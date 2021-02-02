Mass Effect Legendary Edition 14 Mayıs’ta PC ve konsollara çıkacak

BioWare, orijinal Mass Effect üçlemesinin 4K remastered versiyonunu 14 Mayıs tarihinde satışa sunacaklarını açıkladı. Oyun PC (EA Play / Origin ve Steam) ve konsol (PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 ve Xbox Series S / X) için aynı anda çıkacak. Bunlara ek olarak Mass Effect üçlemesindeki 40’tan fazla DLC de Mass Effect: Legendary Edition içerisinde mevcut olacak. Mass Effect, Mass Effect 2 ve Mass Effect 3 oyunları bu remastered versiyonda bulunacak.

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Oyuna karakter oluşturma ekranı ve güncel ara yüz geliyor

Bunun yanında HDR desteğiyle gelecek oyunun karakter modelleri, dokuları ve görsel efektlerinin tümü yeniden düzenlendi. Her üç oyunda da karakter oluşturma ekranı oyun severlerin karşısına çıkacak. Bu sayede oyuncular karakterlerinin saç stilini, ten rengini ve makyajını belirleme şansını elde edecek. Ayrıca BioWare kullanıcı ara yüzünü de güncelledi.

Mass Effect Legendary Edition proje direktörü ve orijinal üçlemenin baş yazarı Mac Walters: “Mass Effect üçlemesinin hikâyelerini, karakterlerini ve ikonik anlarını yeniden gözden geçirmek, modern platformlar orjinalin ruhuna sadık kalarak deneyimi geliştirmek inanılmaz bir yolculuk oldu. Bir oyunu yeniden düzenlemek büyük bir girişimdir. Ancak bunu hayranlarımız ve Shepard‘ın ikonik hikâyesine giriş yapmak isteyen yeni nesil oyuncular için yapmak istedik.” dedi.

Mass Effect Legendary Edition satış fiyatı Steam’de 419 TL, PS Store’da 499 TL ve Microsoft Store’da 447,75 TL olacak.

Sistem gereksinimleri ise şöyle:

Minimum:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 İşlemci: Intel Core i5 3570 veya AMD FX-8350 Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760, AMD Radeon 7970 / R9280X, GPU RAM: 2 GB DirectX: Sürüm 11 Depolama: 120 GB



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İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 İşlemci: Intel Core i7-7700 veya AMD Ryzen 7 3700X Bellek: 16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070 / RTX 200, Radeon Vega 56, GPU RAM: 4 GB DirectX: Sürüm 11 Depolama: 120 GB



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