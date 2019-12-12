Matrix 4, çıkış tarihi açıklandı. John Wick 4 ile aynı gün vizyonda!

Matrix 4, geçtiğimiz aylarda hayranlarını şaşkın bırakan bir açıklamayla ortaya çıkarılmıştı. Şimdi ise yapılacak gala gecesinin tarihi de sızdırıldı.

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Matrix’in yeni filmini hepimiz merakla bekliyoruz. Kenau Reeves, yaratılacak yeni yapım ile ilgili birtakım demeçlerde bulunmuştu. Matrix üçlemesinin yeni bir versiyonu olarak planlanan yeni nesil CGI tekniklerinin kullanılacağı filmin gala tarihi de resmen belli oldu.

Planlanan takvim, John Wich 4 ile Matrix 4′ün aynı gün vizyona gireceğini gösteriyor. Demek oluyor ki, 21 Mayıs 2021 tarihinde iki serinin de hayranları mutlu olacak. Bununla birlikte, iki filmin başrolü de ünlü oyuncu Keanu Reeves bulunuyor. Size de hayal gibi gelebilir. Ama verilen demeçlerde oldukça ciddi olduklarını söyleyebilirim.

Henüz, ortalıkta pilot olacak dördüncü film ile ilgili çok yeterli bilgi bulunmuyor. Fakat, çekimlerden sızdırılan birtakım sızıntılar mevcut. Neo ve Trinity rollerinde gördüğümüz Reeves ve Carrie-Anne Moss’u yine başrolü üstlendiğini biliyoruz.

Öğrendiğimiz diğer oyuncular ise Neil Patrick Harris, Jessica Henwick (Game of Thrones’dan Nymeria) ve Yahya Abdul-Mateen II (Us ve Watchmen) olarak sıralanabilir.

Matrix 3 Revolutions’da Neo, robotların hüküm sürdüğü fantastik evrene karşı savaşı kazanmak için bir maceraya atılmıştır. Yaşanan olayların sonucunda, Mimar’a ulaşan Neo, yaşadıkları sanal dünyanın tekrardan yok edilmesini reddetmiş ve gerçek dünyadaki savaşına devam etmiştir.

Sevdiklerini ve ailesinden birçok kişiyi bu savaşa kurban veren kahramanımız evrene barış ve huzur getirmeyi başarmıştır. Fakat bu barışın kalıcı olmadığı dile getirilmiştir. Umarız çıkacak yeni filmle birlikte, dünya tekrardan insanların egemenliğine girebilir.