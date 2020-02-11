Rehber
Başlangıçtan profesyonele drone seçimi | Hangi drone size göre?
MediaMarkt için hazırladığımız video serimizde bu sefer drone konusunu ele alıyoruz. Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom, Tello, Mavic Mini ve Mavic Air gibi çeşitli ürün skalasına sahip olan DJI standından aktarıyoruz.
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Hangi drone modeli kime göre?
- Yeni drone öğrenenler ve çocuklar için ideal olan Tello, ufak yapısı neticesinde hem rahat taşınabilir hem de izin gerektirmeden uçurabileceğiniz bir cihaz. İlk heves açısından ya da çocuk yaştaki meraklı kullanıcılar için fazlasıyla ideal.
- Mavic Mini’ye gelecek olursak tam bir meraklı ve eğlence aracı diyebiliriz. Mavic ailesinin birçok özelliğini barındıran ve taşınabilir olan Mavic Mini, drone seçiminde tam bir fiyat/performans canavarı.
- Mavic Air ise bireysel olarak profesyonel çekimleriniz için yanınızda. Klip ve özel çekimler dahil herhangi bir çekimde kullanabilirsiniz.
- Mavic 2 Pro ve Mavic 2 Zoom, ya da kısaca Mavic 2 ailesi ise tam bir profesyonel kullanım aracı. Kullandıkça sizi etkileyen ve yeteneklerinizi sonuna kadar gösterebileceğiniz cihaz olan Mavic 2 ile belgesel bile çekebilirsiniz. İyi seyirler…
İnternet
Facebook geçmiş temizleme aracını kullanıma sundu!
Facebook geçmiş temizleme aracını tüm ülkeler için kullanıma sundu. Şirket CEO’su Mark Zuckerberg‘in kişisel bloğunda yayınladığı “Gizliliğiniz üzerinde daha fazla kontrol sağlayacağınız bir 10 yıl başlıyor” başlıklı makalesi ile tanıtılan özellik bakalım bizlere neler sunuyor ?
Özellikle gizlilik konusunda endişesi bulunan kullanıcıları sevindirecek özellik, ülkemizde Facebook Dışı Hareketler adıyla kullanıma sunuldu. Özellik kapsamında hesabınız ile ilişkilendirdiğiniz 3. parti oyun, uygulama ve internet siteleri üzerinden Facebook’ a sağlanan kişisel verilere erişim sağlayabilir, istemediklerinizi Facebook veri tabanından temizleyebilir veya cihazlarınıza indirebilirsiniz.
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Kişisel veriler Facebook ile neden paylaşılıyor ?
Sosyal medya platformlarının çoğu ücretsizdir ve gelir kaynaklarının büyük bir kısmını reklam servisleri oluşturur. Tabii ki doğru kişiye doğru reklamı doğru zamanda göstermenin en kolay yolu kullanıcıların internet üzerindeki hareketlerini ve kullanım alışkanlıklarını bilmek olacaktır. Veri paylaşımı elbette kullanıcılara da avantajlar sağlıyor. Örneğin; aralık ayında vantilatör reklamı görmemek veya ilgilendiği bir ürün ile ilgili fırsatlarla karşılaşmak . Bu bilgilere ek olarak bu verilerin sizin onayınız alınmadan paylaşılmadığını da belirtelim.
Facebook dışı hareketler özelliği nasıl kullanılır ?
Bu özelliği Facebook’un masaüstü sürümünde kullanmak için Ayarlar-Facebook Bilgilerin-Facebook Dışı Hareketler adımlarını izleyebilir veya linke tıklayabilirsiniz.
Uygulamanın Android ve iOS sürümlerinde ise Ayarlar-Facebook Dışı Hareketler adımlarını izlemelisiniz.
Rehber
Modem ve router seçiminde nelere dikkat edilmeli?
MediaMarkt desteğiyle hazırladığımız yeni videomuzda modem ve router seçimine odaklandık. Modem ve router tercihinde elbette bağlı olduğunuz internet bağlantınız önem arz ediyor.
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ADSL, VDSL, VDSL 2 ve fiber bağlantılarınız neticesinde satın aldığınız pakete uygun hızda modem almanız önemli. Yeni nesil internet bağlantılarında eski bir modemi kullanmak internet hattınız iyi olsa da düşük ya da sık sık bağlantı problemleri yaşamanıza neden olabilir.
Aynı zamanda modem ya da router modelinin desteklediği hız kadar bağlantı desteği, sunduğu özellikler ve port sayısı da önemli bir konumda. Evin büyüklüğüne göre menzili geniş bir modem/router tercih etmeniz gerekebilirken bunu menzil genişletici ya da mesh adı verilen sistem ile halledebilirsiniz.
Konunun detaylarını videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…
Donanım
ZenBook vs VivoBook: Hangi ürün kime göre?
Asus’un laptop camiasında oldukça saygın bir yeri olduğu aşikar. ZenBook ailesiyle dikkat çeken markanın daha önce ROG laptop ailesi kıyaslamasını yapmıştık. Şimdi ise iş ve normal kullanımlarda dikkat çeken ZenBook ve VivoBook ailesine göz atıyoruz.
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Asus ZenBook ailesi
Karşılaştırmamıza ZenBook ile başlayalım. ZenBook ailesi Asus’un temel laptop ailesi olarak kabul edilebilir. ROG ailesinin oyunculara yönelik olduğunu düşünürsek ZenBook ise genel kitleye hitap eden bir model. Kendi içinde ZenBook ve ZenBook Pro ve son dönemde ZenBook Flip olarak üçe ayrılan aile “her iş için tek cihaz” mantalitesine sahip diyebiliriz.
Şık, ince, taşınabilir ve güçlü olan bu ailede Pro tarafı daha çok profesyonel kullanımlara yönelik. Hatta daha önce incelediğimiz ZenBook Pro Duo ise bunun tepe noktası diyebiliriz. Ama bu yazıda odağımız normal ve temel modelleri olacak.
Her sene yeni nesil Intel işlemciler ile güncellenen ZenBook ailesinde Core i5 ve Core i7 tercihlerini görmekteyiz. Core i9 Pro’ya saklanıyor. Farklı ekran boyutlarında tercih yapabileceğiniz ZenBook ailesinde kaliteli LED ekranlar yer alırken FHD ve 4K seçenekleriniz oluyor.
Nvidia’nın GTX 16 serisi ekran kartlarına yer verilen cihazda Nano Edge neredeyse çerçevesiz ekran, Ergo Lift menteşe ve en önemlisi ScreenPad 2.0 teknolojisiyle geliyor olmasıyla dikkat çekiyor. Bağlantı tarafında da yenilikleri takip eden ZenBook ailesi Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 teknolojilerine de yer veriyor. Üzerinde Tip-C dahil USB 3.1 Gen1 ve Gen 2 bağlantıları sunan cihaz modelleri en fazla 1,65 kg ağırlık ve 1,89 cm incelik ile kuş kadar hafif.
Kullanım tarafına baktığımızda ise genel kullanım, profesyonel kullanım ve oyun dahil her türlü ihtiyacınıza cevap verecek kompakt bir ürün ailesi olarak özetleyebiliriz. Okulda ve işte tüm ihtiyaçlarınıza yeterli cevabı verebilecek uzun ömürlü ve şık ürünler olarak tasarlandı ZenBook ailesi.
Asus VivoBook ailesi
VivoBook tarafına geldiğimizde ise iki kelime ile “genel kullanım” ürünleri olarak özetleyebiliriz. Fiyat performans ürün skalası olan VivoBook serisi, son yıllarda birçok noktada ZenBook’a yetişmiş ürün ailesi olarak da dikkat çekiyor. Ancak Asus kanadında tekrar bir güncelleme ile daha uygun fiyat seçenekleriyle gelecekler.
ZenBook’a kıyasla 8. nesil Intel işlemciler ile gelen VivoBook’ların bu noktadaki amacı da fiyat. 8. nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri halen oldukça güçlü oldukları için performans kanadında eksiği olmayan ailede Nvidia’nın MX mobil ekran kartı tercihleri görüyoruz. Bu ekran kartları da LoL, CS:GO gibi oyunlar için de yeterli. Genel kullanımda ise fazlasıyla iyi kartlar olduğundan bahsetmek gerek.
Ekran tarafında 768p ve FHD seçenekleri ile gelen paneller kullanan VivoBook’ta ZenBook’taki %72 NTSC renk gamut desteği yerine %45 seviyelerinde bırakılmış. Bu daha uygun LED paneller ile yine kaliteli görüntü imkanı sağlıyor.
Bağlantı tarafında yine tasarruf adına Wi-Fi 802.11ac ve BT 4.1 tercih edilen cihazlarda rahat ve kolay bağlantı imkanı halen duruyor. Yine ince ve taşınabilir ürünler olan bu cihazlar 1,95 cm incelik ve 2 kg altında ağırlık sunuyor. Rengarenk tasarımlar ile özellikle öğrencilerin dikkatini çekebilecek bu ürünler USB 2.0, USB 3.1 Gen 1 ve Tip-C bağlantıları da sağlıyor.
Yani VivoBook ailesi de stil sahibi, daha uygun fiyatlı ve gençlere yönelik bir ürün skalası. Genel kullanımlar ve temel oyunculuk için yeterli bir durumda.
Sonuç olarak ZenBook iş dünyasına ve güçlü olup, bir o kadar da şık cihaz isteyenlerin ürünü diyebiliriz. VivoBook ise genç, fiyat/performans oranında dikkat eden, genel kullanımlarda uzun ömürlü ve taşınabilir cihaz isteyenlerin tercihi olmalı.