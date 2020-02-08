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MediaMarkt’tan Sevgililer Günü kampanyası başladı!
MediaMarkt, 14 Şubat Sevgililer Günü için yeni kampanyasını başlattı. Sevgilisini teknolojik hediyelerle mutlu etmek isteyenlere hitap eden kampanyada, pek çok üründe indirimle birlikte hem kendine hem sevgilisine hediye almak isteyenler için Samsung akıllı saatlerde ikinci üründe %50 indirim fırsatları dikkat çekiyor.
Dikkat çeken Sevgililer Günü indirimleri
Huawei’nin en yeni telefonlarından biri olan Huawei P30 LITE 64GB akıllı telefon 2.299 TL’den, faizsiz ve masrafsız 10 aya varan taksit fırsatıyla sunuluyor. Ayrıca kampanyada kulaklıklardan bakım kitlerine, saç kurutma makinalarından saç düzleştiricilerine ve kahve makinalarına kadar çok çeşitli ürünler de bulunuyor. Örneğin PHILIPS MG7715/15 Erkek Bakım Seti kampanyaya özel 329 TL yerine 269 TL’den satılıyor.
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Akıllı saat alana ikincisi yüzde 50 indirimli!
Hem kendisine hem de sevdiğine akıllı saat almak isteyenlere özel Samsung akıllı saatlerde 2’nci üründe yüzde 50 indirim uygulanırken seçili kartlarda peşin fiyatına 6 taksit fırsatı da bulunuyor.
Hediye Bulucu ile sevgilinize en güzel hediyeyi kolayca bulun
MediaMarkt, gerçekleştirdiği indirimlere ek olarak hala hangi hediyeyi alacağına karar veremeyenler için “Hediye Bulucu” uygulamasını da 14 Şubat’a özel tekrar başlattı. “Hediye Bulucu”; seçenekleri arasında bulunan “Son Teknoloji Sever”, “Ev Kuşu”, “Oyuncu”, “Müzik Sever”, “Jön Gibi Adam” ve “Dünya Güzeli” kategorileriyle eşine hediye almak isteyenler için, sevgililerine özel hediyeler sunuyor.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
Akıllı Telefonlar
Motorola Razr modelinin menteşesi test edildi
Katlanabilir telefon Motorola Razr modelinin menteşesi test edildi. Cihazda 27 bin katlama döngüsünden sonra problem yaşadığı görülüyor.
Yeni nesil akıllı telefonlarının en dikkat çekici özelliklerinden biri kuşkusuz katlanabilir ekranlara sahip olması. Sonsuz ekran ve taşınabilirlik için birçok firma farklı yöntemler deniyor. Motorola Razr, dikine katlanması ile kullanım ve taşıma konusunda rakiplerinden ayrılıyor.
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Katlanabilir akıllı telefonları satın almadan önce pek çok kişi ne kadar dayanıklı olduklarını görmek istiyor. Özel bir mekanizmaya yerleştirilen telefon, defalarca katlanıp açıldı. Cihaz, 27.000’den sonra menteşede sorunlar yaşamaya başladı. CNET tarafından yapılan bu test, Samsung Galaxy Fold için de yapılmıştı.
4 saatten uzun süren testte Motorola Razr, 27 bin katlanma sonucunda temel anlamda “katlanamaz” hale geliyor. Ancak cihazın katlanırken rahatsızlık veren plastik gıcırtı ve tıkırtılar yapmaya başladığı ifade ediliyor. Bunun da ileride daha büyük problemlere yol açabileceği de söylenebilir.
Motorola Razr teknik özellikleri
- 6.2 inç büyüklüğünde 2142 x 876 çözünürlüğünde 21:9 Cinemavision pOLED ekran / 2.7 inç büyüklüğünde 600 x 800 çözünürlüğünde 4:3 gOLED ekran
- Sekiz çekirdekli Snapdragon 710 10nm Mobile Platform yonga seti (2 x 2.2GHz Kryo 360 + 6 x 1.7GHz Kryo 360)
- Adreno 616 GPU grafik birimi
- 6GB LPPDDR4x RAM
- 128GB dahili depolama
- 16 Megapiksel (Sony IMX519 sensör) f/1.7 diyaframlı arka kamera
- 5 Megapiksel f/2.0 diyaframlı ön kamera
- Parmak izi sensörü
- Boyutlar: 72 x 172 x 6.9mm (Kalanmamış) / 72 x 94 x 14mm (Katlanmış)
- Ağırlık: 205 gram
- Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, NFC, USB 3.0 Type-C
- 15W TurboPower hızlı şarj destekli 2.510mAh kapasiteli batarya
- Android 10 işletim sistemi
Cuma Raporu
Cuma Raporu #88: Türk Mi geliyor, Realme 5i fiyatı ve dahası
Cuma Raporu #88 videomuzda yine haftanın öne çıkan gelişmelerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #88 haberleri zaman çizelgesi
01:18 Türk Mi Kadıköy PTT açılışı
09:45 Netflix, Türkiye için ücretsiz deneme sürümünü kaldırdı
20:42 2019 yılı telefon satış rakamları
26:23 LG MWC 2020 etkinliğine katılmayacak
29:39 Google, Rekabet Kurumu’na sözlü savunmasını gerçekleştirdi
41:09 Realme 5i Türkiye fiyatı açıklandı
54:42 Poco X2 tanıtıldı
**Poco X2 hakkında ekran konusunda bir hatayı düzeltelim. Tıpkı Poco X2’de olduğu gibi Redmi K30’da da 120 Hz ekran yer alıyor. Yani telefonlar bire bir aynı.
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Mate 30 Pro Google Play yükleme (Diğer Google servisleriyle)
Mate 30 Pro Google Play yükleme videomuzda, Huawei ile ABD arasındaki anlaşmazlık nedeniyle ön yüklü gelmeyen Google servislerini telefona yüklüyoruz. İhtiyacınız olan yükleme dosyalarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://hwp.to/2OBGlqh
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Mate 30 Pro Google Play yükleme adımları
– İndirme bağlantısından yükleme dosyalarını indirin ve USB Type-C bağlantısına sahip bir USB belleğe atın. (Dilerseniz Nano SD kart da kullanabilirsiniz)
– Telefonunuza USB belleği takın ve Dosyalar uygulamasına giderek USB belleğinizin içerisine girin
– Burada Google ve Huawei klasörlerini kopyalayın, telefonunuzun ana dizinine yapıştırın
– Ayarlar – Güncellemeler ve Sistem Geri Yükleme bölümüne giderek alt tarafta yer alan 17 Ekim tarihli geri yüklemeyi telefonunuza uygulayın.
– Bu işlemden sonra cihazınızda iki adet uygulama göreceksiniz. Mavi G yazana giriş yapın, burada hata alacaksınız ve bu normal.
– Ardından yine Dosyalar bölümünden Google klasörüne giderek gördüğünüz tüm uygulamaları tek tek yükleyin.
– Bu işlemin ardından Google hesabınızı girerek tüm Google servislerine ve uygulamalarını kullanmaya başlayabilirsiniz.
– Telefonunuzu kurulumun ardından bir yeniden başlatmanızda fayda olacaktır.
Bu işlemi yaptıktan sonra telefonunuza gelecek güncellemeler sonrası bu işlemi tekrar yapmanıza gerek olmayacağını hatırlatalım. Eğer bir Mate 30 Pro satın aldıysanız ve içerisinde Google Servisleri’nin yer almasını istiyorsanız, bu işlemi bir kere yapmanız yeterli oluyor. Tabii ki telefonu sıfırlarsanız, işlemi yeniden uygulamanız ve Google servislerini tekrar kurmanız gerekir.