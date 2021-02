Stadia oyun stüdyoları kapanıyor

Google’ın geçtiğimiz yıl büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Stadia, birinci parti oyun stüdyolarını kapatıyor. Google internet oyun servisin fişini çekecek mi?

Oyun dünyasında son dönemlerde yeni bir trend var. İnternet üzerinden, hiçbir donanıma ihtiyaç duymadan oyun oynamak. Kısa bir süre öncesine kadar hayal gibi görülen bu durum, geçtiğimiz yıl peş peşe gelen duyurularla gerçek oldu. İlk olarak Google, büyük bir duyur ile Stadia isimli platformunu duyurdu. Servis oyunların çıktığı ekstra bir platform olacaktı ve oyunlar, buraya özel olarak çıkacaktı. Stadia’nın bu alandaki en başarılı proje olması beklenirken Nvidia, sürpriz bir duyuruyla GeForce Now hizmetini duyurdu. GeForce Now, her anlamda daha stabil ve daha iyi çalışan bir servisken, hali hazırda sahip olduğunuz oyunları oynatması kullanıcıların ilgisini daha çok çekmesine sebep oldu. Bir süredir iki platform da sessizliğini korurken, Google cephesinden kötü bir haber geldi. Stadia, birinci parti oyun stüdyolarını tamamen kapatıyor.

Google, Stadia için oyun geliştiren stüdyoları kapatıyor

Stadia, çıkışını yaptığı zaman Google iki önemli vaatte bulundu. Bunlardan ilki oyun oynamanın hızlı ve, düşük maliyetli ve kolay bir yolu. Diğeri bizzat Google tarafından geliştirilecek platforma özel oyunlar. Rekabetin kızıştığı noktalarda özel oyunların ne kadar önemli olduğunu, Konsol savaşlarından biliyoruz. Xbox One, hem PlayStation 4, hem de Nintendo Switch’e göre kötü sonuçlar elde etti. Anlaşılan Google, Stadia’nın geleceğini pek parlak görmüyor. Şirket, yaptığı bir açıklamayla Montreal ve Los Angeles stüdyolarının kapatılacağını açıkladı. Açıklamaya göre kapanmanın sebebi, oyun geliştirme sürecinin aldığı zaman ve yüksek maliyetli olması. Bunun yerine üçüncü parti oyun geliştiricilerine yönelecek olan Google’ın, bu karardan ne derece memnun kalacağı ilerideki günlerde belli olacak. Şirketin hali hazırda ürünlerine erken sonlandırma yönünde kötü bir şöhreti var. Stadia’nın geleceği ne olacak merak konusu. Özellikle konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

