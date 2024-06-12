Mastercard Token sistemi ile internet alışverişlerinde kart numarası girme tarihe karışıyor. Gelen son bilgilere göre ödeme devi Mastercard, 2030 yılına kadar çevrimiçi işlemler sırasında kart numaralarını elle girme ihtiyacını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu dönüşüm, tokenizasyon ve biyometrik kimlik doğrulama teknolojilerine geçişle gerçekleştirilecek ve kullanıcılar için hem güvenliği hem de kolaylığı artıracak. Peki Mastercard Token sistemi nedir? Nasıl çalışır? İşte bilmeniz gerekenler.

Mastercard Token Atılımı: İnternet Alışverişlerinde Kart Numarası Dönemi Bitiyor

Ödeme devi Mastercard, kullanıcıların çevrimiçi hizmetler için ödeme yapma şeklini değiştirmek için rastgele oluşturulan bir “token” ile elle kart numarası girişini aşamalı olarak kaldıracak. Token’lar, bilinen 16 haneli kart numarasının yerini alacak ve bu hizmet Avrupa’da verilen tüm Mastercard kartları için geçerli olacak. Mastercard Token sistemi ilk olarak Avrupa’da hayata geçecek diyebiliriz.

Mastercard Avrupa’nın Ürün ve İnovasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı Valerie Nowak, yaptığı açıklamada, “Avrupa’da tokenizasyonun ekosistem genelinde ivme kazandığını gördük. Kolaylık ve azalan dolandırıcılık oranları kendi kendini satıyor. Bu vizyona 2030 yılına kadar ulaşmanın hem alışveriş yapanlar, hem perakendeciler hem de kart çıkaran kuruluşlar için bir kazan-kazan-kazan olacağından eminiz.” dedi. Yani Mastercard tokenizasyon işine ciddi bel bağlamış durumda.

Mastercard Token sistemine sorunsuz bir geçiş sağlamak için bankalar, fintech firmaları ve diğer ortaklarla işbirliği yaptı. Bu girişim, ödeme sürecini basitleştirmeyi ve dolandırıcılığa karşı güvenliği artırmayı amaçlıyor. Mastercard’a göre, tokenizasyon hızla büyüyor ve küresel olarak tüm e-ticaret işlemlerinin yaklaşık yüzde 25’ini güvence altına alıyor.

Şifrelerin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte Mastercard kullanıcılarının artık her işlem için şifre hatırlamaları ve girmeleri gerekmeyecek. Parmak izi doğrulama gibi biyometrik kimlik doğrulama, ödeme sırasında tek tıklamayla ödeme yapılmasını sağlayacak. Bu teknoloji aynı zamanda işyerlerinin sistemlerinde veya elektronik cüzdanlarında saklanan kart bilgilerinin, kartlar yenilendiğinde veya değiştirildiğinde otomatik olarak güncellenmesini sağlayacaktır.

Avrupa’nın ödeme teknolojisinde bir inovasyon geçmişi olduğunu kabul etmek gerekiyor. Avrupa, temassız ödemeler ve çevrimiçi bankacılığın benimsenmesinde ön saflarda yer almış durumda. Türkiye de doğal olarak bu değişimlerden etkileniyor. Artık bankaya gitmeden hesap açma, kredi çekme gibi işlemleri internet bankacılığı üzerinden halledebiliyor.

Mastercard Token sistemi de hem Avrupa’da hem de ülkemizde önemli ölçüde benimsenecek gibi duruyor. Mastercard, tokenizasyona geçişin çip ve PIN veya temassız ödemelerin benimsenmesi kadar önemli olacağına inanıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce internet alışverişlerinde kart numarası girme dönemi sona ermeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!