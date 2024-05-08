ABD merkezli teknoloji devi Google, Pixel serisi adı altında amiral gemisi düzeyinde akıllı telefonlar üretiyor. Bu bağlamda marka geçtiğimiz aylarda Pixel 8 serisini piyasaya sürmüştü. Ancak Google’ın bir de “a” serisi bulunuyor. Bu seride de marka orta segment için akıllı telefonlar üretiyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Google, Pixel 8 serisinin orta segment modeli olan Google Pixel 8a’yı tanıttı. Detaylara bakalım.

Google Pixel 8a neler sunuyor?

Akıllı telefon Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızına sahip. 6.1 inç büyüklüğündeki ekranda OLED bir ekran paneli kullanılıyor. Bu ekran 2000 nite kadar parlaklık sunabiliyor. Google Pixel 8a’nın ekranı Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

Google Pixel 8a kaputun altında Google Tensor G3 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine iki farklı varyasyon eşlik ediyor:

8 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 499 dolar

8 GB RAM + 256 GB dahili depolama: 559 dolar

Google Tensor G3 yonga seti gücünü 18W kablolu şarj hızına sahip 4.492 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor. Google Pixel 8a’nın kablosuz şarj desteği de bulunuyor.

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Kamera tarafında ise ikili bir arka kamera kurulumu bulunuyor. Bu kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 64 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 13 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlüğünde bir ana kamera kullanılıyor. Hem ön hem de arka kamerayla 4K’ya kadar video kaydı yapabiliyor.

Akıllı telefonun dört adet renk seçeneği bulunuyor: