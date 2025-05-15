Samsung, amiral gemisi Galaxy S25 serisi için One UI 7 tabanlı büyük bir yazılım güncellemesi hazırlığında. Son sızıntılara göre Galaxy S25 Haziran 2025 güncellemesi, sistem genelinde önemli yenilikler ve özellikle kamera tarafında iyileştirmeler sunacak. Kullanıcıların merakla beklediği bu güncelleme, S25, S25+ ve S25 Ultra modellerini kapsayacak. Peki Galaxy S25 Haziran güncellemesi yenilikleri neler olacak? İşte S25 kamera güncellemesi ile beklenenler.

Galaxy S25 kamera güncellemesi geliyor!

Gelen bilgilere göre Galaxy S25 kamera güncellemesi, Samsung’un stok kamera uygulamasında önemli geliştirmeler içerecek. Hem fotoğraf hem de video çekimlerinde kaliteyi artırmaya odaklanan bu yenilik, düşük ışıkta iyileştirilmiş pozlama, daha doğal renk işleme ve hızlı odaklama gibi işlevsel güncellemeleri beraberinde getirebilir.

Ayrıca video tarafında titreşim azaltıcı optimizasyonlar ve daha geniş çözünürlük/fps seçeneklerinin de test edildiği iddia ediliyor. Kamera uygulamasının arayüzünde de küçük değişiklikler yapılması ve bazı Pro mod işlevlerinin daha erişilebilir hale getirilmesi bekleniyor.

Galaxy S25 serisi için test edilen yeni yazılım sürümü “U3AYE1” kod adıyla CheckFirm veritabanında tespit edildi. Ancak nihai güncelleme, bu sürüm üzerine yapılacak düzenlemelerle farklı bir yapı numarasıyla yayınlanabilir. Samsung, Mayıs ayında yalnızca güvenlik yaması yayınlamıştı. Bu nedenle Haziran güncellemesinin fonksiyonel yenilikleri de içermesi bekleniyor.

Ben de bu haberin yazarı ve bir S25 kullanıcısı olarak, geniş açılı kamerada “Banana Blur” adı verilen, köşelerde bulanıklaşma sorunundan muzdaripim. Samsun’un Haziran 2025 güncellemesi ile bunu çözeceğine inanmak istiyorum, zira amiral gemisi bir telefonda bunları yaşamak üzücü.

S25 Haziran 2025 güncellemesi hangi yenilikleri getirecek?

Stok kamera uygulamasında kalite ve kararlılık iyileştirmeleri

One UI Home dahil bazı sistem uygulamalarının yeni sürümleri

Animasyon ve geçişlerde daha akıcı efektler

Haziran 2025 güvenlik yaması

Özellikle Galaxy S25 Ultra kullanıcılarının kamera tarafındaki gelişmeleri sabırsızlıkla beklediği biliniyor. Çünkü Samsung, S24 serisinde One UI 7 Beta sürecinde animasyonlara ve jest kontrollerine odaklanmıştı. Şimdi sıra, yazılımsal kamera performansını ileri taşımakta.

Güncelleme ne zaman yayınlanacak?

Samsung’un resmi bir tarih açıklaması bulunmasa da testlerin tamamlanmasının ardından güncellemenin Haziran 2025’in ikinci haftasında OTA (Over The Air) yoluyla dağıtıma çıkması bekleniyor. Ancak yazılım geliştirme sürecinde yaşanabilecek sorunlar, bu takvimi geciktirebilir.

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Güncellemeyi kontrol etmek isteyen kullanıcılar Ayarlar → Yazılım Güncellemesi → “İndir ve Yükle” adımlarını takip edebilirler.