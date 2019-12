Matrix 4, çıkış tarihi açıklandı. John Wick 4 ile aynı gün vizyonda!

“Wonder Woman’ı modern dünyaya getirmek istedik” açıklamasıyla dikkat çeken Patty Jenkins’in yönetmen koltuğunda oturduğu film için ilk fragman yayınlandı.

Wonder Woman 1984, 5 Haziran 2020’de Vizyona Girecek

Dc Comics evreniyle ortaya çıkan, kadın süper kahramanlar dünyasına yeni bir bakış kazandıran ve aldığı olumlu eleştirilerle sık sık kendinden söz ettiren yapım için ilgi büyük. 2017 yılında yayınlanan yine sevilen oyuncu Gal Gadot’un canlandırdığı ilk Wonder Woman hatırlarsanız büyük ölçüde I. Dünya Savaşı sırasında yapılmıştı, karakter ölümsüz olduğu devam filminde yaşlanmadı. Warner Bros’un söylemlerine göre Diana Prince’ı bu kez Sovyetler Birliği’ne karşı zorlu bir mücadele verirken göreceğiz.

Fragmanda en çok dikkat çeken şey ise Steve karakterinin geri dönüşü oldu,ilk filmin sonunda öldüğünü gördüğümüz karakter yine Wonder Woman’ın en sadık dostu olacak. Filmin kötüsü Max Lord’u canlandıran tarafta Narcos ve Game of Thrones gibi yapımlardan hatırlayacağımız ünlü oyuncu Pedro Pascal yer almakta. 2014 yapımı Godzilla filminden tanıdığımız Dave Callaham ve The Flash, Titan gibi dizilerin yaratıcılarından Geoff Johns yapımın senaryosunu kaleme alıyor.

Filmin seriden ayrı bir şekilde, devam filmi niteliğinde değil karakterimizi geçmişinde bir yolculuğa çıkaran, evrenden bağımsız olarak anılması dikkat çekiyor. Peki siz Wonder Woman 1984 filminin fragmanını nasıl buldunuz ?