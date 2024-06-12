Togg Trugo indirim haberi ile ortalık karıştı. Togg şarj istasyonu Trugo, bayramda tüm elektrikli otomobillere indirimli hizmet verecek. Bayram süresi boyunca, tüm elektrikli otomobiller, Togg Trugo şarj istasyonlarından indirimli olarak yararlanabilecek. Trugo bayram indirim haberi elektrikli araç kullanıcıları sevindi. Togg şarj istasyonu yüzde 50’ye varan indirimle hizmet verecek.

Togg Bayrama Özel İndirim Kampanyası: Togg Şarj İstasyonu Trugo Bayramda Yüzde 50’ye Varan İndirimli

Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobil unvanını elinde bulunduran Togg T10X ile elektrikli araç piyasasında liderliğini sürdüren Togg, şimdi de tüm elektrikli araç kullanıcılarına hitap eden bir kampanya ile dikkat çekiyor. Togg şarj uygulaması Trugo tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bayram boyunca indirim yapılacağı duyuruldu.

Togg, elektrikli otomobil sahiplerini sevindirecek yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Marka ve model fark etmeksizin, tüm elektrikli araç sahipleri bayram süresince Trugo şarj istasyonlarında %50’ye varan indirimlerden faydalanabilecekler. Trugo indirim oranı oldukça iyi.

Trugo indirim haberi Türkiye’deki elektrikli araç kullanıcılarını sevindirdi. Togg şarj uygulaması Trugo’nun duyurusuna göre, Kurban Bayramı boyunca, yani 16 Haziran 00.00 ila 19 Haziran 23.59 tarihleri arasında, Trugo şarj istasyonlarında marka fark etmeksizin tüm elektrikli araç modellerine %50’ye varan indirimler uygulanacak. Togg, Trugo indirim oranlarının değişkenlik gösterebileceğini de belirtti.

🔋 Bayram boyunca Trugo istasyonlarında tüm elektrikli araç sahiplerini %50’ye varan indirim bekliyor. ⏰İndirim 16 Haziran 00.00 ile 19 Haziran 23.59 arasında geçerli olacak. 📱 Uygulamayı indirmek için: https://t.co/XOuzxZSce2#Trugo pic.twitter.com/5mYxSi9hnp — Trugo (@TrugoCharging) June 12, 2024

Trugo şarj ücretleri de merak ediliyor. 180 kW’lık ve 300 kW’lık DC ünitelerde kW/h başına 7,99 TL ücret uygulanıyor. Yüzde 50’ye varan indirimlerde, indirim oranı %50’ye ulaşırsa, bu fiyat birim başına yaklaşık 4 TL’ye düşecek. Ancak, kesin indirim oranları bayram başladığında netleşecek. Şimdilik oranlar tam olarak açıklanmadı.

Togg kaç TL’ye doluyor sorusu da burada önemli. Kısa menzilli Togg T10X modelinin 52,4 kW/h kapasiteli bataryası bulunuyor. Bu batarya tam şarj olduğunda yaklaşık 418 TL’ye doluyordu. Uzun menzilli modelde ise 88,5 kW/h kapasiteli bir batarya var. Bu modelde ise Togg şarj ücreti 707 TL civarındaydı. Trugo bayram indirimi haberi sonrası duyurulan %50 indirim uygulandığında, bu fiyatlar yarıya inerek kullanıcılar için büyük bir tasarruf sağlayacak.

Togg’un başlattığı bu indirim kampanyası, elektrikli araç sahipleri için büyük bir fırsat sunuyor. Bayram boyunca sürecek bu kampanya ile elektrikli araç kullanıcıları, şarj maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf edecekler.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Trugo indirimi yararlı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!