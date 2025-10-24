Apple kullanıcıları, iPhone 17 serisinin heyecanını henüz üzerinden atamadan, yeni iddialar gündeme düştü. Peki önümüzdeki yıllarda tasarımlar nasıl olacak? Apple, kullanıcıları şaşırtacak yeniliklerle geliyor mu? Yeni modellerde neler değişecek? Tüm bu sorular, teknoloji meraklılarını şimdiden merakta bırakıyor.

Apple her yıl farklı bir iPhone tasarımı tanıtacak!

iPhone kullanıcılarını önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl yepyeni bir tasarım bekliyor. 2026’da Apple, ilk katlanabilir modeliyle karşımıza çıkacak. Bu cihaz, Samsung Galaxy Z Fold tarzında yatay katlanan bir yapıya sahip olacak. 5,5 inç ve 7,8 inçlik LTPO+ OLED ekranlarla gelmesi beklenen telefon, katlanma sırasında kırışma sorununu büyük ölçüde ortadan kaldıracak. Bu tasarım, Apple’ın inovasyon konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

2027’de ise Apple dünyasında bir başka büyük sürpriz bizi bekliyor: 20. yıl özel iPhone modeli. Bu cihazda neredeyse tamamen çerçevesiz bir ekran kullanılacak ve kenarlarda minimum boşluk bırakılacak. OLED ekran teknolojisiyle desteklenen bu tasarım, kullanıcıya adeta ekranın içine dalmış hissi verecek. Apple, bu modelle hem estetik hem de deneyim açısından çıtayı yükseltmeyi hedefliyor.

2028’de ise Apple, dikey katlanan bir modelle geri dönecek. Samsung Galaxy Z Flip benzeri bir yapı sergilemesi beklenen cihaz, kompakt ve hafif tasarımıyla dikkat çekecek. Henüz teknik detayları net olmasa da, kullanıcılar bu modelin günlük kullanımda pratik ve yenilikçi olacağını şimdiden tahmin ediyor.

Önümüzdeki yıllarda iPhone serisinde yaşanacak bu yenilikler, Apple’ın tasarım stratejisine dair önemli ipuçları veriyor. Kullanıcılar artık sadece performans ve kamera değil, tasarım açısından da büyük sürprizlerle karşılaşacak. 2026-2028 dönemi, Apple severler için adeta bir tasarım şöleni olacak.

Türkiye’deki kullanıcılar için de bu gelişmeler büyük önem taşıyor. Katlanabilir iPhone ve 20. yıl özel modeli, piyasaya çıktığında yüksek talep görecek gibi görünüyor. Apple’ın yenilikçi yaklaşımı, hem mevcut kullanıcıları memnun edecek hem de yeni kullanıcıları ekosisteme çekmeye devam edecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni tasarımlar ve Apple’ın önümüzdeki üç yıldaki stratejisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!