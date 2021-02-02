Oyun
Mass Effect Legendary Edition 14 Mayıs’ta PC ve konsollara çıkacak
BioWare, orijinal Mass Effect üçlemesinin 4K remastered versiyonunu 14 Mayıs tarihinde satışa sunacaklarını açıkladı. Oyun PC (EA Play / Origin ve Steam) ve konsol (PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 ve Xbox Series S / X) için aynı anda çıkacak. Bunlara ek olarak Mass Effect üçlemesindeki 40’tan fazla DLC de Mass Effect: Legendary Edition içerisinde mevcut olacak. Mass Effect, Mass Effect 2 ve Mass Effect 3 oyunları bu remastered versiyonda bulunacak.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Stadia oyun stüdyoları kapanıyor
Oyuna karakter oluşturma ekranı ve güncel ara yüz geliyor
Bunun yanında HDR desteğiyle gelecek oyunun karakter modelleri, dokuları ve görsel efektlerinin tümü yeniden düzenlendi. Her üç oyunda da karakter oluşturma ekranı oyun severlerin karşısına çıkacak. Bu sayede oyuncular karakterlerinin saç stilini, ten rengini ve makyajını belirleme şansını elde edecek. Ayrıca BioWare kullanıcı ara yüzünü de güncelledi.
Mass Effect Legendary Edition proje direktörü ve orijinal üçlemenin baş yazarı Mac Walters: “Mass Effect üçlemesinin hikâyelerini, karakterlerini ve ikonik anlarını yeniden gözden geçirmek, modern platformlar orjinalin ruhuna sadık kalarak deneyimi geliştirmek inanılmaz bir yolculuk oldu. Bir oyunu yeniden düzenlemek büyük bir girişimdir. Ancak bunu hayranlarımız ve Shepard‘ın ikonik hikâyesine giriş yapmak isteyen yeni nesil oyuncular için yapmak istedik.” dedi.
Mass Effect Legendary Edition satış fiyatı Steam’de 419 TL, PS Store’da 499 TL ve Microsoft Store’da 447,75 TL olacak.
Sistem gereksinimleri ise şöyle:
Minimum:
-
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 3570 veya AMD FX-8350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760, AMD Radeon 7970 / R9280X, GPU RAM: 2 GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 120 GB
Önerilen:
-
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-7700 veya AMD Ryzen 7 3700X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070 / RTX 200, Radeon Vega 56, GPU RAM: 4 GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 120 GB
Hepsiburada.com‘da sizin için hazırladığımız uçuş simülasyon ekipmanları alışveriş listemize buradan ulaşabilirsiniz.
Trendyol.com‘da hazırladığımız alışveriş listemize buradan göz atabilirsiniz.
Genel
Stadia oyun stüdyoları kapanıyor
Google’ın geçtiğimiz yıl büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Stadia, birinci parti oyun stüdyolarını kapatıyor. Google internet oyun servisin fişini çekecek mi?
Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun oyun konsollarına, özellikle Hepsiburada üzerinden göz atmak için tıklayınız.
Oyun dünyasında son dönemlerde yeni bir trend var. İnternet üzerinden, hiçbir donanıma ihtiyaç duymadan oyun oynamak. Kısa bir süre öncesine kadar hayal gibi görülen bu durum, geçtiğimiz yıl peş peşe gelen duyurularla gerçek oldu. İlk olarak Google, büyük bir duyur ile Stadia isimli platformunu duyurdu. Servis oyunların çıktığı ekstra bir platform olacaktı ve oyunlar, buraya özel olarak çıkacaktı. Stadia’nın bu alandaki en başarılı proje olması beklenirken Nvidia, sürpriz bir duyuruyla GeForce Now hizmetini duyurdu. GeForce Now, her anlamda daha stabil ve daha iyi çalışan bir servisken, hali hazırda sahip olduğunuz oyunları oynatması kullanıcıların ilgisini daha çok çekmesine sebep oldu. Bir süredir iki platform da sessizliğini korurken, Google cephesinden kötü bir haber geldi. Stadia, birinci parti oyun stüdyolarını tamamen kapatıyor.
Google, Stadia için oyun geliştiren stüdyoları kapatıyor
Stadia, çıkışını yaptığı zaman Google iki önemli vaatte bulundu. Bunlardan ilki oyun oynamanın hızlı ve, düşük maliyetli ve kolay bir yolu. Diğeri bizzat Google tarafından geliştirilecek platforma özel oyunlar. Rekabetin kızıştığı noktalarda özel oyunların ne kadar önemli olduğunu, Konsol savaşlarından biliyoruz. Xbox One, hem PlayStation 4, hem de Nintendo Switch’e göre kötü sonuçlar elde etti. Anlaşılan Google, Stadia’nın geleceğini pek parlak görmüyor. Şirket, yaptığı bir açıklamayla Montreal ve Los Angeles stüdyolarının kapatılacağını açıkladı. Açıklamaya göre kapanmanın sebebi, oyun geliştirme sürecinin aldığı zaman ve yüksek maliyetli olması. Bunun yerine üçüncü parti oyun geliştiricilerine yönelecek olan Google’ın, bu karardan ne derece memnun kalacağı ilerideki günlerde belli olacak. Şirketin hali hazırda ürünlerine erken sonlandırma yönünde kötü bir şöhreti var. Stadia’nın geleceği ne olacak merak konusu. Özellikle konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Özellikle göz atmak isteyebilirsiniz : Nintendo Switch satış rekoru kırıyor
Oyun
Nintendo Switch satış rekoru kırıyor
Konsol savaşlarında yeni nesil, 2020 sonu itibarı ile başladı. Ancak geçen neslin gizli bir kazananı var. Nintendo Switch, satış rekoru kırarak 80 milyon adete ulaştı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun oyun konsollarına göz atmak için tıklayınız
Tarihin en büyük rekabetlerinden biri, video oyun konsollarında yaşanıyor. Özellikle konsol üreticileri, onlarca yıldır birbirleriyle rekabet ederek, mevcut jenerasyonda rakiplerinin önünde satış yapmaya çalışıyor. 2012-13 yılında sekizinci nesil, Xbox One, PlayStation 4 ve Wii U konsollarının çıkış yapmasıyla başladı. Bu konsollardan PlayStation 4 oldukça başarılı olurken, özellikle Wii U ve Xbox One pek varlık gösteremedi. Xbox daha sonra One S, One X konsolları ve Game Pass sistemiyle rekabeti yakalamayı başarsa bile Wii U adeta piyasadan silinmişti. Sadece iki büyük üretici kaldı derken Nintendo, sürpriz bir atakla oyunu adeta bambaşka bir noktaya taşıdı. Switch isimli yeni konsol, 2017 yılında çıktı ve o tarihten itibaren inanılmaz rakamlara ulaştı. Son gelen haberlere göre Nintendo Switch, satış rekoru kırarak 80 milyon sınırına dayanmayı başardı.
Nintendo Switch satış rekoru kırdı
Yaptığı bir açıklama ile satış verilerini paylaşan Nintendo, konsolun satışta olduğu 3 yıl boyunca 79 milyon 870 bin adet sattığını açıkladı. Bu sebeple Nintendo Switch, satış rekoru kırmış oldu. Rekabete oldukça geç giren şirket Sony’nin ardından, sekizinci nesil konsol savaşlarını ikinci bitirmiş oldu. Bu inanılmaz satış başarısı oyun kısmına da yansımış durumda. Açıklamaya göre özellikle birinci parti oyunlar, 75 milyon adetin üzerinde satmış durumda. Bu oyunların da üç yıllık olduğunu düşürsek, şirketi başarısı inanılmaz. En çok satılan oyun ise, 33,41 milyon adet ile Mario Kart 8 oldu. Şirket tarafından satılan birinci parti diğer oyunların satış rakamları ise şöyle;
Göz atmak isteyebilirsiniz: PlayStation 5 satışında izdiham yaşandı
- Mario Kart 8 Deluxe – 33.41 milyon satış
- Animal Crossing: New Horizons – 31.18 milyon satış
- Super Smash Bros. Ultimate – 22.85 milyon satış
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 21.45 milyon satış
- Pokemon Sword / Pokemon Shield – 20.35 milyon satış
- Super Mario Odyssey – 20.23 milyon satış
- Super Mario Party – 13.82 milyon satış
- Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 13.00 milyon satış
- Splatoon 2 – 11.90 milyon satış
- New Super Mario Bros. U Deluxe – 9.82 milyon satış
Genel
Nintendo yakın zamanda yeni bir Switch çıkarmayı planlamıyor!
Nintendo, Switch‘in başarısından son derece memnun. Gelen bilgilere göre firma yeni bir Switch modeli daha çıkarmayı planlamıyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Asus, GPU Tweak III için açık beta programını duyurdu
Yakın zamanda yeni bir Nintendo Switch düşünülmüyor!
Oyun konsolu piyasasında Nintendo‘nun varlığından bahsetmezsek olmaz. Yıllardır Sony ve Microsoft ile sıkı bir rekabet içerisinde olan firma, son zamanlarda değiştirdiği politikaların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Switch modeli ile el konsollarında rakipsiz hale gelen Nintendo, başarısının önünü kapatmayı pek düşünmüyor. Bloomberg’de yer alan habere göre, Japon devi yakın zamanda yeni bir Switch modeli çıkarmayı düşünmüyor. An itibariyle Switch‘in satış rakamlarından memnun olan firma, yeni bir maceranın gereksiz olduğunu belirtiyor.
Ancak bu bilgiler oyun medyasında da bazı kafa karışıklıklarına neden oldu. Bildiğiniz üzere oyun dünyası Switch Pro veya Super Switch adı altında yeni bir model bekliyordu. Ancak durum böyle olunca oyun dünyası da bu gelişmelere nasıl tepki vereceğini şaşırdı. Oyunlara özel konsol sürümlerinin sorunsuz bir şekilde çıkacağı öğrenilirken, yeni “güçlü” Switch modeli ile alakalı bir bilgi henüz ortaya çıkmadı. Uzun bir aradan sonra başarılı olan firmanın riske girmek istememesi ise gayet normal karşılandı. Bakalım Nintendo oyun dünyasına konsol dışı nasıl yenilikler getirecek bekleyip göreceğiz.
Dijital oyun dünyasına ilgisi olmayan okurlarımıza özel oluşturduğumuz kutu oyunu listelerine, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Forumdan Son Mesajlar
-
-
-
-
Pi Network mobil uygulaması nedir ve nasıl kripto para kazanılır?
Yazan: dnzsfk, 1 hafta önce
-
COVİD-19 SALGININDA VE AŞILAMADA SON DURUM
Yazan: Mehmet Katı, 2 hafta önce
GameStop olaylarını konu alan iki film, bir de dizi geliyor!
Mass Effect Legendary Edition 14 Mayıs’ta PC ve konsollara çıkacak
MediaTek Helio M80 modemi duyuruldu!
Xiaomi, Çin’de Google Servisleri’nin yüklenmesini engelledi!
Nokia Professional P3600 kulaklığını duyurdu
Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
iPhone 12 mini Kullanıcı Deneyimi (Bedran Kahraman)
Biz de işin içinden çıkamadık! | Poco M3, TCL 10 Plus, Oppo A73 Kıyaslama!
Hangi Arabaya Sahip olmak istiyoruz? | Sorun Söyleyelim #9
Cuma Raporu #139: GameStop olayı, Mi Air Charger ve dahası
Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
iPhone 12 mini Kullanıcı Deneyimi (Bedran Kahraman)
Biz de işin içinden çıkamadık! | Poco M3, TCL 10 Plus, Oppo A73 Kıyaslama!
Hangi Arabaya Sahip olmak istiyoruz? | Sorun Söyleyelim #9
Cuma Raporu #139: GameStop olayı, Mi Air Charger ve dahası
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.