MateBook 14, Huawei’nin Mobil Dünya Kongresinde tanıttığı ürünlerden bir tanesi oldu. Bu dizüstü bilgisayara sizler için yakından baktık.

İlginizi çekebilir: Huawei Matebook X Pro ve akıllı telefonla aktarım yetenekleri!

Matebook 14: Küçük, hafif ve güçlü!

MateBook 14 özellikleri

HUAWEI MateBook 14, kullanıcıyı sanatsal, yenilikçi ve akıllı en son teknoloji ürünleriyle buluşturuyor. FullView ekranlar daha fazla verimlilik için yüksek performans, kolay taşınabilirlik, mükemmel yapı kalitesi ve şık görünüm ile birleşiyor. Bu devrim niteliğindeki bilgisayarlar, akıllı cihazlar ve bilgisayarlar arasındaki akıllı bağlantıyı destekleyerek, cihazların birbirleriyle nasıl etkileşime girebileceklerini ve birbirleriyle nasıl bağlantı kurabileceklerini yeniden tanımlıyor.

HUAWEI MateBook 14, kendi ürün ailesiyle aynı özelliklere sahip: FullView ekran, birinci sınıf işçilik, sofistike tasarım ve yüksek performans. HUAWEI, yeni ekran standardı, yüksek performansı ve cihaz bağlantı özellikleri ile 14 inç bilgisayarlar için yeni bir ölçüt getiriyor.

Genç kullanıcıları hedef alan hem HUAWEI MateBook 13 ve HUAWEI MateBook 14, 3:2 verimli ekran oranına ve 10 parmak dokunma destekleyen minimalize bir çerçeve ekrana sahip olacak şekilde tasarlanmış çarpıcı bir FullView ekrana sahip. MateBook 14, 8 GB / 16 GB LPDDR3 RAM seçenekleri ile gelirken, 512 GB NVMe PCIe SSD depolama birimi ile karşımıza çıkıyor.

HUAWEI MateBook 14, 8. nesil Intel Core 8565U ve NVIDIA GeForce MX250 ile güçlendirilerek piyasaya sunuluyor. Isıyı daha iyi atmayı sağlayan köpek balığından ilham alan fan tasarımı ise bilgisayarınızın daha serin kalmasını sağlıyor. Ayrıca 57,4 watt yüksek kapasiteli batarya ile HUAWEI’nin akıllı güç tasarrufu çözümü, uzun bir batarya ömrü sağlamak için bir araya geliyor.

HUAWEI, PC cihazlarının deneyimini arttırmak amacıyla OneHop ve Pano Paylaşımı özellikli HUAWEI Share 3.0’ı kullanıyor. Parmak hareketleriyle ekran görüntüsü, parmak izi düğmesi 2.0, Dolby Atmos ve daha fazlası ile birlikte bilgisayarlardan akıllı telefonlara kadar tüm cihazlarda All-Scenario deneyimi yaşanabiliyor.