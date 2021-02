Mass Effect Legendary Edition 14 Mayıs’ta PC ve konsollara çıkacak

Konsol savaşlarında yeni nesil, 2020 sonu itibarı ile başladı. Ancak geçen neslin gizli bir kazananı var. Nintendo Switch, satış rekoru kırarak 80 milyon adete ulaştı.

Tarihin en büyük rekabetlerinden biri, video oyun konsollarında yaşanıyor. Özellikle konsol üreticileri, onlarca yıldır birbirleriyle rekabet ederek, mevcut jenerasyonda rakiplerinin önünde satış yapmaya çalışıyor. 2012-13 yılında sekizinci nesil, Xbox One, PlayStation 4 ve Wii U konsollarının çıkış yapmasıyla başladı. Bu konsollardan PlayStation 4 oldukça başarılı olurken, özellikle Wii U ve Xbox One pek varlık gösteremedi. Xbox daha sonra One S, One X konsolları ve Game Pass sistemiyle rekabeti yakalamayı başarsa bile Wii U adeta piyasadan silinmişti. Sadece iki büyük üretici kaldı derken Nintendo, sürpriz bir atakla oyunu adeta bambaşka bir noktaya taşıdı. Switch isimli yeni konsol, 2017 yılında çıktı ve o tarihten itibaren inanılmaz rakamlara ulaştı. Son gelen haberlere göre Nintendo Switch, satış rekoru kırarak 80 milyon sınırına dayanmayı başardı.

Nintendo Switch satış rekoru kırdı

Yaptığı bir açıklama ile satış verilerini paylaşan Nintendo, konsolun satışta olduğu 3 yıl boyunca 79 milyon 870 bin adet sattığını açıkladı. Bu sebeple Nintendo Switch, satış rekoru kırmış oldu. Rekabete oldukça geç giren şirket Sony’nin ardından, sekizinci nesil konsol savaşlarını ikinci bitirmiş oldu. Bu inanılmaz satış başarısı oyun kısmına da yansımış durumda. Açıklamaya göre özellikle birinci parti oyunlar, 75 milyon adetin üzerinde satmış durumda. Bu oyunların da üç yıllık olduğunu düşürsek, şirketi başarısı inanılmaz. En çok satılan oyun ise, 33,41 milyon adet ile Mario Kart 8 oldu. Şirket tarafından satılan birinci parti diğer oyunların satış rakamları ise şöyle;

