüm ürünlerde geçerli yeni kampanyasını başlattı. “Sepette %5” indirimiyle, MediaMarkt.com.tr adresinde yer alan tüm ürünleri %5 oranında indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz.
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İndirimin detayları neler?
9 Aralık saat 22:00 itibarıyla başlayan “Sepette %5 indirim” kampanyası, 13 Aralık günü saat 08:00 itibarıyla son bulacak. Yukarıda belirttiğimiz gibi bu kampanyadan MediaMarkt.com.tr‘de yer alan tüm ürünler için geçerli. Seçtiğiniz ürünü sepete eklediğinizde, mevcut fiyata %5 oranında indirim uygulanıyor.
Ürünlere göz atmak için MediaMarkt web sitesine buradan gidebilirsiniz
İndirimli ürün önerileri
Meizu X8
Yılbaşı hediyeleri içeriğimizde de önerdiğimiz bu yılın fiyat performans şampiyonlarından Meizu X8 modeli, MediaMarkt’ın %5 indirimiyle beraber 1519 TL’ye düşmüş durumda. Snapdragon 710 işlemcisi, modern tasarımı ve kamerasıyla Meizu X8, uygun fiyatlı bir akıllı telefon almak isteyenler için oldukça iyi bir seçenek.
iPhone XR
Yeni nesil iPhone modelleri arasında daha erişilebilir fiyatıyla öne çıkan iPhone XR modeli, iOS ekosisteminden vazgeçemeyen kullanıcılar için başarılı bir cihaz. Şirketin A12 Bionic işlemcisini kullanan ve bu sebeple oldukça performanslı bir akıllı telefon olan cihazda, bu sefer özellikle uzun pil süresi de dikkat çekiyor. Model %5 indirim kampanyasıyla beraber 6601 TL fiyatına düşmüş durumda.
Samsung Galaxy Watch Active 2
Gelişmiş bir akıllı saat isteyenlere hitap eden Samsung’un en yeni akıllı saati Galaxy Watch Active 2; spor, sağlık ve bildirim takibi gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Modelde bu sefer fiziksel kadran yapısı yerine dijital çerçeve yer alıyor. Ürün %5 indirimle beraber şu anda 1614 TL’ye düşmüş durumda.