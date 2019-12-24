MediaMarkt hediye derdine son veriyor: Hediye Bulucu!

MediMarkt, yılbaşında hediye alma derdine düşen müşterileri için pratik bir çözüm üretti. Artık ne alsam diye telaşlanmanıza gerek yok. Tasarlanan Hediye Bulucu uygulamasıyla, dokuz farklı kategoride hediye seçme imkanı, kullanıcılara tanınıyor.

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Bu aralar birçok insan, yılbaşında sevdiklerine hediye almak için koşuşturma içerisine girdiler. MediaMarkt, bu duruma bir son veriyor ve yaratmış oldukları Hediye Bulucu ile çözümler sunuyor.

Ürün yelpazesinde bulunan yüz binlerce ürünle her yaştan ve her zevkten insana yılbaşı hediyesi bulan isteyen MediaMarkt, Hediye Bulucu ile dokuz farklı kategoride alternatif ürünler sunuyor.

Kulaklıklardan akıllı telefonlara, beyaz eşyalardan bilgisayarlara, hoparlörlere ve aksesuarlara kadar birçok kategoride mediamarkt.com.tr’de hizmet alabiliyorsunuz.

Buna göre; “Maceraperestlerin, Aksesuarsız Yapamayanların, Gamer’ların, Müzikseverlerin, Dizi ve Film Sevenlerin, Hamaratların, Teknolojiseverlerin, Sporcuların ve Bakımına Düşkünlerin” kategorileri tercih edilebiliyor.

Hediye Bulucu sayfasında bu kategorilere ek olarak en popüler, el yapımı, sevgiliye, kişiye özel, kadınlara ve erkeklere göre hediye ipuçları da bulunuyor. Yılbaşına sayılı günler kalmışken MediaMarkt ise bu uygulamayla yeni yıl öncesi sevdiklerine hediye almak isteyen herkesi “Hediye Bulucu”yu kullanmaya davet ediyor.

Firmanın özel olarak hazırlamış olduğu sayfaya buradaki linkten kolayca ulaşabilirsiniz.