Yapay zeka son yıllarda hayatın neredeyse her alanına girmiş durumda. Üretimden güvenliğe, sanattan eğlenceye kadar pek çok sektörde aktif kullanılan bu teknoloji, dünyanın bazı bölgelerinde heyecan, bazılarında ise endişe yaratıyor. Pew Research Center tarafından yapılan yeni bir araştırma, farklı ülkelerdeki insanların yapay zekaya bakışını ortaya koydu. Peki Türkiye yapay zekadan korkuyor mu?

Yapay zekadan korkan ülkeler listesinde ABD ve İtalya başı çekiyor, Türkiye ortalarda

Araştırmaya göre, ABD ve İtalya vatandaşlarının yüzde 50’si “yapay zekanın günlük yaşamda artan kullanımından endişe duyduğunu” söylüyor. Bu iki ülkeyi Avustralya (%49), Brezilya (%48) ve Yunanistan (%47) izliyor.

Türkiye ise listenin alt sıralarında yer alıyor: Katılımcıların sadece %26’sı yapay zekadan daha çok endişelendiğini belirtiyor. Bu oran, dünya ortalaması olan %34’ün oldukça altında.

Yani Türk halkı yapay zekaya karşı temkinli ama genel anlamda korkulu değil. Katılımcıların %35’i hem endişeli hem de heyecanlı olduğunu söylerken, %19’luk bir kesim “yapay zekadan heyecan duyduğunu” ifade ediyor.

Yapay zeka farkındalığı gelir ve eğitimle bağlantılı

Rapor, yapay zekaya dair farkındalık ve eğitim seviyesi arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu da gösteriyor.

Yüksek gelirli ve eğitimli ülkelerdeki vatandaşlar yapay zekayı daha yakından takip ediyor ve bu teknolojinin olası etkilerini tartışıyor. Buna karşılık, düşük gelirli bölgelerde yaşayanlar yapay zekanın belirsizliklerinden daha fazla korku duyuyor.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise tablo karışık: Yapay zekaya merak duyan genç nüfus artarken, bazı kesimlerde veri gizliliği, iş gücü kaybı ve etik kullanıma dair kaygılar öne çıkıyor. Ne yazık ki bunun canlı örneklerini görmüş olmamız nedeniyle bu korku doğal diyebiliriz.

Araştırmanın dikkat çeken başka bir bulgusu ise, vatandaşların büyük bölümünün kendi hükümetlerinin yapay zekayı denetleme gücünden emin olmaması. Katılımcıların çoğu, yapay zekâ sistemlerinin etik sınırlar içinde kalıp kalmayacağı veya kişisel verilerin ne kadar güvenli olduğu konusunda şüpheli yaklaşıyor.

25 ülkenin dahil edildiği araştırmanın genel ortalamasına göre, katılımcıların %34’ü yapay zekadan daha çok endişeli, %42’si hem endişeli hem umutlu, yalnızca %16’sı ise daha çok heyecanlı hissediyor.

Bu da gösteriyor ki, yapay zeka teknolojileri hızla gelişse de, dünya genelinde insanlar hâlâ bu dönüşüme temkinli yaklaşıyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka hayatı kolaylaştırıyor mu, yoksa endişe verici bir hızla mı ilerliyor?