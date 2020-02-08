MediaMarkt’tan Sevgililer Günü kampanyası başladı!

MediaMarkt, 14 Şubat Sevgililer Günü için yeni kampanyasını başlattı. Sevgilisini teknolojik hediyelerle mutlu etmek isteyenlere hitap eden kampanyada, pek çok üründe indirimle birlikte hem kendine hem sevgilisine hediye almak isteyenler için Samsung akıllı saatlerde ikinci üründe %50 indirim fırsatları dikkat çekiyor.

Dikkat çeken Sevgililer Günü indirimleri

Huawei’nin en yeni telefonlarından biri olan Huawei P30 LITE 64GB akıllı telefon 2.299 TL’den, faizsiz ve masrafsız 10 aya varan taksit fırsatıyla sunuluyor. Ayrıca kampanyada kulaklıklardan bakım kitlerine, saç kurutma makinalarından saç düzleştiricilerine ve kahve makinalarına kadar çok çeşitli ürünler de bulunuyor. Örneğin PHILIPS MG7715/15 Erkek Bakım Seti kampanyaya özel 329 TL yerine 269 TL’den satılıyor.

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Akıllı saat alana ikincisi yüzde 50 indirimli!

Hem kendisine hem de sevdiğine akıllı saat almak isteyenlere özel Samsung akıllı saatlerde 2’nci üründe yüzde 50 indirim uygulanırken seçili kartlarda peşin fiyatına 6 taksit fırsatı da bulunuyor.

Hediye Bulucu ile sevgilinize en güzel hediyeyi kolayca bulun

MediaMarkt, gerçekleştirdiği indirimlere ek olarak hala hangi hediyeyi alacağına karar veremeyenler için “Hediye Bulucu” uygulamasını da 14 Şubat’a özel tekrar başlattı. “Hediye Bulucu”; seçenekleri arasında bulunan “Son Teknoloji Sever”, “Ev Kuşu”, “Oyuncu”, “Müzik Sever”, “Jön Gibi Adam” ve “Dünya Güzeli” kategorileriyle eşine hediye almak isteyenler için, sevgililerine özel hediyeler sunuyor.

Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.